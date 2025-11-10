Mersin için tehlike çanları çalıyor

Mersin’de yağış rejimin­de ciddi değişiklikler yaşanırken, uzman­lar diğer taraftan da kuraklık ile birlikte toprak verimliliğin­de de ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını bildirildi. Ekono­mik Kalkınma ve İşbirliği Örgü­tü (OECD), 2025 tarihli ‘Küre­sel Kuraklık Görünümü’ rapo­runu yayınlandı. OECD bu rapor ile Küresel Kuraklık Görünümü kuraklık eğilimlerinin ve etki­lerinin iklim değişikliği altında nasıl geliştiğine dair kapsamlı ve kanıta dayalı bir değerlendir­me sunarken etkili adaptasyon için politika yanıtlarını tanımlı­yor. Raporu değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şu­besi Başkanı Sinan Can, Türkiye genelindeki 12 aylık yağışlar, son 52 yılın en düşük seviyesine indi­ğini, Akdeniz Bölgesi’nde ise ya­ğışlarda yüzde 31 azalma gerçek­leştiğini söyledi.

Rapor gözler önüne seriyor

Çevre Mühendisleri Oda­sı Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, bölgede ciddi kuraklık tehli­kesi ile karşı karşı olduğuna dik­kat çekerek, “Ekonomik Kalkın­ma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 tarihli ‘Küresel Kurak­lık Görünümü’ raporunu yayın­landı. OECD bu rapor ile Küre­sel Kuraklık Görünümü kuraklık eğilimlerinin ve etkilerinin iklim değişikliği altında nasıl gelişti­ğine dair kapsamlı ve kanıta da­yalı bir değerlendirme sunmakta ve etkili adaptasyon için politika yanıtlarını tanımlamaktadır. Ra­por aynı zamanda risk önleme, sağlam veri ve izleme sistemle­rinin yanı sıra hassas nüfusların ve ekosistemlerin ihtiyaçlarını ele alan kapsayıcı yönetişim için sürekli yatırım ihtiyacının altını çizmektedir” dedi.

Toprakta nem azaldı

OECD raporuna göre, 1980– 2023 yılları arasında Türki­ye topraklarının yüzde 60’ın­da toprak nemi anlamlı biçimde azaldığını ifade eden Sinan Can, “Bu düşüş, Akdeniz Havzası ül­kelerinde küresel ortalamanın da üzerinde gerçekleşti. Türki­ye’nin güneyinde yer alan Mer­sin, Adana, Antalya gibi iller, ar­tan sıcaklıklar ve azalan yağış nedeniyle yoğun toprak kurulu­ğu ile karşı karşıya” şeklinde ko­nuştu.

Mersin gün geçtikçe kuraklık risk potansiyeli artan kentler arasında

Sinan Can, Mersin’de hem ya­ğış rejiminde ciddi değişiklikler hem de kuraklık ile birlikte top­rak verimliliğinde de ciddi so­runların başladığına vurgulaya­rak, “Ekonomik Kalkınma ve İş­birliği Örgütü (OECD) 2025 yılı kuraklık raporuna ek olarak Me­teoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim 2024- 30 Eylül 2025 dö­nemini kapsayan 2025 su yı­lı raporu açıklandı. Rapora gö­re, Türkiye’de yağış oranlarının ciddi seviyede azalmış. Yağışla­rın son 52 yılın en düşük seviye­sine indiği bölgelere göre yağış verilerinde ise Akdeniz’de yüz­de 31 azalma kaydedildiği belir­tilmiştir. Diğer yandan Mersin’e içme suyu sağlayan Berdan Ba­rajı’nın su seviyesinin yüzde 30, su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı’nın ise doluluk oranının yüzde 70 dolaylarındadır” ifade­sini kullandı.

Seracılık ve açık tarım alanlarında kayıp kapıda

Sinan Can, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Tüm bu veriler ışığında Mersin’de hem yağış rejimin­de ciddi değişiklikler yaşandığı hem de kuraklık ile birlikte top­rak verimliliğinde de ciddi so­runlar yaşanmaya başlandığı gö­rülmektedir. Bu durum Akdeniz kıyısında yetiştirilen narenciye, muz ve domates gibi suya duyar­lı ürünlerin üretimi büyük risk altında olduğu ve Mersin’de ku­raklığın süresi uzadıkça, seracı­lık ve açık tarım alanlarında bü­yük ekonomik kayıplar yaşana­bileceğini söyleyebiliriz.”