Türkiye'deki çevre dostu ve sürdürülebilir projelere destek veren ve toplam 2 milyon 100 bin liralık Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende söz alan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde girişimciliğin farklı alanlara yayıldığını ve değer zincirlerinde uçtan uca desteklendiğini belirtti ve "Ödül törenini girişimciler için bir başlangıç niteliğinde görüyoruz. TÜBİTAK olarak GCIP finalistlerine girişim desteklerinde öncelik tanıyarak yolculukları boyunca yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Projelerin değeri 66 milyon dolar"

UNIDO Türkiye Başkanı Süleyman Yılmaz bakanlıklarla halihazırda 11 proje yürüttüklerini, bunların şu an toplam bütçesinin 66 milyon dolara yükseldiğini bildirdi ve şunları kaydetti:

"Uluslararası Göç Örgütü, TÜBİTAK ve UNIDO ortaklığında GCIP benzeri bir projeyi başlattık. Bu projede de göçmenlerden oluşan girişimcilere destek verilmesi amaçlanıyor. Demir çelik, alüminyum ve çimento sektörlerini kapsayan iki karbonsuzlaştırma projemiz de bu sene başladı. Bunun yanında elektronik atık projemizi de bu yıl başlattık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz biyokütle santrallerine destek projemizi bu sene tamamlıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ozon tabakasına yönelik 5 ayrı projemiz var."

Ödüller sahiplerini buldu

Kazananlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi.

"GCIP Türkiye Hızlandırıcısı"nda ilk 10'a giren finalist takımlara plaketleri takdim edildi. OSTİM ve Arçelik tarafından özel ödüller verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde kadın girişimcilere yönelik ödüller de sahiplerini buldu. Bu kapsamda, "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci Desteği", "Yenilikçi Kadın Girişimci Desteği", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci Desteği" ve "Genç Kadın Girişimci Desteği" kategorilerinde toplam 1 milyon lira ödül dağıtıldı.

TÜBİTAK tarafından verilen GCIP ödülleri de açıklandı. Törende toplam 1 milyon 100 bin liralık birincilik ikincilik ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.