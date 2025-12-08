L'oréal Türkiye desteğiyle bilimde genç kadınlara ilham

L’Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen “Bilim Kadınları İçin” Programı kapsamında, ODTÜ’lü Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven, düşük maliyetli ve taşınabilir hiperspektral görüntüleme projesiyle ödüle layık görüldü.

Bu yılki programda ödül alan isimlerden biri olan Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven, hesaplamalı görüntüleme alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Geliştirdiği sistemler, insan gözünün algılayamadığı yapıları görünür kılarak tarım, çevre ve sağlık alanlarında daha hızlı ve doğru karar mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Ulaşılabilir hiperspektral görüntüleme hedefi

ABD’de doktorasını tamamlayan ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde görev yapan Öktem Seven, hiperspektral görüntüleme teknolojilerinin yüksek maliyet ve sınırlı erişim sorunlarından yola çıkarak daha ulaşılabilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında özel difraktif lensler ve yapay zekâ destekli algoritmalarla, saniyeler içinde görünür ve yakın kızılötesi bantta detaylı görüntüleme yapılabilecek.

Küresel ölçekte prestijli destek

140’tan fazla ülkede binlerce bilim kadınına destek veren L’Oréal–UNESCO For Women in Science Programı, bugüne kadar Nobel ödüllü bilim insanlarını da onurlandırarak güçlü bir küresel etki yarattı. Türkiye’nin programda aktif rol üstlenmesi, yerli bilim insanlarının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlıyor.

ODTÜ’de kurulan laboratuvarda genç araştırmacılarla sürdürülen çalışmaların bir yıl içinde prototipe dönüşmesi ve endüstri iş birlikleriyle sahada test edilmesi planlanıyor. Teknolojinin yaygınlaşması, tarımda erken hastalık tespiti, çevresel izleme ve tıbbi teşhis süreçlerinde önemli faydalar sunması bekleniyor.