Mavi Nefes’le denizlerde 335 bin kilogram atık toplandı
Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle 2021’de başlatılan Mavi Nefes Projesi kapsamında İstanbul Boğazı ve Van Gölü’nden Temmuz 2026 itibarıyla 335 bin 188 kilogram katı atık toplandı.
Adrasan ve Göcek’te teknelerden 6 milyon 412 bin 982 litre sıvı atık teslim alındı. Eğitim çalışmalarıyla 143 bin 408 öğrenci ve 7 bin 446 öğretmene ulaşılırken, Göcek’te dikilen 14 bin 800 deniz çayırı fidesinin yüzde 70’inden fazlasının canlı kaldığı belirlendi.
Marmara Denizi’ndeki müsilaj krizine yanıt olarak başlayan proje bugün İstanbul Boğazı, Antalya, Göcek, Saros Körfezi ve Prens Adaları’nda atık toplama, habitat restorasyonu, bilimsel izleme çalışmaları yürütüyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Mavi Nefes yalnızca bir temizlik çalışması değil, bilimsel veriye dayalı ve etkisi ölçülebilen uzun soluklu bir dönüşüm program” değerlendirmesinde bulundu. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da “Atık toplama faaliyetlerini bilimsel araştırmalar, ekosistem restorasyonu, eğitim ve izleme çalışmalarıyla birleştirerek bütüncül bir koruma modeli oluşturduk” diye konuştu.
Van Gölü’nde 6 deniz süpürgesi çalıştı
Proje başlangıcından Temmuz 2026’ya kadar İstanbul Boğazı’nda 311 bin 820 kilogram katı atık toplandı. Van Gölü’nde Mayıs 2023-Aralık 2025 arasında çalışan 6 deniz süpürgesi ise 23 bin 368 kilogram atık topladı.
Göcek’te üç sıvı atık alım teknesi, 4 bin 133 tekneden 1 milyon 912 bin 982 litre atık aldı. Adrasan-Kemer hattında 2022 ve 2023 yaz sezonlarında toplanan 4,5 milyon litreyle birlikte sıvı atık miktarı 6,4 milyon litreyi aştı. Göcek’te 14 bin 800 deniz çayırı fidesinin dikildiği üç alan ‘Oksijen Üretim Noktası’ ilan edildi. Saros Körfezi’nde 44 bin çevresel ölçüm kaydı oluşturuldu, bine yakın canlı gözlendi ve 700 mercan ile gorgon kolonisi temizlendi. Proje kapsamında gençlerin deniz koruma farkındalığı giderek gelişiyor.