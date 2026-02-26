İznik Gölü’nde alarm zilleri
Marmara Bölgesi’nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü’nde yaşanan su kaybı ve kıyı çekilmesi kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Göl kıyısında yer yer 200 metreyi bulan geri çekilme dikkat çekerken, Z Doğa Derneği Bursa Temsilcisi Zeynep Göksu İnayet konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sadece su değil, ekosistem kayboluyor
İnayet, İznik Gölü’nün yalnızca ekonomik değil, ekolojik açıdan da kritik öneme sahip olduğunu belirterek gölün çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yaptığını vurguladı. İnayet, su seviyesindeki düşüşün sadece kıyı şeridinin geri çekilmesi anlamına gelmediğini söyledi. Özellikle Gemlik hattında faaliyet gösteren bazı sanayi tesislerinin gölden su çektiğine dair iddiaların kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğunu belirten İnayet, su kullanım verilerinin düzenli ve açık biçimde paylaşılması gerektiğini dile getirdi.
İklim krizinin su varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu kabul etmekle birlikte, sanayi tesislerinin ve yer altı suyu kullanımının göl üzerindeki etkisinin bilimsel verilerle ortaya konulması gerektiğini ifade eden İnayet, geçmiş yıllara dair ölçüm ve denetim eksikliklerinin bugün yaşanan kaybın boyutunu net biçimde analiz etmeyi zorlaştırdığını söyledi. İnayet, su yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin esas olması gerektiğini vurguladı.