İznik Gölü’nde alarm zilleri

Marmara Bölgesi’nin en büyük tat­lı su kaynaklarından biri olan İz­nik Gölü’nde son yıllarda artan su kaybı ve kıyı şeridinde yaklaşık 200 met­reyi bulan çekilme endişe yaratırken, Z Do­ğa Derneği Bursa Temsilcisi Zeynep Gök­su İnayet, su kaybının yalnızca kuraklık­la açıklanamayacağını belirterek şeffaf ve ekosistem temelli bir su yönetimi çağrısı yaptı.

Marmara Bölgesi’nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü’nde yaşanan su kaybı ve kıyı çekilmesi kamu­oyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Göl kıyısında yer yer 200 metreyi bulan ge­ri çekilme dikkat çekerken, Z Doğa Derneği Bursa Temsilcisi Zeynep Göksu İnayet ko­nuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sadece su değil, ekosistem kayboluyor

İnayet, İznik Gölü’nün yalnızca ekono­mik değil, ekolojik açıdan da kritik öneme sahip olduğunu belirterek gölün çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yaptığını vurgula­dı. İnayet, su seviyesindeki düşüşün sadece kıyı şeridinin geri çekilmesi anlamına gel­mediğini söyledi. Özellikle Gemlik hattın­da faaliyet gösteren bazı sanayi tesislerinin gölden su çektiğine dair iddiaların kamu­oyunda soru işaretlerine neden olduğunu belirten İnayet, su kullanım verilerinin dü­zenli ve açık biçimde paylaşılması gerekti­ğini dile getirdi.

İklim krizinin su varlıkla­rı üzerinde baskı oluşturduğunu kabul et­mekle birlikte, sanayi tesislerinin ve yer altı suyu kullanımının göl üzerindeki etkisinin bilimsel verilerle ortaya konulması gerek­tiğini ifade eden İnayet, geçmiş yıllara da­ir ölçüm ve denetim eksikliklerinin bugün yaşanan kaybın boyutunu net biçimde ana­liz etmeyi zorlaştırdığını söyledi. İnayet, su yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirli­ğin esas olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DÜNYA - BURSA