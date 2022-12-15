Logo Yazılım, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde

Borsa İstanbul’un sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketler arasından büyük ve likit olanları seçerek oluşturduğu BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan ilk ve tek yazılım şirketi, Logo Yazılım oldu. Endekse, belirlenen asgari sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından günlük ortalama işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 25 şirket seçiliyor. Bu yeni endeks ile sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni bir karşılaştırma ölçütü ve dayanak varlık sunuluyor.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarında da öncüyüz”

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, şunları söyledi: “Şirketler, finansal performansın ve yaratılan ekonomik değerin yanında Çevresel-Sosyal-Kurumsal Yönetim (ÇSY) boyutlarındaki performansını daha detaylı ölçüyor ve bu alanda gördüğü risk ve fırsatlarla beraber yarattığı bütünsel etkiyi paydaşlarına anlatıyor. Biz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UNWEPs) imzacısı olarak küresel eylem çağrısı niteliğinde olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı önemsiyor ve aksiyonlarımızı bu amaçlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı strateji ve operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu çerçevede faaliyetlerimiz sonucu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hedefler İçin Ortaklıklar’a katkı sağlarken, ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal boyutta Nitelikli Eğitim ile Eşitsizliklerin Azaltılmasına hizmet eden çalışmalar yürütüyoruz.”