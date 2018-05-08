Karbon emisyonlarının yüzde 8'inden turizm sorumlu

08 Mayıs 2018

Turizmin, dünya genelinde karbon emisyonlarının yüzde 8'ine yol açtığı bildirildi.

Sonuçları "Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 2009-2013 yıllarında 160 ülkede küresel karbon akışları incelendi.

Sydney Üniversitesinin yaptığı araştırma, turizmin, karbon emisyonlarının yüzde 8'lik bölümüne neden olduğunu ortaya koydu. Bu oranın, yüzde 2,5 ila 3 olduğu düşünülüyordu.

Değerlendirmeye, seyahatin yol açtığı emisyonların yanı sıra turistlerin gıda, otel ve alışveriş faaliyetlerinin neden olduğu karbon döngüsünün dahil edildiği belirtildi.

Emisyonların artmasına en çok, refah bölgelere seyahat eden varlıklı ülkelerden ziyaretçilerin sebep olduğuna dikkat çekildi.

ABD, Çin, Almanya ve Hindistan'ın, turizmin neden olduğu karbon emisyonlarında ilk sırada yer aldığı, Kanada, İsviçre, Hollanda ve Danimarka'dan ziyaretçilerin, dünyanın herhangi bir yerinde kendi ülkelerinde olduğundan daha yüksek karbon izi bıraktığı kaydedildi.

Yine kişi başına düşen emisyonlar bakımından Maldivler, Kıbrıs ve Seyşeller'in öne çıktığı, buralarda turizmin yıllık emisyonların yüzde 80'inden sorumlu olduğu ifade edildi.

Dünyada her 10 işçiden birinin istihdam edildiği turizm, 7 trilyon dolarlık bir sektör ve her yıl yaklaşık yüzde 4 oranında büyüyor.

Kaynak: AA