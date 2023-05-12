Manisa’da güneş enerjisine 235 milyon liralık yatırım

Bu kapsamda Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için hazırlıklara başlayan Norm Fasteners, 235 milyon liralık yatırım yapacak. Proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi başvuru dosyasını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunan şirket, Bakanlık’ın ÇED sürecini başlattığını belirtti. Manisa Salihli'de hayata geçirilecek proje ile kurulacak tesisin kurulu gücü 12,5 megavat olacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklandı

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Uysal, GES ve RES kurulumlarıyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Enerji verimliliğini arttırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya odaklandıklarını söyleyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Norm Holding olarak, dünyaya değer anlayışımızla tüm faaliyetlerimizi çevresel etkimizi azaltmak için iklim krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştiriyoruz.

Mevcutta İzmir ve Salihli’de 3,9 MW GES kurulu kapasitemiz bulunuyor. 2023 yılı için ise 30,6 MW GES ve 7 MW RES yatırımı planlarımızı hayata geçiriyoruz. Bünyemizdeki üç fabrikanın çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirerek 3 bin 357 kWp kurulu GES gücü elde ettik. Yeni yapılacak tüm tesislerde, GES kurulumunun yapılmasını planlıyoruz.

Yenilenebilir enerji piyasalarının önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerinin hızla yayılması, önemli ölçüde enerji güvenliği ve çevresel etkilerin azalmasının yanı sıra ekonomik faydaları da gözlemlenecektir.”