Mavi kapağı dönüştürüp saksı üretecekler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği HORİZON İnovasyon Programı ve AB Misyonu “Okyanuslar ve Su­larımızı Onarın” kapsamında yer alan REMEDIES konsor­siyomu programının bir par­çası olan “Plastiksiz Kıyılar için Birleş!” projesi programı­na başvurdu. Büyükşehir’in ‘Unite for Plastic-Free Mersin Coasts’ yani “Plastiksiz Mer­sin Sahilleri İçin Birleşiyo­ruz!” başlıklı projesi en başa­rılı proje olarak değerlendiril­di.

Proje kapsamında; Adnan Menderes sahil şeridi boyun­ca belirlenen pilot alana 6 adet içme suyu çeşmesi ve 6 adet plastik toplama kumbarası yerleştirilerek, vatandaşların plastik kullanımı azaltılarak atık oluşumunun önlenmesi hedefleniyor. Böylece Mersin sahilleri, kara kaynaklı plastik atıklardan korunacak.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’n­da görev yapan Çevre Mühen­disi Yakup Berkay Işık, “Bü­yükşehir Belediyesi birimle­rinde yürütülen mavi kapak toplama kampanyası ile Mer­can 100. Yıl İklim ve Çevre Bi­lim Merkezimizde de plastik toplama kafesimiz Caretta’yı temsilen bir kafesimizde plas­tikleri ayrı topluyoruz.

Bütün bu topladığımız plastikleri ge­ri dönüştürerek saksı elde et­meyi ve üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz saksıları da yeni­den bitki ekiminde, bitki kul­lanımında yararlanacağız ve geri dönüşümü sağlamış ola­cağız. Yine proje kapsamında bilim merkezimize 1 adet akıllı atık toplama otomasyonu ko­yacağız. Buraya gelen vatan­daşlarımız ve öğrencilerimize, getirdikleri geri kazanılabilir atıkları buraya atmaları karşı­lığında, belediyemizin üretti­ği komposttan hediye verece­ğiz. Geri kazanımı özendirme­yi hedefliyoruz” dedi.

Bin 200 kişiye atık ayrıştırma eğitimi verilecek

Proje kapsamında vatan­daş farkındalığının artırılması amacıyla, 100. Yıl Mercan İk­lim ve Çevre Bilim Merkezi'n­de 6-18 yaş arası bin 200 vatan­daşa atık ayrıştırma, geri dönü­şüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetle­ri gerçekleştirilecek. Kıyı şeri­di ve nehir şeridi temizliği et­kinliği kapsamında ise toplam 6 adet temizlik etkinliği ger­çekleştirilerek, 150 vatanda­şa plastik kirliliği ve doğaya olan zararları konusunda ye­rinde bilinçlendirme sağlana­cak. Proje kapsamında kentte­ki 4 farklı kıyı alanında kıyı te­mizliği yapılacak. Ayrıca bölge için önemli tabiat alanları olan Çiniligöl ve Göksu Deltası’nda temizlik faaliyeti gerçekleşti­rilecek.

“Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak istiyoruz”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde de küçük yaşlardan itibaren sıfır atık, atık yönetimi ve çevre ko­ruma kültürünü oluşturmayı hedeflediklerinden söz eden Işık, “Bu kapsamda daire baş­kanlığımız bünyesinde son 1 yılda, yaklaşık olarak 11 adet eğitim ve farkındalık çalışma­sı yaptık. Projemiz kapsamın­da yine 6 adet kıyıda plastik toplama etkinliği yapacağız. Bunların 4 tanesi Mersin sa­hillerindeki plajlarımızda ola­cak. 2 adet de yine bölgemizde bulunan akarsu ve gölde sahil temizleme etkinliği ve plastik toplama etkinliğimizde bulu­nacağız. Umarım geri kaza­nımı yaygınlaştırarak devam ederiz ve çevremizi ve doğa­mızı koruyarak gelecek nesil­lere güzel bir çevre bırakmış oluruz” diye konuştu.

“REMEDIES’in en başarılı başvurusu”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Çevre Mühendisi Yakup Berkay Işık, projeyle alakalı bilgi vererek, “Daire başkanlığı olarak, Avrupa Birliği HORİZON İnovasyon Programı kapsamında REMEDIES Vakfı’nın ‘Okyanuslar ve Sınırlarımızı Onarın Projesi’ne ‘Unite for Plastic- Free Mersin Coasts’ isimli projemizle bir başvuru gerçekleştirmiştik. Başvurumuz REMEDIES Programı tarafından en başarılı başvuru kabul edildi. Bunun Türkçe adı; ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleş!’” dedi.

Geri dönüşüm projeleri, kent geneline de yayılıyor

Kazandıkları hibe proje kapsamında oluşturacakları toplama noktalarıyla geri dönüşümü kent geneline de yayacaklarını sözlerine ekleyen Işık, “Adnan Menderes sahil kısmına 6 adet plastik toplama kafesi koyacağız. Yine 6 adet su çeşmesi koyacağız. Burada da aslında vatandaşların plastik su şişesi almasını önleyerek doğayı korumuş olacağız. Kendi termoslarıyla ve mataralarıyla sularını doldurabilecekler ve çevreyi daha az kirletmiş olacağız” diye belirtti.