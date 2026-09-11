Kanal kurudu ticaret tıkandı
Küresel iklim krizinin şiddetlenen kuraklık boyutu, tarımsal üretim zincirlerini ve su ekonomisini daha önce görülmemiş bir ölçekte tehdit ediyor. Rio Grande havzasındaki Elephant Butte Rezervuarı’nda doluluk oranının yüzde 1,4’e kadar gerilemesi, iklim risklerinin sadece çevresel bir yıkım değil, doğrudan makroekonomik ve gıda güvenliği krizine dönüştüğünü en somut biçimde gözler önüne seriyor.
Başak Nur GÖKÇAM
John Glenn 1962 yılında Dünya yörüngesinde turlarken Teksas’ın El Paso şehrinin kuzeybatısındaki çölün ortasında beliren yemyeşil vadiye hayran kalmıştı. Yıllar içinde insan eliyle kurulan barajlar ve sulama kanalları sayesinde yonca, pamuk, soğan, ceviz ve ünlü Hatch yeşil biberlerinin yetiştirildiği bu havza, çölün ortasında yükselen bir tarım mucizesi olarak anılıyordu. Ancak 2026 yılına geldiğimizde, Dünya’nın sınırlı su kaynakları ve makroekonomik iklim dengeleri bu iyimser tabloyu derinden sarsıyor.
Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre küresel ölçekte kuraklık nedeniyle her yıl yaklaşık 10 milyon hektar ekilebilir tarım arazisi vasfını kaybederken, su stresinin küresel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerindeki doğrudan maliyetinin 2030 yılına kadar yıllık 500 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Günümüzde su riski, şirketlerin ve ülkelerin bilanço tablolarındaki en kritik şartsız yükümlülük haline gelmiş durumda.
Sessiz düşüşün ağır maliyeti
İklim krizinin merkez üssüne dönüşen Rio Grande havzasında son yıllarda yaşanan olağandışı kurak koşullar, tarımsal su tahsis modelini tam anlamıyla tıkanma noktasına getirdi. Bölgede hüküm süren uzun süreli ve aşırı kuraklık, nehrin güney Kayalık Dağları’ndaki kaynaklarında kayıtlara geçen en erken kar erimesinin yaşandığı 2026 yılında yıkıcı bir evreye ulaştı. Yağış rejimindeki kaymalar ve kar örtüsünün hızla eriyerek buharlaşması, New Mexico’nun en büyük su kaynağı konumundaki Elephant Butte Rezervuarı’nı 1971 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyesine geriletti.
27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yapılan uydu ölçümleri, devasa rezervuarın kapasitesinin yalnızca yüzde 1,4’e düştüğünü ortaya koydu. Oysa aynı rezervuar 2 Haziran 1994’te neredeyse tamamen doluydu. 1985 ile 2000 yılları arasındaki dönemde ise ortalama doluluk oranları son derece yüksek seyretmişti. Havzadaki bir önceki tarihi kuraklık pikinde dahi göl, 8 Temmuz 2013’te yıllık en düşük seviyesi olan yüzde 2,9 oranını koruyabilmişti.
Göl tabanındaki acı gerçek
Suyun çekilmesiyle birlikte kıyı şeridinde onlarca yıldır su altında kalan tortular ve tekne rampaları gün yüzüne çıkarken, kuraklığın ekonomik faturası tarım üreticilerinin üzerine kabus gibi çöktü. Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren New Mexico Eyalet Su Kaynakları Uzmanı Dr. Arthur Vance, “Tarımsal su tahliyelerini 28 Temmuz itibarıyla durdurmak zorunda kaldık. Yıllık rekor düşük seviye olan yüzde 1,4, bize iklim krizinin artık ‘geleceğe ait bir risk’ olmadığını, bugünün en somut ekonomik kriz kaynağı haline geldiğini gösteriyor. Rezervuarın yavaş yavaş tekrar yükselmesi için sulama akışını kesmek tek çaremizdi fakat bunun bölgesel tarım ekonomisindeki karşılığı milyonlarca dolarlık ürün kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Uydudan gelen teknolojik siper
Geleneksel su yönetim metotlarının yetersiz kaldığı bu kriz ortamında, yüksek teknoloji ve uydu analitiği yeni bir savunma hattı oluşturuyor. NASA’nın Batı Su Eylem Ofisi (WWAO) tarafından desteklenen projeler, azalan su kaynaklarının anlık olarak izlenmesi ve tahsis kararlarının rasyonelleştirilmesi amacıyla veriye dayalı sistemler geliştiriyor. Çalışmalar kapsamında toprak nemi, buharlaşma-terleme oranları ve yüzey sıcaklığı gibi kritik parametreler NASA uydu verileriyle birleştirilerek dinamik bir model oluşturuldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Proje Yöneticisi Dr. Elena Rostova, “Elephant Butte Sulama Bölgesi için oluşturduğumuz bu neredeyse gerçek zamanlı modelleme, su yöneticilerinin sınırlı kaynakları milimetrik hassasiyetle dağıtmasını sağlıyor. Uydu ölçümleriyle elde ettiğimiz toprak nemi analizleri, tek bir damla suyun dahi israf edilmeden doğrudan rekolteye dönüştürülmesine yardımcı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.
NASA verileri değerlendirilerek modelleniyor
NASA Batı Su Eylem Ofisi (WWAO), kuraklık altındaki tarım havzalarında su tahsis kararlarını iyileştirmek amacıyla uydu destekli araştırma projelerini finanse ediyor. Toprak nemi ve buharlaşma gibi faktörlere ilişkin kritik veriler NASA uydularından alınan ölçümlerle birleştirilerek yüksek çözünürlüklü su izleme modellerine dönüştürülüyor. Elephant Butte Sulama Bölgesi tarafından halihazırda aktif olarak kullanılan bu model, yeraltı ve yüzey suyu dengesini korumak ve su kaynaklarını yönetmek adına bölge yetkililerine neredeyse gerçek zamanlı veri akışı sağlıyor.
Rezervuarın tarihsel seviye değişimi
2 Haziran 1994 tarihinde Elephant Butte Rezervuarı kapasitesinin neredeyse yüzde 100’üne yakını dolu haldeydi ve bölge tarımı için tarihsel zirvesini yaşıyordu. 1985 ile 2000 yılları arasındaki dönem boyunca su seviyeleri uzun yıllar boyunca nispeten yüksek ve kararlı bir seyir izledi. 8 Temmuz 2013 tarihinde yaşanan bir önceki şiddetli kuraklık döneminde doluluk oranı yıllık en düşük nokta olan yüzde 2,9 seviyesine kadar gerilemişti. 27 Temmuz 2026 tarihinde ise tarihi kar erimesi ve aşırı kuraklık şartlarının birleşimiyle rezervuar doluluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 1,4’e kadar düştü.