Küresel gaz talebindeki artış iklim hedeflerini tehdit ediyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), geçen yıl rekor bir düşüşün ardından, bu yıl küresel gaz talebinde yaşanan artışın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerini tehdit ettiği açıklamasını yaptı.

190’dan fazla ülke, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için tasarlanan ve kömür, gaz gibi fosil yakıtların kullanımında büyük bir azalma gerektirecek olan Paris anlaşmasını imzalamış durumda.

IEA’dan yapılan açıklamada, “Doğal gaz talebi 2021 yılında ciddi bir artış gösterdi ve eğer hükümetler sıfır emisyon hedeflerini ulaşmak için kararlı politikalar belirlemezlerse, bu talep artışı devam edecek” dendi.

Bu yıl yüzde 3,6'lık artış bekleniyor

Doğal gaz talebinin 2021 yılında yüzde 3,6 oranında artış göstermesi bekleniyor.

Artışın 2022-2024 yılları arasında ortalama her yıl yüzde 1,7 oranında olacağı tahmin ediliyor. Bu artış, 2050 yılı için belirlenen sıfır emisyon hedeflerinin gerçekleşemeyeceği anlamına geliyor.