Japonya, benzinli araç satışını 15 yılda sıfırlayacak

Japon hükümeti, 2050 yılına kadar net karbon salınımını sıfırlama hedefi çerçevesinde benzinli araç satışını önümüzdeki 15 yıl içinde ortadan kaldıracağını açıkladı.

Japonya hükümeti, yeşil yatırımlar ve satışlar yolu ile 2030'a kadar 90 trilyon yen ve 2050'ye kadar 190 trilyon yen ek ekonomik büyüme sağlamak için şirketlere vergi teşvikleri ve başka finansal destekler sağlayacak.

Plan, benzinli araç satışlarının yerini 2030'ların ortalarında elektrikli, hibrit araçlara bırakmasını öngörüyor.

Hükümet, belirlenen hedeflere ulaşmak için 2030'a kadar araç bataryalarının maliyetini yüzde 50'den fazla düşürerek 10 bin yene indirecek.