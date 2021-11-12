Londra’da Türkiye için “Yeşil Yatırım” toplantısı yapılacak

Maruf BUZCUGİL

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, 2022 yılı Mart ayında Londra’da Türkiye’nin yeşil dönüşüm planları için finansman imkanlarının ele alınacağı geniş bir toplantı düzenleneceğini bildirdi. Chilcott, “Türkiye, iyi bir hikaye ile gelirse, ciddi karbonsuzlaştırma planlarıyla gelirse fark yaratabilir” dedi.

Birleşik Krallık’ın ev sahipliği ve dönem başkanlığını yaptığı, İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden BM COP26 İklim zirvesi ile ilgili bir grup gazeteciye açıklamada bulunan Chilcott, “Türkiye, 2053’de net “0” karbon emisyonu hedefini koyarak bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı katılamasa da, zirvede yer alan Türk delegasyonu toplantılara içten bir samimiyetle dahil oldu” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın giderek arttığına dikkati çeken Büyükelçi “Tabii ki bunda, bu yıl yaşanan Karadeniz bölgesindeki seller, orman yangınları ve özellikle iç Anadolu’da çok fazla hissedilen kuraklık da etkili oldu” dedi.

“Türkiye’nin yeşil dönüşüm planının finansmanıyla ilgileniyoruz”

Büyükelçi Chilcott, tüm dünyada iklim değişikliği hedeflerinin ancak özel sektörün dahil olmasıyla sağlanabileceğini vurgulayarak, Türkiye’nin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyacağı kaynağın özel sektör için de seferber edilmesi gerektiğini söyledi. Chilcott, Türkiye’nin yeşil dönüşümümün finansmanı amacıyla Londra merkezli dev finans kuruluşlarıyla yapılması planlanan toplantıyla ilgili şunları söyledi:

“Mart ayında Londra’daki dev finans kuruluşlarıyla Türkiye’yi bir araya getirme fikri bizden çıktı. Londra’nın finans merkezi gücünü, Türkiye’nin karbonsuzlaştırma planlarına nasıl seferber ederiz diye düşündük. Türk hükümetiyle beraber çalışıyoruz. TÜSİAD, özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler, kamu yetkilileri toplantıya katılacak. İhtiyaç duyulan yatırımlar büyük finansman gerektirecek. Özel sektöre finansman seferber etmek gerekecek. Türkiye iyi bir hikaye ile gelirse, ciddi karbonsuzlaştırma planlarıyla gelirse fark yaratabilir.”

“DÜNYA Gazetesi çevre konusunda ciddi tutum sergiliyor”

Birleşik Krallık ev sahipliğinde gerçekleşen COP26 zirvesi kapsamında Türkiye’de de etkin çalışmalar yürüten Büyükelçi Sir Chilcott, gazetemize açıklamalarda bulunmuştu. Büyükelçi gazetemizle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “DÜNYA gazetesi olarak hem yeşil teknolojiler, hem de çevre konusunda çok ciddi bir tutum sergilemektesiniz. DÜNYA Gazetesi’ne mülakat vermekten çok memnun oldum, çok teşekkür ederim.”

Rolls-Royce’tan küçük modüler reaktöre 195 milyon sterlinlik yatırım

Chilcott’un sözünü ettiği, hükümet ile Rolls Royce arasındaki işbirliği kapsamında, Rolls-Royce Küçük Modüler Reaktör (Rolls-Royce SMR) şirketi kuruldu. Rolls-Royce Group, BNF Resources UK Limited ve Exelon Generation Limited tarafından, üç yıllık bir sürede Rolls-Royce SMR Ltd. şirketine 195 milyon sterlin yatırım yapacak. Rolls-Royce CEO’su Warren East, yaptığı açıklamada SMR programının sadece İngiltere’de 40 bin yeni iş imkanı yaratmasını beklediklerini söyledi.