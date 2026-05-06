Kuzeyin beyaz kalbinde termodinamik çatlıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel iklim krizinin en somut ve en korkutucu laboratuvarı olan Grönland’da, doğanın dengesi termodinamik bir baskı altında hızla bozuluyor. Bilim dünyasının son verileri, buz örtüsündeki erimenin artık sadece mevsimsel döngülerle açıklanamayacak kadar kontrolden çıktığını gösteriyor.

1950 ile 2023 yılları arasındaki verileri mercek altına alan geniş kapsamlı bir araştırma, Grönland’ın kuzeyinden yükselen feryadın ekonomik ve stratejik yansımalarının kapımızda olduğunu kanıtladı. Yapılan hesaplamalara göre 1990 öncesinde on yıllık periyotlarda ortalama 12,7 gigaton su üreten aşırı erime olayları, bugün 82,4 gigaton gibi akıl almaz bir seviyeye ulaşmış durumda.

Grönland buz örtüsündeki erime şekli, doğanın bilinen modellerinin ötesine geçiyor. Araştırmacılar, özellikle 1990’dan itibaren erime suyu üretiminin hızla arttığını ve en şiddetli olayların neredeyse tamamının son on yıllarda kümelendiğini belirtiyor. Kaydedilen en ekstrem 10 erime olayının 7’si, milenyum sonrasında, yani 2000 yılından sonra gerçekleşti. Ağustos 2012, Temmuz 2019 ve Temmuz 2021 tarihleri, buzul tarihindeki en derin yaralar olarak kayıtlara geçti.

Bu olayların en dikkat çekici yanı ise ‘kıyaslanamaz’ olmaları. Geçmişteki dinamik emsalleriyle örtüşmeyen bu yeni erime dalgaları, ısınan sıcaklıkların atmosferik dolaşımı tek başına manipüle ettiğini ve erimeyi her zamankinden daha fazla yoğunlaştırdığını gösteriyor.

Havadan daha sıcak bir tehdit Barcelona Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Josep Bonsoms ve Marc Oliva liderliğinde yürütülen çalışma, erimenin arkasındaki mekanizmayı termodinamik etki olarak tanımladı. Geleneksel modellerde erime, rüzgâr ve hava akımlarıyla (dinamik etkiler) açıklanırken; artık yükselen sıcaklıklar, atmosferik dolaşımdan bağımsız olarak buzu doğrudan eritiyor.

Antisiklonik ve siklonik hava kütlesi dolaşımı incelendiğinde, benzer hava koşullarında bile 1950-1975 dönemine kıyasla erime suyu çıktısının yüzde 25 arttığı görülüyor. Tüm aşırı olaylar birlikte ele alındığında ise bu artış oranı yüzde 63’e kadar fırladı. Bu, hava aynı kalsa bile buzun daha fazla eridiği bir döneme girdiğimizin en net kanıtı olarak değerlendirildi.

Erimenin yeni merkezi: Kuzey Grönland

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de coğrafi kayma oldu. Grönland’ın kuzey kısmı, son yıllarda aşırı erimenin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Geleceğe dönük projeksiyonlar, eğer yüksek sera gazı emisyonu senaryoları devam ederse, yüzyılın sonuna kadar en yoğun erime suyu anomalilerinin tam 3 katına kadar artabileceğini öngörüyor. Bu durum, sadece Kuzey Buz Denizi’nin ekosistemini değil, bölgedeki balıkçılık, deniz taşımacılığı ve enerji kaynaklarına erişim stratejilerini de kökten değiştirecek bir ‘anomali patlaması’ anlamına geliyor.

Jeopolitik satranç tahtası: Arktik

Erimenin yoğunlaşmasıyla birlikte Arktik bölgesi, yeni ticaret rotaları ve yeraltı kaynakları için küresel bir odak noktası haline geldi. Buzulların çekilmesiyle açılan Kuzey Deniz Yolu, Süveyş Kanalı'na alternatif bir lojistik koridor sunarken, bölgedeki stratejik, ekonomik ve bölgesel dinamikler merkezine Grönland'ı yerleştiriyor. Bu değişim, Arktik Konseyi ülkeleri arasındaki diplomatik trafiği de termodinamik bir hızla ısıtıyor. Erimenin hızlanması, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanus dolaşımında geri dönülemez değişiklikler yaratma potansiyeline sahip. Gelecekteki riskleri öngörmek için bu süreçleri anlamak, artık bilimsel merakın ötesinde bir mesele olacak.

Gigatonların ekonomik yükü

Buzul erimesi sadece bir çevre sorunu değil, küresel bir maliyet kalemidir. Grönland’dan okyanuslara karışan her gigaton su, deniz seviyesindeki yükselmeyi tetikleyerek kıyı şehirlerinin altyapı maliyetlerini ve sigorta primlerini artırıyor. Araştırmada belirtilen 1990 sonrası 82,4 gigatonluk ortalama erime hızı, dünya genelindeki liman lojistiği ve kıyı tarımı için milyarlarca dolarlık risk anlamına geliyor.