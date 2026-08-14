Mavi Nefes’le denizlerde 335 bin kilogram atık toplandı

Ad­rasan ve Göcek’te tekneler­den 6 milyon 412 bin 982 litre sıvı atık teslim alındı. Eğitim çalışmalarıyla 143 bin 408 öğ­renci ve 7 bin 446 öğretmene ulaşılırken, Göcek’te dikilen 14 bin 800 deniz çayırı fidesi­nin yüzde 70’inden fazlasının canlı kaldığı belirlendi.

Marmara Denizi’ndeki mü­silaj krizine yanıt olarak baş­layan proje bugün İstanbul Boğazı, Antalya, Göcek, Saros Körfezi ve Prens Adaları’nda atık toplama, habitat resto­rasyonu, bilimsel izleme ça­lışmaları yürütüyor.

Garanti BBVA Genel Mü­dürü Mahmut Akten, “Mavi Nefes yalnızca bir temizlik çalışması değil, bilimsel ve­riye dayalı ve etkisi ölçülebi­len uzun soluklu bir dönüşüm program” değerlendirmesin­de bulundu. TURMEPA Yö­netim Kurulu Başkanı Şa­dan Kaptanoğlu da “Atık top­lama faaliyetlerini bilimsel araştırmalar, ekosistem res­torasyonu, eğitim ve izleme çalışmalarıyla birleştirerek bütüncül bir koruma modeli oluşturduk” diye konuştu.

Van Gölü’nde 6 deniz süpürgesi çalıştı

Proje başlangıcından Tem­muz 2026’ya kadar İstanbul Boğazı’nda 311 bin 820 kilog­ram katı atık toplandı. Van Gölü’nde Mayıs 2023-Aralık 2025 arasında çalışan 6 deniz süpürgesi ise 23 bin 368 ki­logram atık topladı.

Göcek’te üç sıvı atık alım teknesi, 4 bin 133 tekneden 1 milyon 912 bin 982 litre atık aldı. Adrasan-Kemer hattında 2022 ve 2023 yaz sezonların­da toplanan 4,5 milyon litrey­le birlikte sıvı atık miktarı 6,4 milyon litreyi aştı. Göcek’te 14 bin 800 deniz çayırı fidesinin dikildiği üç alan ‘Oksijen Üre­tim Noktası’ ilan edildi. Saros Körfezi’nde 44 bin çevresel ölçüm kaydı oluşturuldu, bi­ne yakın canlı gözlendi ve 700 mercan ile gorgon kolonisi te­mizlendi. Proje kapsamında gençlerin deniz koruma far­kındalığı giderek gelişiyor.