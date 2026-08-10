İklim krizinin faturası alev alev büyüyor

Başak Nur GÖKÇAM

basaknur.gokcam@dunya.com

İklim krizinin getirdiği so­mut maliyetler artık soyut çevre tartışmalarının öte­sine geçerek doğrudan ulusal bütçeleri, sigorta sistemleri­ni ve reel sektörü tehdit edi­yor. Dünya genelinde aşırı ha­va olaylarının küresel ekono­miye yıllık zararı 300 milyar doları aşarken, Akdeniz çana­ğındaki sıcaklık artışı küresel ortalamanın yüzde 20 üzerin­de seyrediyor. Kış aylarında­ki yoğun yağışların ardından bastıran kuraklık ve şiddet­li rüzgârlar, araziyi patlayıcı bir yakıta dönüştürüyor. Tem­muz 2026, Güney Avrupa için yeşil varlıkların alevlere tes­lim olduğu tarihi bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçti.

Her yaz Avrupa genelin­de orman yangınları mey­dana geliyor ancak Temmuz 2026’da İspanya ve Fransa’yı kasıp kavuran yangınlar, her iki ülkenin de son on yılda ya­şadığı en yıkıcı felaketler ara­sında yer aldı. En kötü yangın­lardan bazıları, ayın ortasında Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde ve İspan­ya›nın Ávila ile Madrid ille­rinde meydana geldi. Yangın­lar yüz binlerce insanın tahli­ye edilmesine ve yüzlerce evin yıkılmasına neden oldu.

New York büyüklüğünde alan kül oldu

NASA uyduları, Ávila yan­gınının ilk belirtilerini 22 ve 23 Temmuz’da Burgohon­do yakınlarında tespit etti. 24 Temmuz’a gelindiğinde, yangın yakındaki illerde çı­kan yangınlarla birleşmişti. Birlikte, yaklaşık olarak New York şehrinin büyüklüğüne eşit olan 77 bin hektarlık bir alanı yakıp kül ettiler. İspan­yol yetkililer, Ávila›daki yan­gının yaklaşık 50 bin hektarlık (124 bin dönüm) bir alanı yak­tığını ve bunun ülke tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğunu bildirdi. Bu yangın, 2025›te Larouco, Qu­iroga ve Oencia’yı etkileyen yangını geride bıraktı.

İspanya Ekolojik Dönü­şüm Bakanlığı Yangın Yöne­tim Direktörü Dr. Carlos Be­nitez, yaşanan felaketin bo­yutunu şu sözlerle ifade etti: “Ávila ve çevresinde kül olan 77 bin hektarlık alan sadece bir bitki örtüsü kaybı değil­dir. Bölgesel eko-turizm alt­yapısı, su havzaları ve tarım arazileri ağır darbe aldı. Eko­lojik dengenin kendini top­laması en az 40 yıl alacak ve bu durum yerel ekonomide her yıl yüz milyonlarca av­roluk kayba yol açacaktır.”

Kombine yangın ekolojisi

29 Temmuz 2026’da çeki­len bir Landsat 9 görüntüsü, Burgohondo çevresindeki ge­niş çaplı hasarı net biçimde gösteriyor. Sahte renk görü­nümünde, sağlıklı bitki örtü­sü açık yeşil, yanmış arazi ise kahverengi görünüyor. Gö­rüntünün merkezine yakın iki rezervuar, en çok etkile­nen alanlar arasında. Haber­lere ve sahadan gelen rapor­lara göre, alevler baraj göl­lerinin çevresindeki evleri, restoranları, kamp alanları­nı, marinaları ve diğer tesis­leri yok etti.

Fransa’nın güneybatısında, Bordeaux’nun batısında da benzer şekilde ciddi bir acil durum yaşandı. Ülkenin son on yıldaki en büyük yangınla­rından biri 42 bin hektardan fazla alanı yakıp kül etti, ge­niş çaplı tahliyelere yol açtı ve Le Porge köyünü yerle bir etti. Temmuz ayı sonuna ka­dar Fransa genelinde 90 bin hektardan fazla alan orman yangınlarında kül oldu. Avru­pa Orman Yangın Bilgi Siste­mi’nden (EFFIS) elde edilen veriler, bunun ülkede son on yılların en büyük yangın kay­bı olduğunu gösterdi.

Kayıpların iklim hedef­lerine etkisini değerlendi­ren Fransa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü Başka­nı Prof. Dr. Hélène Mercier, “Gironde ve Le Porge hat­tında kül olan 90 bin hek­tarlık orman dokusu, Fran­sa’nın yıllık 1,2 milyon ton karbondioksit yutak kapa­sitesini yok etti. Bu durum ulusal net sıfır hedeflerimi­zi doğrudan etkilerken, yan­gın söndürme ve yeniden ya­pılanma maliyetleri kamu bütçesi üzerinde devasa bir yük oluşturmaktadır” dedi.

Yakıt deposu araziler

Yangınların başlamasın­dan aylar önce gelişen koşul­lar, ‘The State of Wildfires Project’ araştırmacılarının yaptığı bir analize göre, İs­panya ve Fransa’nın bazı böl­gelerini özellikle savunmasız hale getirdi. Alışılmadık de­rece yağışlı bir kış, otlaklar­da, çalı alanlarında ve orman altı tabakalarında yoğun bit­ki örtüsünün oluşmasını teş­vik etti. Daha sonra tekrarla­nan kuraklık, şiddetli sıcaklık ve güçlü rüzgarların tehlikeli birleşimi, araziyi patlayıcı bir yakıta dönüştürdü.

Fransa’da yükselen ve na­dir görülen alev bulutlarını (pirokümülonimbus) değer­lendiren Yangın Ekolojisi Uz­manı Dr. Jean-Luc Dupont, “Kışın yaşanan yağışlar ya­lancı bir yeşil biyokütle ya­rattı; ardından gelen kavuru­cu sıcak dalgası ise bu örtüyü adeta fırınlayarak yanma eşi­ğini düşürdü. Fransa’da göz­lemlediğimiz yükselen de­vasa alev bulutları, yangının kendi mikro-klimasını yarat­tığının ve geleneksel müda­hale yöntemlerinin yetersiz kaldığının en açık göstergesi­dir” diye konuştu.

Uzun vadeli büyüme tahminleri olumsuz etkilenecek

Yangınların yarattığı yıkım, sadece doğrudan gayrimenkul kaybıyla sınırlı kalmıyor. Tarım alanlarının tahribi gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, ekosistem hizmetlerinin kaybı bölgesel su arzını tehdit ediyor. Turizm gelirlerindeki sert düşüş ve sigorta sektörünün ödemek zorunda kaldığı rekor tazminatlar, Güney Avrupa ekonomilerinde uzun vadeli büyüme tahminlerini olumsuz etkiliyor.

Uydu teknolojisi ile hasar tespiti

NASA’nın Landsat 9 uydusu, 2026 yangın felaketinin boyutlarını uzaydan hassasiyetle belgeledi. Sahte renk (false-color) spektral analiz yöntemleri kullanılarak yapılan ölçümlerde, yakın kızılötesi dalga boyları vasıtasıyla yanmış araziler kahverengi, canlı bitki örtüsü ise açık yeşil olarak ayrıştırıldı. Bu veriler, acil yardım ekiplerinin sahadaki yönlendirmesinden sigorta tazminatı hasar tespit süreçlerine ve ekolojik altyapı kaybı hesaplamalarına kadar tüm aşamalarda temel referans kaynağı oldu.