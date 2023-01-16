Katı atığı dönüştürerek 100 bin kişiye yetecek elektrik ürettiler

Küresel boyutta etkilerini gösteren iklim değişikliği nedeniyle çalışmaların çok yönlü olarak yoğunluk kazandığı belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Günümüzde kentleşmenin ve nüfusun artışı ile birlikte meydana gelen katı atıklar, belediyemiz bünyesinde kurulan son teknoloji SEKAY projesi ile yenilenebilir enerjiye dönüştürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

10 bin ton kâğıt geri dönüştürüldü

Sıfır atık hedefi ile çeşitli çalışmalara imza atan SEKAY, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra dönüştürülebilir atıklar üzerinde de çalışarak 10 bin ton kâğıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları da yeniden ekonomiye kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, insanı merkez alan ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına çalışmaların tüm hızıyla artarak devam edeceğini bildirdi.