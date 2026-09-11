Kanal kurudu ticaret tıkandı

Başak Nur GÖKÇAM

John Glenn 1962 yılın­da Dünya yörüngesinde turlarken Teksas’ın El Paso şehrinin kuzeybatısın­daki çölün ortasında beliren yemyeşil vadiye hayran kal­mıştı. Yıllar içinde insan eliy­le kurulan barajlar ve sulama kanalları sayesinde yonca, pa­muk, soğan, ceviz ve ünlü Hat­ch yeşil biberlerinin yetiştiril­diği bu havza, çölün ortasında yükselen bir tarım mucizesi olarak anılıyordu. Ancak 2026 yılına geldiğimizde, Dün­ya’nın sınırlı su kaynakları ve makroekonomik iklim denge­leri bu iyimser tabloyu derin­den sarsıyor.

Birleşmiş Milletler ve Dün­ya Bankası verilerine göre kü­resel ölçekte kuraklık nede­niyle her yıl yaklaşık 10 mil­yon hektar ekilebilir tarım arazisi vasfını kaybederken, su stresinin küresel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerindeki doğ­rudan maliyetinin 2030 yılına kadar yıllık 500 milyar dola­rı aşacağı öngörülüyor. Günü­müzde su riski, şirketlerin ve ülkelerin bilanço tabloların­daki en kritik şartsız yüküm­lülük haline gelmiş durumda.

Sessiz düşüşün ağır maliyeti

İklim krizinin merkez üs­süne dönüşen Rio Grande havzasında son yıllarda yaşa­nan olağandışı kurak koşul­lar, tarımsal su tahsis mode­lini tam anlamıyla tıkanma noktasına getirdi. Bölgede hüküm süren uzun süreli ve aşırı kuraklık, nehrin güney Kayalık Dağları’ndaki kay­naklarında kayıtlara geçen en erken kar erimesinin ya­şandığı 2026 yılında yıkıcı bir evreye ulaştı. Yağış rejimin­deki kaymalar ve kar örtüsü­nün hızla eriyerek buharlaş­ması, New Mexico’nun en bü­yük su kaynağı konumundaki Elephant Butte Rezervuarı’nı 1971 yılından bu yana kayde­dilen en düşük seviyesine ge­riletti.

27 Temmuz 2026 tarihi iti­barıyla yapılan uydu ölçüm­leri, devasa rezervuarın kapa­sitesinin yalnızca yüzde 1,4’e düştüğünü ortaya koydu. Oy­sa aynı rezervuar 2 Haziran 1994’te neredeyse tamamen doluydu. 1985 ile 2000 yılla­rı arasındaki dönemde ise or­talama doluluk oranları son derece yüksek seyretmiş­ti. Havzadaki bir önceki tari­hi kuraklık pikinde dahi göl, 8 Temmuz 2013’te yıllık en düşük seviyesi olan yüzde 2,9 oranını koruyabilmişti.

Göl tabanındaki acı gerçek

Suyun çekilmesiyle birlikte kıyı şeridinde onlarca yıldır su altında kalan tortular ve tekne rampaları gün yüzüne çıkarken, kuraklığın ekono­mik faturası tarım üreticile­rinin üzerine kabus gibi çök­tü. Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren New Mexico Eyalet Su Kaynakları Uzmanı Dr. Arthur Vance, “Tarımsal su tahliyelerini 28 Temmuz itibarıyla durdurmak zorun­da kaldık. Yıllık rekor düşük seviye olan yüzde 1,4, bize ik­lim krizinin artık ‘geleceğe ait bir risk’ olmadığını, bugünün en somut ekonomik kriz kay­nağı haline geldiğini gösteri­yor. Rezervuarın yavaş yavaş tekrar yükselmesi için sula­ma akışını kesmek tek çare­mizdi fakat bunun bölgesel tarım ekonomisindeki karşı­lığı milyonlarca dolarlık ürün kaybı anlamına geliyor” ifa­delerini kullandı.

Uydudan gelen teknolojik siper

Geleneksel su yönetim me­totlarının yetersiz kaldığı bu kriz ortamında, yüksek tek­noloji ve uydu analitiği yeni bir savunma hattı oluşturu­yor. NASA’nın Batı Su Eylem Ofisi (WWAO) tarafından desteklenen projeler, azalan su kaynaklarının anlık olarak izlenmesi ve tahsis kararları­nın rasyonelleştirilmesi ama­cıyla veriye dayalı sistemler geliştiriyor. Çalışmalar kap­samında toprak nemi, buhar­laşma-terleme oranları ve yüzey sıcaklığı gibi kritik pa­rametreler NASA uydu veri­leriyle birleştirilerek dinamik bir model oluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama­da bulunan Proje Yönetici­si Dr. Elena Rostova, “Elep­hant Butte Sulama Bölgesi için oluşturduğumuz bu ne­redeyse gerçek zamanlı mo­delleme, su yöneticilerinin sınırlı kaynakları milimetrik hassasiyetle dağıtmasını sağ­lıyor. Uydu ölçümleriyle elde ettiğimiz toprak nemi analiz­leri, tek bir damla suyun da­hi israf edilmeden doğrudan rekolteye dönüştürülmesine yardımcı oluyor” değerlen­dirmesinde bulundu.

NASA verileri değerlendirilerek modelleniyor

NASA Batı Su Eylem Ofisi (WWAO), kuraklık altındaki tarım havzalarında su tahsis kararlarını iyileştirmek amacıyla uydu destekli araştırma projelerini finanse ediyor. Toprak nemi ve buharlaşma gibi faktörlere ilişkin kritik veriler NASA uydularından alınan ölçümlerle birleştirilerek yüksek çözünürlüklü su izleme modellerine dönüştürülüyor. Elephant Butte Sulama Bölgesi tarafından halihazırda aktif olarak kullanılan bu model, yeraltı ve yüzey suyu dengesini korumak ve su kaynaklarını yönetmek adına bölge yetkililerine neredeyse gerçek zamanlı veri akışı sağlıyor.

Rezervuarın tarihsel seviye değişimi

2 Haziran 1994 tarihinde Elephant Butte Rezervuarı kapasitesinin neredeyse yüzde 100’üne yakını dolu haldeydi ve bölge tarımı için tarihsel zirvesini yaşıyordu. 1985 ile 2000 yılları arasındaki dönem boyunca su seviyeleri uzun yıllar boyunca nispeten yüksek ve kararlı bir seyir izledi. 8 Temmuz 2013 tarihinde yaşanan bir önceki şiddetli kuraklık döneminde doluluk oranı yıllık en düşük nokta olan yüzde 2,9 seviyesine kadar gerilemişti. 27 Temmuz 2026 tarihinde ise tarihi kar erimesi ve aşırı kuraklık şartlarının birleşimiyle rezervuar doluluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 1,4’e kadar düştü.