İş dünyası yeşil dönüşüme bir an önce hazır olmalı

Hasan KUŞ

TEB’in sürdürülebilirliği odağa alan çalışmaları kapsamında, TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı’nın düzenlediği “Yeşil Dönüşüme Hazır Mısınız?” buluşmasında farklı sektörlerden şirketlerin temsilcileri bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, sürdürülebilirlik dönüşümünün birçok açıdan ele alınması gereken geniş kapsamlı bir konu olduğunu ifade ederken, dönüşümün başlangıcının ise kendileri olduğunu belirtti. Yenidoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik tüm dünyanın odaklandığı bir konu haline geldi. Bu alanda yapılacak çalışmalar iş dünyası için artık bir seçim değil, doğal bir gereklilik. Biz de banka olarak sürdürülebilirliği odağımıza aldık, organizasyonumuzu ve iş yapış şekillerimizi buna göre adapte ederek sürdürülebilirlik yaklaşımını içselleştirdik. TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı olarak da çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı dikkate alarak, ‘pozitif etki’ hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir finans alanında yeşil projeleri yakından takip ederek gerek özel firmaların gerekse kamu kurumlarının sürdürülebilir finansman ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz. Kurumsal müşterilerimize yenilenebilir enerji, atık yönetimi, enerji verimliliği, karbon salımı düşük araç alımı gibi sürdürülebilirlikle ilgili çok çeşitli konularda ürün ve hizmetler sunuyoruz.”

“Türkiye'de yeşil yatırım çözümlerinin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz”

TEB’in sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredisini ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla 380 milyon dolar olarak yenilediğini hatırlatan Yenidoğan, bu krediyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vermeyi hedeflediklerini belirtti. Yenidoğan, şöyle devam etti: “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 50 milyon dolarlık anlaşma ile de dış ticaretin devamlılığını amaçlarken sürdürülebilirlik odaklı firmalara Yeşil Dış Ticaret imkanı sağlayacağız. Ayrıca, TEB olarak uzun yıllardır Aile Akademisi, Kadın Bankacılığı, Girişim Bankacılığı ve Melek Yatırımcı Platformu gibi programlarımızla toplumsal refah ve sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyoruz. Bunlara ek olarak, TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı olarak, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da dikkate alarak sürdürülebilirlik alanında ‘pozitif etki’ yaratan çalışmaları hızlandırmayı hedefliyoruz. Bankamızın stratejisine uygun olarak, yenilikçi, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve hizmetlere finansmanın yanı sıra ihtiyaca göre danışmanlık gibi finans dışı desteğimizi artırmayı ve Türkiye'de yeşil yatırım çözümlerinin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz."

İş dünyasından iyi uygulamalar

DÜNYA Gazetesi Köşe Yazarı ve Sürdürülebilir Dünya Sayfası Editörü Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen “Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Sürdürülebilir Finansman Olanakları” panelinde, Turkcell İletişim Hizmetleri Hazine-Borç Yönetimi Direktör Yardımcısı Begüm Gökçen, Coca Cola İçecek Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Güvence Müdürü Senem Tanju ve United Nations SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay, sürdürülebilirlik konusunun kurumlar ve paydaşlar tarafından nasıl ele alındığından, sürdürülebilirlik uygulamalarının topluma etkilerindan bahsettiler. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilirlik Dönüşümü ve İyi Uygulama Örnekleri” panelinde ise Nuh Çimento Sanayi Genel Müdürü Halim Tekkeşin, ABB Elektrik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural ve Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar ise kurumların iyi uygulama örneklerini paylaştı.

Gökçen: "2 bin 500 baz istasyonunun enerjisini rüzgardan sağladık"

Turkcell İletişim Hizmetleri Hazine-Borç Yönetimi Direktör Yardımcısı Begüm Gökçen, Turkcell’in sürdürülebilirlik yolculuğunun 2017 yılına dayandığını ifade etti. Bir telekomünikasyon şirketi olarak elektrik tüketimlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığına vurgu yapan Gökçen, “Bu yolculukta veri merkezlerimizi yeşile dönüştürmeye başladık. Güneş panelleri kurduk. Döngüsel ekonomide ise telefonları tekrardan hayata kazandırıp ne yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Bizim tüm yolculuğumuz enerji tarafında başladı. 2021 yılında ilk rüzgar santralimizi satın aldık. Böylece 2 bin 500 baz istasyonumuzun enerjisini oradan sağlamaya başladık. 2050’de karbon nötr olma hedefindeyiz” diye konuştu.

Özgüneş: “Sürdürülebilirlik, iş yapışımızın bir parçası”

Coca Cola İçecek Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, şirketin 2002 yılında ilk çevre politikasını yayımlanmasıyla sürdürülebilirlik yolculuğuna başladığını söyledi. 2009 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladıklarını kaydeden Özgüneş, “2012’de Türkiye’nin CDP Karbon Performansı Liderleri arasında yer aldık. 2009’dan beri tüm yaptıklarımızı sürdürülebilirlik raporu çerçevesinde yayınlıyoruz. 2020 yılında ‘sürdürülebilirlik bizim iş yapışımızın bir parçası’ dedik ve 2020’de ilk entegre raporumuzu yayımladık. Finansman ayağında da bu yılın başında 5 milyon Euro’luk sürdürülebilir tahvil çıkardık. Sürdürülebilir bono çıkarmak için taahhüt vermemiz gerekiyordu. Orada su ve enerji kullanımını belirledik” diye konuştu.

