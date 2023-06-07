Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çevre ve sürdürülebilirlik odaklı üç yeni adım

Kuzey Marmara Otoyolu, yeni sürdürülebilirlik vizyonu ve güncellenen çevre politikaları kapsamında bir dizi projeye imza atmaya devam ediyor. Tüm iş süreçleri ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarından çevre ile sürdürülebilirliğe odaklanan Kuzey Marmara Otoyolu, Dünya Çevre Koruma Haftası ile birlikte başlattığı üç yeni proje ile geri dönüşüme katkı, gürültü kirliliği engelleme ve yeşil uygulamaları bir araya getirdi.

Elektronik atıklar otizmli gençlerin eğitimine kullanılacak

KMO, otizmlilere destek ve eğitimlerine katkı vermek için elektronik atıkların geri dönüştürülmesi projesini 5 noktada başlattı. E-atıkların geri dönüşümü için GCL Group ile iş birliğine giden Kuzey Marmara Otoyolu, elektronik atıklardan elde edilen geliri ise TODEV’e bağışlayarak, otizmli bireylerin eğitimine ve gelişimine düzenli destek olacak. KMO Ana Kontrol Merkezi, 3 Bakım İşletme Müdürlüğü ve otoyol kullanıcıları için pilot bölge olarak belirlenen KMO İstanbul Park OHT İstasyonu’nda toplanan elektronik atıklar GCL tarafından geri dönüştürülerek sektöre yeniden kazandırılacak. Böylece her geri dönüşen elektronik atık, otizmli bireylerin eğitimi için yeni bir umut olacak.

Ses kirliliğine geçit yok

Türkiye’nin ilk ekolojik köprülerinden birine de ev sahipliği yapan Kuzey Marmara Otoyolu, 415 kilometre uzunluğundaki ulaşım koridoru çevresindeki yaşam alanlarındaki araç trafiği kaynaklı ses kirliliğine bariyer çekiyor. Ömrünü tamamlamış lastiklerden imal edilen çevre dostu Gürültü Bariyeri, ilk olarak KMO Akfırat mevkiinde uygulandı. KMO’nun HATKO ile iş birliği yaparak inşa ettiği Gürültü Bariyeri, otoyol trafiğinin yerleşim alanlarına ses kirliliği yaratmaması için özel olarak geliştirildi.

Gürültü Bariyeri projesinde ömrünü tamamlamış lastikler ana granül şeklinde kullanılarak, aynı zamanda atık oranını minimuma indirmek, kirliliği kaynağında tespit edip önlemek, enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması sağlanıyor.

ESCAP’tan KMO’ya Yeşil Rozet

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm yönetim ve operasyon süreçlerine yayan Kuzey Marmara Otoyolu’nun, yeşil çevre politikaları yurt dışında da takdir topluyor. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), çevre politikaları ile sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamında, KMO’ya Asya-Pasifik Yeşil Anlaşma Rozeti verdi. Kuzey Marmara Otoyolu, ESCAP tarafından sürdürülebilir uygulamalara kendini adamış şirketler arasına adını yazdırmayı başarırken, önümüzdeki dönemde uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakaladığı sinerjiyle çevre odaklı projelerde yer almayı sürdürecek.