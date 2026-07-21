Küresel sembol Baijitan

Hayati ARIGAN/NİNGXİA

hayati.arigan@dunya.com

Bir zamanlar ‘gökyü­zünde kuşun uçmadı­ğı, yerde otun bitmedi­ği’ bir çöl olarak tanımlanan Çin’in Ningxia Hui Özerk Böl­gesi’ndeki Baijitan Ulusal Do­ğa Koruma Alanı, bugün dün­yanın en başarılı ekolojik res­torasyon projelerinden biri oldu. Yaklaşık 70 yıldır sürdü­rülen bilimsel ağaçlandırma ve çölleşmeyle mücadele ça­lışmaları sayesinde bölgede dev bir yeşil kuşak oluşturu­lurken, çölün ilerleyişi durdu­ruldu ve çölün ortasında adeta yeni bir vaha ortaya çıktı.

Üç kuşak boyunca süren yeşillendirme seferberliği

Baijitan bugün yalnızca Çin’in değil, dünyanın da çöl­leşmeyle mücadele laboratu­varı haline geldi. Şimdiye ka­dar 125 ülkeden siyasetçiler, bilim insanları ve çevre uz­manları bölgeyi ziyaret ede­rek Çin’in geliştirdiği kum kontrol teknolojilerini yerin­de inceledi. Özellikle saman dama tahtası yöntemi ile sür­dürülebilir arazi yönetimi modeli, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’daki kurak bölgeler için örnek uygulamalar ara­sında gösteriliyor. Yaklaşık 1.000 kilometrekarelik koru­ma alanı, Sarı Nehir’in yalnız­ca 5 kilometre doğusunda yer alıyor. Geçmişte yılda ortala­ma sadece 170 milimetre ya­ğış alan bölgede şiddetli rüz­gâr erozyonu ve kum fırtına­ları nedeniyle tarım alanları ile yerleşimler büyük tehdit altındaydı. Hareketli kumul­lar Sarı Nehir’e kadar ulaşı­yor, nehir yatağını doldurarak ekolojik dengeyi bozuyordu.

Çin hükümeti ve bölge­deki ormancılık ekipleri, üç nesil boyunca yürüttükle­ri çalışmalarla 700 bin mu (yaklaşık 46 bin 600 hektar) alanı ağaçlandırdı. Yaklaşık 1 milyon mu hareketli kumul kontrol altına alınırken, çöl hattı 20 kilometreden fazla geri çekildi. Bugün bölgede­ki orman ve bitki örtüsü ora­nı yüzde 41’e ulaştı. Eskiden ‘çöl ilerliyor, insanlar geri çe­kiliyor’ anlayışının hâkim ol­duğu bölgede artık ‘yeşil iler­liyor, çöl geri çekiliyor’ anla­yışı uygulanıyor.

Baijitan’ın başarısının ar­kasında yalnızca ağaç diki­mi bulunmuyor. Çinli araş­tırmacılar, dünyada örnek gösterilen “1+4 Hassas Kum Kontrol Sistemi” geliştir­di. Sistemin merkezinde sa­manlardan oluşturulan dama tahtası şeklindeki kum ba­riyerleri bulunuyor. Bu yön­tem; yağış döneminde çim to­humu ekimi, kuraklığa daya­nıklı çalı dikimi, besin torbalı fidan yetiştiriciliği, ilkbahar ve sonbaharda farklı dikim teknikleri ile destekleniyor.

Özellikle Caragana kors­hinskii ve Hedysarum scopa­rium gibi kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanılarak kum ha­reketi büyük ölçüde durdurul­du. Yılda sadece 170 mm yağış alan bölgede bile yeni dikilen fidanların ilk yıl yaşama ora­nı yüzde 75’in üzerine, üç yılın sonunda ise bitki örtüsü yüz­de 45’in üzerine çıktı.

Bölgede yaban hayatı yeniden kurgulandı

Baijitan’daki değişim yalnızca ağaç sayısıyla sınırlı kalmadı. Koruma alanında bugün; 311 bitki türü ve 129 hayvan türü tespit edilmiş durumda. İlk bilimsel envanterde 306 bitki ve 115 hayvan türü kayıt altına alınmıştı. Restorasyon çalışmaları sonrasında hem bitki hem de hayvan çeşitliliği arttı. En dikkat çekici gelişmelerden biri ise, ekosistemin en üst basamağındaki yırtıcılardan leopar kedisinin yeniden görülmesi oldu. Bu durum, besin zincirinin yeniden kurulduğunu ve ekolojik dengenin büyük ölçüde iyileştiğini gösteriyor. Ayrıca yabani tavşanlar, tilkiler, çeşitli kemirgen türleri, yırtıcı kuşlar, göçmen kuşlar, çok sayıda böcek ve sürüngen türü yeniden bölgede yaşamaya başladı.

Çölün ortasında sürdürülebilir ekonomi

Baijitan yalnızca doğayı korumuyor; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da örneğini oluşturuyor. Çin’in geliştirdiği ‘Altısı Bir Arada’ modeli kapsamında; kum sabitleyen ormanlar, meyve bahçeleri, damla sulamalı tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, eko-turizm, çevre eğitimi aynı sistem içerisinde yürütülüyor. Böylece çevre korunurken yerel halk için yeni gelir kaynakları oluşturuluyor ve ekolojik restorasyon ekonomik kalkınmaya dönüşüyor.