L'oreal Grup’tan 35 bin dolar hibe

Dernek bu hibeyle Türkiye’de mülteci kadın ve çocuklar için somut adımlar atmaya devam ediyor. Dengeleri sürekli değişen bir dünyada; sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve dayanışma gibi kavramlar her zamankinden daha kritik bir öneme sahip.

Günümüzde giderek artan çevresel ve sosyal değişimler ve bunların olumsuz etkilerinin farkında olan L’Oréal Grup, global 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koyan “Gelecek için L’Oréal” programı kapsamında dünyadaki sorunların çözümü için 150 milyon euro fon ayırdı. Bu kaynak, dünyanın her yerinden başvuran sivil toplum kuruluşlarının kadınlara ve çevreye yönelik projeleri aracılığıyla değerlendirilecek.

Global fonun 100 Milyon €’luk kısmı önemli çevresel sorunlarla ilgili gerekli aksiyonları almak, zarar gören doğal deniz ve orman eko-sistemlerini kurtarmak üzere ve 50 milyon euroluk kısmı ise zor şartlardaki kadınlara destek sağlamak için ayrıldı.