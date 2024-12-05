İzmir’de Ekoloji Eğitim Merkezi açıldı

Özlem SARSIN

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Ha­yat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derne­ği ve Ege Orman Vakfı Kuru­cu Üyelerinden Enver Baki­oğlu ve Sertaç Bakioğlu, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Bartın Üniversitesi Doç. Dr. Emre Alp, OBEZ’den Dr.Katarzyna Hadas, Dış İşleri Bakanlığı İz­mir Temsilciliği AB İşleri Uz­manı Volkan Kocagül katıldı.

Programda konuşan Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eği­tim ve Geliştirme Derneği ile Ege Orman Vakfı Kurucu Üyelerinden Sertaç Bakioğlu, “Artan doğal felaketler ve kü­resel iklim krizlerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Çev­remizi, ekosistemimizi ve do­ğal varlıklarımızı koruma so­rumluluğumuzu her geçen gün daha da önemli kılıyor. Bu noktada, toplum olarak doğa ile uyumlu bir yaşam biçimini benimseyerek çocuklarımızı bilinçli bireyler olarak yetiş­tirmeliyiz.” İzmir İl Milli Eği­tim Müdürlüğü ile iş birliği halinde olduklarını ifade eden Bakioğlu, “Okullarda ve ders­liklerde çevre bilincini artır­maya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu sayede, çocukla­rımızı geleceğin zorluklarına uygun donanımla ve doğa ile uyumlu, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlı­yoruz” dedi.