Kâr marjının yeni değişkeni: İklim

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel iş dünyasın­da sürdürülebilir­lik gündemi yeni bir evreye girdi. İklim değişikliği artık yalnızca raporlama yü­kümlülüğü ya da itibar me­selesi değil, doğrudan nakit akışlarını, varlık değerlerini ve yatırım kararlarını etkile­yen finansal bir parametre.

PwC’nin 29’uncu Küresel CEO Araştırması’na göre CE­O’ların yüzde 42’si, şirketleri­nin önümüzdeki yıl iklim kay­naklı önemli bir finansal ka­yıp riskiyle en az orta düzeyde karşı karşıya olduğunu dü­şünüyor. Enerji ve kamu hiz­metleri sektöründe bu oran yüzde 67’ye kadar çıkıyor.

Araştırmaya ilişkin değer­lendirmede bulunan PwC Europe Bölgesi Lideri Pet­ra Justenhoven, “Avrupa’da enerji dönüşümü, karbon fi­yatlaması ve tedarik zinci­ri düzenlemeleri şirket bi­lançolarını doğrudan etkili­yor. CEO’lar için iklim artık uzun vadeli bir çevre konusu değil; bugünün risk yönetimi meselesi” dedi.

Risk farkındalığı var, sistematik entegrasyon zayıf

İklim riskinin kabulü artar­ken, bu riskin karar mekaniz­malarına entegrasyonu aynı hızda ilerlemiyor. Küresel öl­çekte CEO’ların yalnızca yak­laşık dörtte biri, yani yüzde 24’ü, tedarik zinciri ve kaynak kullanımı ile yine yüzde 24’ü ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerinde iklim risk ve fır­satlarını geniş ölçekte dikkate aldıklarını söylüyor. Birleşme ve satın almalar dâhil serma­ye tahsisinde bu oran yüzde 20’ye kadar geriliyor.

Türkiye’de ise şirket­lerin iklimi operasyo­nel süreçlere entegre et­me oranı görece daha yük­sek. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 39’u tedarik zincirin­de, yüzde 35’i ürün tasarı­mında iklim faktörlerini güç­lü biçimde dikkate aldıklarını belirtiyor. Konuyla ilgili açık­lamada bulunan PwC Türki­ye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, “Türkiye’de şirketler iklimi operasyonel risk olarak da­ha net görüyor. Ancak mese­le yalnızca riskten korunmak değil; dönüşümü değer yarata­cak şekilde kurgulamak. Ser­maye tahsisinde iklim pers­pektifinin daha da güçlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Güven ve iklim: Finansal performansla doğrudan bağ

Araştırma, sürdürülebilir­lik başlığının güvenle iç içe geçtiğini de gösteriyor. Bu­na göre CEO’ların yüzde 66’sı son 12 ayda en az bir alanda paydaş güveni sorunu yaşa­dığını belirtirken, Türkiye’de güven sorunlarının en fazla yaşandığı alanlardan biri ik­lim değişikliğinin iş perfor­mansına etkisi.

En az güven sorunu yaşayan halka açık şirketlerin, en fazla güven sorunu yaşayanlara kı­yasla 12 aylık dönemde dokuz puan daha yüksek toplam his­sedar getirisi sağlaması dikkat çekici. Bu veri, sürdürülebilir­lik stratejisinin finansal per­formansla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Justenhoven’a göre, “Şeffaf iklim raporlaması, gerçekçi net sıfır hedefleri ve güçlü yöne­tişim mekanizmaları artık ya­tırımcı kararlarının merke­zinde. Güven kaybı, sermaye maliyetini artıran bir risk fak­törüne dönüşmüş durumda.”

Jeopolitik gerilimler ve iklim kesişimi

İklim riski, jeopolitik ge­lişmelerden bağımsız değil. Enerji arz güvenliği, karbon düzenlemeleri ve sınırda kar­bon mekanizmaları şirketle­rin ticaret stratejilerini yeni­den şekillendiriyor.

CEO’ların büyük bölümü jeopolitik risklere yanıt ola­rak siber güvenlik önlemleri­ni artırmayı planlarken, risk­li pazarlardan çıkış ve tedarik zincirini yeniden konumlan­dırma eğilimi de güçleniyor. Bu dönüşüm, sürdürülebilir ve dayanıklı iş modellerini zorunlu kılıyor.

Dönüşüm hızlanıyor ama eşitsiz

Araştırma, iş modeli dönü­şümünde hızlı davranan şir­ketlerin daha yüksek kârlılık ve büyüme performansı ser­gilediğini ortaya koyuyor. Ye­ni sektörlere açılan ve gelir çeşitliliğini artıran şirketler, uzun vadeli risklere karşı daha dirençli bir yapı kuruyor. An­cak CEO’ların yaklaşık yüz­de 40’ının mevcut iş modeliy­le devam edilmesi halinde şir­ketinin 10 yıl içinde varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğin­den emin olmaması, dönüşüm baskısının boyutunu göste­riyor. Sürdürülebilirlik artık ‘uyum’ başlığı değil, şirketin varoluş stratejisinin parçası

Güven kaybedenin değeri de düşüyor

İklim riski verileri