Tanju: “Hedefimiz 2035’te korbon nötr olmak”

2019’da oluşturdukları bir ekiple ‘Geleceğe imzanı at’ mottosuyla yola çıktıklarını anlatan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Güvence Müdürü Senem Tanju, iş alanlarında etkili olabilecek 4 ana başlık belirlediklerini ifade etti. Bunların karbon ayak izini azaltma, döngüsel ekonomi, iş modelini geliştirme ve paydaşları önemseme olduğunu vurgulayan Tanju, “Prysmian Goup’un 2035’te korbon nötr olma hedefi var” açıklamasını yaptı.

Özay: “Sürdürülebilir kalkınmada finans sektörü dönüştürücü bir güce sahip”

UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay, 2 Haziran 2022’de son raporlarını açıkladıklarını söylerken, “Rapor, pandemiyle beraber gıda, su, enerji gibi tüm ülkelerde yaşanan mevcut sorunlar, bir de sağlık kriziyle çakışınca ciddi anlamda dünyanın sürdürülebilir kalkınma krizi yaşadığını gösterdi. Burada bankacılık sektörüne çok önemli bir görev düşüyor çünkü finans, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesinde, kaynakların doğru noktalara aktarılması açısından çok önemli bir aktör” dedi. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının işaret ettiği sorunları gidermek için 2030 yılına kadar her yıl 5 ila 7 trilyon dolar finansman ihtiyacı olduğunu ifade eden Özay, “Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin de 2,5 trilyon dolara ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

Tekkeşin: “Türkiye’nin ilk biyoyakıtla çalışan çimento fabrikası olabiliriz”

Nuh Çimento Sanayi Genel Müdürü Halim Tekkeşin, “Dünyada yaklaşık 4.5 milyar ton çimento üretimden bahsediyoruz. Bu üretim karşılığında da prosesi nedeniyle 2 katı karbon üreten bir sektör olduğu için büyük bir ayak izi oluyor. Sadece 5 bin kişi Ar-Ge merkezlerinde çimentonun karbon ayak izini nasıl düşürülebileceğini araştırıyor” dedi. Öncelikle yeni nesil yeşil çimentoların üretilmesi gerektiğini kaydeden Tekkeşin, “Çimentonun içerisindeki klinker miktarını azaltarak çok büyük tasarruf sağlayabiliriz” dedi. Sürdürülebilirlikle ilgili 5 yol belirlediklerini ifade eden Halim Tekkeşin, şöyle devam etti: “Birincisi yeşil çimento. Klinker miktarını düşürmeyi hedefliyoruz. Ardından yeşil enerjimiz var. Elektriğin yüzde 25-30’unu kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan sağlıyoruz. Bu miktarı yüzde 85’in üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye’nin ilk biyoyakıtla çalışan çimento fabrikası olabiliriz.”

Vural, “Sadece 3 yılda karbon salımını yüzde 39 azalttık”

Bundan sonraki süreçte sürdürülebilirliğin konuşulacağını belirten ABB Elektrik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, “ABB, bir iş kolunu kendi sürdürülebilirlik ve dijital hedeflemeleri rotasında görmüyorsa, kârlı bile olsa o iş koluyla yolunu ayırıyor. ABB stratejileriyle 2030 yılında 30 milyon aracın yıllık yarattığı karbon salımını önleyebilecek hale gelecek. Dünya üzerinde 3 ülkede ‘Zero Carbon’ diye Ar-Ge merkezleri kurdu. Stratejisini belirlediği 2019 yılından 2021 yılsonu itibarıyla karbon salımını yüzde 39 azaltan bir şirketiz” dedi.

Yorgancılar, “Sürdürülebilir olmayan şirketler yok olmaya mahkum”

Enerji yoğun sektörler arasında yer aldıklarını dile getiren Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar, “Diğer sektörlerden avantajımız camın yüzde 100 dönüştürülebilen bir malzeme olması. Sürdürülebilir şirket olmadığımız takdirde sürdürülemez bir şirket haline gelip yok olacaksınız. Diğer taraftan sürdürülebilirliğin kurumsal tarafının yanında kişisel bir tarafı da var. Kişileri bu konuda bilinçlendirmek ve harekete geçirmek çok önemli. Tüm fabrikalarımızın çatısını GES ile kaplayıp kendi enerjimizin yüksek bir oranını bu yolla karşılamayı planlıyoruz. Bundan 10 yıl önce kullandığımız suyun yüzde 90’ı dışarıya giderdi. Şimdi ise yüzde 90’ını arıtıp üretimde tekrar kullanıyoruz” şeklinde konuştu.