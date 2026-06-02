Küresel su krizine güneşli çözüm
Dünya genelinde 2,2 milyar insan güvenli içme suyuna erişemezken, artan iklim krizi alternatif arayışları zorunlu kılıyor. Rochester Üniversitesi’nin güneş enerjili yeni tuzdan arındırma yöntemi, geleneksel sistemlerin yüksek maliyetlerini ve çevresel zararlarını sıfırlayarak hem tatlı su üretiyor hem de lityum gibi kritik madenleri katı halde geri kazanarak döngüsel ekonomide devrim yaratmaya hazırlanıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Gezegenimizin dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, bu muazzam varlığın yalnızca yüzde 2,5’i tatlı su kaynaklarından oluşuyor. Küreselleşen iklim krizi, hızla artan nüfus ve endüstriyel kirlilik, mevcut temiz su ekosistemleri üzerindeki baskıyı benzeri görülmemiş bir düzeye taşımış durumda. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bugün dünyada 2,2 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerinden mahrum yaşıyor.
Bu durum yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda küresel ekonomiyi derinden sarsan, tarımsal üretimi baltalayan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sekteye uğratan devasa bir ekonomik çıkmaz. Artan su talebini karşılamak adına Kaliforniya’dan Orta Doğu’nun kurak bölgelerine kadar pek çok coğrafya, rotasını deniz suyunu tatlı suya dönüştüren tuzdan arındırma tesislerine çeviriyor. Ancak mevcut endüstriyel çözümler, doğayı kurtarmaya çalışırken başka bir çevre felaketine kapı aralıyor.
Geleneksel çözümlerin çevresel maliyeti
Ters ozmoz ve termal damıtma gibi geleneksel tuzdan arındırma yöntemleri pahalı ve enerji yoğun olmalarıyla bilinir. Genellikle suyun işlenmesinden önce ve sonra yoğun kimyasal işlemler gerektirirler. Bu süreçlerin sonunda, ‘tuzlu su’ (brine) olarak bilinen büyük miktarda konsantre, kimyasal yüklü atık su üretilir.
Bu yoğun atıklar okyanusa geri deşarj edildiğinde, denizdeki tuzluluk seviyesini artırarak ve çözünmüş oksijen seviyelerini düşürerek hassas kıyı ekosistemlerine ve deniz canlılığına telafisi imkansız zararlar verebiliyor. Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi perspektifinden bakıldığında, mevcut arıtma endüstrisi ekolojik dengeleri korumaktan tamamen uzak bir çizgide ilerliyor.
Lazer teknolojisiyle gelen yeşil devrim
Tam da bu noktada, bilim dünyasından yeşil ekonominin döngüsellik ilkeleriyle kusursuz uyum sağlayan bir keşif geldi. Rochester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu zorlukların birçoğunu ele alabilecek yenilikçi, güneş enerjisiyle çalışan bir tuzdan arındırma sistemi geliştirdiler.
Optik ve fizik profesörü, aynı zamanda Üniversitenin Lazer Enerji Laboratuvarı’nda kıdemli bilim insanı olan Chunlei Guo tarafından yürütülen çalışma, ‘Light: Science & Applications’ dergisinde yayımlanarak tescillendi. Geliştirilen yeni sistem, verimli bir şekilde tatlı su üretiyor, hiçbir kimyasal ön arıtma gerektirmeden çalışıyor ve çevreye zarar veren sıvı tuzlu su atığı oluşumunu tamamen önlüyor.
Süper emici iş başında
Sistem, femtosaniye lazerlerle dokulandırılmış siyah metalden yapılmış özel tasarım güneş panellerine dayanıyor. Bu işlem yüzeye iki önemli özellik kazandırıyor. Gelen güneş ışığının neredeyse tamamını emen bu paneller, suyu güçlü bir şekilde çekiyor. Bu özellik literatürde ‘süper emici’ olarak biliniyor.
Teknolojinin detaylarını aktaran Profesör Chunlei Guo, “Lazerle desenlendirilmiş aktif bölge, panel üzerinden ince bir deniz suyu tabakası çeker. Güneş ışığı emildikçe, su hızla buharlaşır ve tatlı suya damıtılır. Aynı zamanda, çözünmüş tuzlar ve mineraller aktif alandan uzaklaştırılarak pasif bölgeler olarak adlandırılan panelin işlenmemiş bölümlerine katı halde biriktirilir” dedi.
Tasarım, akışkanlar mekaniğindeki ‘kahve halkası etkisi’ mantığını kullanarak tuzların buharlaşma bölgesinden otomatik olarak uzaklaştırılmasını sağlıyor. Böylece sistemde sürekli çalışmayı engelleyebilecek birikme ve tıkanma problemleri tamamen önleniyor.
Desalinasyonun gizli ekolojik maliyeti
Mevcut endüstriyel ters ozmoz tesislerinde 1 litre tatlı su elde edebilmek için yaklaşık 1,5 litre yüksek yoğunluklu kimyasal atık su üretilmektedir. Küresel ölçekte her gün milyonlarca metreküp zehirli tuzlu su atığı denizlere deşarj edilerek okyanus ekosistemlerini doğrudan tehdit ediyor. Yeni lazer yöntemi ise sıvı atığı tamamen sıfırlayarak bu ekolojik yıkımı durdurmayı vaat ediyor.
Lityumun stratejik önemi ve döngüsellik
Elektrikli araç bataryalarının ve yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ana bileşeni olan lityuma yönelik küresel talep her geçen gün hızla artıyor. Rochester Üniversitesi’nin katı tuz ayrıştırma mekanizması, deniz suyundaki mineral ve lityumu karbon nötr şekilde katı halde geri kazanarak yeşil madencilik sektörünün çevresel ayak izini azaltma potansiyeli taşıyor.