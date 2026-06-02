Küresel su krizine güneşli çözüm

Başak Nur GÖKÇAM

Gezegenimizin dört­te üçü sularla kaplı ol­masına rağmen, bu muazzam varlığın yalnızca yüzde 2,5’i tatlı su kaynakla­rından oluşuyor. Küreselleşen iklim krizi, hızla artan nüfus ve endüstriyel kirlilik, mevcut temiz su ekosistemleri üzerin­deki baskıyı benzeri görülme­miş bir düzeye taşımış durum­da. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bugün dünya­da 2,2 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerinden mahrum ya­şıyor.

Bu durum yalnızca insa­ni bir kriz değil, aynı zaman­da küresel ekonomiyi derin­den sarsan, tarımsal üretimi baltalayan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sekte­ye uğratan devasa bir ekono­mik çıkmaz. Artan su talebi­ni karşılamak adına Kalifor­niya’dan Orta Doğu’nun kurak bölgelerine kadar pek çok coğ­rafya, rotasını deniz suyunu tatlı suya dönüştüren tuzdan arındırma tesislerine çeviri­yor. Ancak mevcut endüstriyel çözümler, doğayı kurtarmaya çalışırken başka bir çevre fela­ketine kapı aralıyor.

Geleneksel çözümlerin çevresel maliyeti

Ters ozmoz ve termal da­mıtma gibi geleneksel tuz­dan arındırma yöntemle­ri pahalı ve enerji yoğun ol­malarıyla bilinir. Genellikle suyun işlenmesinden önce ve sonra yoğun kimyasal iş­lemler gerektirirler. Bu sü­reçlerin sonunda, ‘tuzlu su’ (brine) olarak bilinen büyük miktarda konsantre, kimya­sal yüklü atık su üretilir.

Bu yoğun atıklar okyanusa geri deşarj edildiğinde, denizde­ki tuzluluk seviyesini artıra­rak ve çözünmüş oksijen se­viyelerini düşürerek hassas kıyı ekosistemlerine ve deniz canlılığına telafisi imkansız zararlar verebiliyor. Sürdü­rülebilirlik ve yeşil ekonomi perspektifinden bakıldığın­da, mevcut arıtma endüstrisi ekolojik dengeleri korumak­tan tamamen uzak bir çizgide ilerliyor.

Lazer teknolojisiyle gelen yeşil devrim

Tam da bu noktada, bilim dünyasından yeşil ekonomi­nin döngüsellik ilkeleriyle ku­sursuz uyum sağlayan bir ke­şif geldi. Rochester Üniver­sitesi’ndeki araştırmacılar, bu zorlukların birçoğunu ele alabilecek yenilikçi, güneş enerjisiyle çalışan bir tuzdan arındırma sistemi geliştirdi­ler.

Optik ve fizik profesörü, aynı zamanda Üniversitenin Lazer Enerji Laboratuvarı’n­da kıdemli bilim insanı olan Chunlei Guo tarafından yürü­tülen çalışma, ‘Light: Science & Applications’ dergisinde ya­yımlanarak tescillendi. Geliş­tirilen yeni sistem, verimli bir şekilde tatlı su üretiyor, hiçbir kimyasal ön arıtma gerektir­meden çalışıyor ve çevreye za­rar veren sıvı tuzlu su atığı olu­şumunu tamamen önlüyor.

Süper emici iş başında

Sistem, femtosaniye lazer­lerle dokulandırılmış siyah metalden yapılmış özel tasa­rım güneş panellerine dayanı­yor. Bu işlem yüzeye iki önem­li özellik kazandırıyor. Gelen güneş ışığının neredeyse ta­mamını emen bu paneller, su­yu güçlü bir şekilde çekiyor. Bu özellik literatürde ‘süper emi­ci’ olarak biliniyor.

Teknolo­jinin detaylarını aktaran Pro­fesör Chunlei Guo, “Lazerle desenlendirilmiş aktif bölge, panel üzerinden ince bir deniz suyu tabakası çeker. Güneş ışı­ğı emildikçe, su hızla buharla­şır ve tatlı suya damıtılır. Aynı zamanda, çözünmüş tuzlar ve mineraller aktif alandan uzak­laştırılarak pasif bölgeler ola­rak adlandırılan panelin işlen­memiş bölümlerine katı halde biriktirilir” dedi.

Tasarım, akışkanlar meka­niğindeki ‘kahve halkası etkisi’ mantığını kullanarak tuzların buharlaşma bölgesinden oto­matik olarak uzaklaştırılması­nı sağlıyor. Böylece sistemde sürekli çalışmayı engelleyebi­lecek birikme ve tıkanma prob­lemleri tamamen önleniyor.

Desalinasyonun gizli ekolojik maliyeti

Mevcut endüstriyel ters ozmoz tesislerinde 1 litre tatlı su elde edebilmek için yaklaşık 1,5 litre yüksek yoğunluklu kimyasal atık su üretilmektedir. Küresel ölçekte her gün milyonlarca metreküp zehirli tuzlu su atığı denizlere deşarj edilerek okyanus ekosistemlerini doğrudan tehdit ediyor. Yeni lazer yöntemi ise sıvı atığı tamamen sıfırlayarak bu ekolojik yıkımı durdurmayı vaat ediyor.

Lityumun stratejik önemi ve döngüsellik

Elektrikli araç bataryalarının ve yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ana bileşeni olan lityuma yönelik küresel talep her geçen gün hızla artıyor. Rochester Üniversitesi’nin katı tuz ayrıştırma mekanizması, deniz suyundaki mineral ve lityumu karbon nötr şekilde katı halde geri kazanarak yeşil madencilik sektörünün çevresel ayak izini azaltma potansiyeli taşıyor.