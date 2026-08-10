İklim krizinin faturası alev alev büyüyor
Küresel iklim krizinin tetiklediği aşırı hava olayları, Güney Avrupa ekosistemini ve ekonomisini küreye çeviriyor. Temmuz 2026’da İspanya ve Fransa’da kül olan 167 bin hektarlık orman alanı, biyolojik çeşitliliği yok ederken tarım, turizm ve sigortacılık sektörlerinde milyarlarca euroluk ekonomik yıkım yarattı. İklim maliyeti artık sürdürülemez boyutta.
Başak Nur GÖKÇAM
basaknur.gokcam@dunya.com
İklim krizinin getirdiği somut maliyetler artık soyut çevre tartışmalarının ötesine geçerek doğrudan ulusal bütçeleri, sigorta sistemlerini ve reel sektörü tehdit ediyor. Dünya genelinde aşırı hava olaylarının küresel ekonomiye yıllık zararı 300 milyar doları aşarken, Akdeniz çanağındaki sıcaklık artışı küresel ortalamanın yüzde 20 üzerinde seyrediyor. Kış aylarındaki yoğun yağışların ardından bastıran kuraklık ve şiddetli rüzgârlar, araziyi patlayıcı bir yakıta dönüştürüyor. Temmuz 2026, Güney Avrupa için yeşil varlıkların alevlere teslim olduğu tarihi bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçti.
Her yaz Avrupa genelinde orman yangınları meydana geliyor ancak Temmuz 2026’da İspanya ve Fransa’yı kasıp kavuran yangınlar, her iki ülkenin de son on yılda yaşadığı en yıkıcı felaketler arasında yer aldı. En kötü yangınlardan bazıları, ayın ortasında Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde ve İspanya›nın Ávila ile Madrid illerinde meydana geldi. Yangınlar yüz binlerce insanın tahliye edilmesine ve yüzlerce evin yıkılmasına neden oldu.
New York büyüklüğünde alan kül oldu
NASA uyduları, Ávila yangınının ilk belirtilerini 22 ve 23 Temmuz’da Burgohondo yakınlarında tespit etti. 24 Temmuz’a gelindiğinde, yangın yakındaki illerde çıkan yangınlarla birleşmişti. Birlikte, yaklaşık olarak New York şehrinin büyüklüğüne eşit olan 77 bin hektarlık bir alanı yakıp kül ettiler. İspanyol yetkililer, Ávila›daki yangının yaklaşık 50 bin hektarlık (124 bin dönüm) bir alanı yaktığını ve bunun ülke tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğunu bildirdi. Bu yangın, 2025›te Larouco, Quiroga ve Oencia’yı etkileyen yangını geride bıraktı.
İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı Yangın Yönetim Direktörü Dr. Carlos Benitez, yaşanan felaketin boyutunu şu sözlerle ifade etti: “Ávila ve çevresinde kül olan 77 bin hektarlık alan sadece bir bitki örtüsü kaybı değildir. Bölgesel eko-turizm altyapısı, su havzaları ve tarım arazileri ağır darbe aldı. Ekolojik dengenin kendini toplaması en az 40 yıl alacak ve bu durum yerel ekonomide her yıl yüz milyonlarca avroluk kayba yol açacaktır.”
Kombine yangın ekolojisi
29 Temmuz 2026’da çekilen bir Landsat 9 görüntüsü, Burgohondo çevresindeki geniş çaplı hasarı net biçimde gösteriyor. Sahte renk görünümünde, sağlıklı bitki örtüsü açık yeşil, yanmış arazi ise kahverengi görünüyor. Görüntünün merkezine yakın iki rezervuar, en çok etkilenen alanlar arasında. Haberlere ve sahadan gelen raporlara göre, alevler baraj göllerinin çevresindeki evleri, restoranları, kamp alanlarını, marinaları ve diğer tesisleri yok etti.
Fransa’nın güneybatısında, Bordeaux’nun batısında da benzer şekilde ciddi bir acil durum yaşandı. Ülkenin son on yıldaki en büyük yangınlarından biri 42 bin hektardan fazla alanı yakıp kül etti, geniş çaplı tahliyelere yol açtı ve Le Porge köyünü yerle bir etti. Temmuz ayı sonuna kadar Fransa genelinde 90 bin hektardan fazla alan orman yangınlarında kül oldu. Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi’nden (EFFIS) elde edilen veriler, bunun ülkede son on yılların en büyük yangın kaybı olduğunu gösterdi.
Kayıpların iklim hedeflerine etkisini değerlendiren Fransa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hélène Mercier, “Gironde ve Le Porge hattında kül olan 90 bin hektarlık orman dokusu, Fransa’nın yıllık 1,2 milyon ton karbondioksit yutak kapasitesini yok etti. Bu durum ulusal net sıfır hedeflerimizi doğrudan etkilerken, yangın söndürme ve yeniden yapılanma maliyetleri kamu bütçesi üzerinde devasa bir yük oluşturmaktadır” dedi.
Yakıt deposu araziler
Yangınların başlamasından aylar önce gelişen koşullar, ‘The State of Wildfires Project’ araştırmacılarının yaptığı bir analize göre, İspanya ve Fransa’nın bazı bölgelerini özellikle savunmasız hale getirdi. Alışılmadık derece yağışlı bir kış, otlaklarda, çalı alanlarında ve orman altı tabakalarında yoğun bitki örtüsünün oluşmasını teşvik etti. Daha sonra tekrarlanan kuraklık, şiddetli sıcaklık ve güçlü rüzgarların tehlikeli birleşimi, araziyi patlayıcı bir yakıta dönüştürdü.
Fransa’da yükselen ve nadir görülen alev bulutlarını (pirokümülonimbus) değerlendiren Yangın Ekolojisi Uzmanı Dr. Jean-Luc Dupont, “Kışın yaşanan yağışlar yalancı bir yeşil biyokütle yarattı; ardından gelen kavurucu sıcak dalgası ise bu örtüyü adeta fırınlayarak yanma eşiğini düşürdü. Fransa’da gözlemlediğimiz yükselen devasa alev bulutları, yangının kendi mikro-klimasını yarattığının ve geleneksel müdahale yöntemlerinin yetersiz kaldığının en açık göstergesidir” diye konuştu.
Uzun vadeli büyüme tahminleri olumsuz etkilenecek
Yangınların yarattığı yıkım, sadece doğrudan gayrimenkul kaybıyla sınırlı kalmıyor. Tarım alanlarının tahribi gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, ekosistem hizmetlerinin kaybı bölgesel su arzını tehdit ediyor. Turizm gelirlerindeki sert düşüş ve sigorta sektörünün ödemek zorunda kaldığı rekor tazminatlar, Güney Avrupa ekonomilerinde uzun vadeli büyüme tahminlerini olumsuz etkiliyor.
Uydu teknolojisi ile hasar tespiti
NASA’nın Landsat 9 uydusu, 2026 yangın felaketinin boyutlarını uzaydan hassasiyetle belgeledi. Sahte renk (false-color) spektral analiz yöntemleri kullanılarak yapılan ölçümlerde, yakın kızılötesi dalga boyları vasıtasıyla yanmış araziler kahverengi, canlı bitki örtüsü ise açık yeşil olarak ayrıştırıldı. Bu veriler, acil yardım ekiplerinin sahadaki yönlendirmesinden sigorta tazminatı hasar tespit süreçlerine ve ekolojik altyapı kaybı hesaplamalarına kadar tüm aşamalarda temel referans kaynağı oldu.