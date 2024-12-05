İzmir’de Ekoloji Eğitim Merkezi açıldı
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen “Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma” Projesi, İzmir’de düzenlenen kapanış toplantısıyla tamamlandı. Program çerçevesinde Ege Orman Vakfının Menderes’teki zeytinliğinde kurulan Ekoloji Eğitim Merkezinin açılışı da gerçekleştirildi.
Özlem SARSIN
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği ve Ege Orman Vakfı Kurucu Üyelerinden Enver Bakioğlu ve Sertaç Bakioğlu, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Bartın Üniversitesi Doç. Dr. Emre Alp, OBEZ’den Dr.Katarzyna Hadas, Dış İşleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği AB İşleri Uzmanı Volkan Kocagül katıldı.
Programda konuşan Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği ile Ege Orman Vakfı Kurucu Üyelerinden Sertaç Bakioğlu, “Artan doğal felaketler ve küresel iklim krizlerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Çevremizi, ekosistemimizi ve doğal varlıklarımızı koruma sorumluluğumuzu her geçen gün daha da önemli kılıyor. Bu noktada, toplum olarak doğa ile uyumlu bir yaşam biçimini benimseyerek çocuklarımızı bilinçli bireyler olarak yetiştirmeliyiz.” İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde olduklarını ifade eden Bakioğlu, “Okullarda ve dersliklerde çevre bilincini artırmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu sayede, çocuklarımızı geleceğin zorluklarına uygun donanımla ve doğa ile uyumlu, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.