Mersin için tehlike çanları çalıyor

OECD’nin 2025 tarihli “Küresel Kuraklık Görünümü” raporuna göre Mersin, kuraklık riski hızla artan kentler arasında yer aldı. Uzmanlar, yağış rejimindeki değişimle birlikte toprak verimliliğinin de azaldığına dikkat çekiyor.

Mersin’de yağış rejimin­de ciddi değişiklikler yaşanırken, uzman­lar diğer taraftan da kuraklık ile birlikte toprak verimliliğin­de de ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını bildirildi. Ekono­mik Kalkınma ve İşbirliği Örgü­tü (OECD), 2025 tarihli ‘Küre­sel Kuraklık Görünümü’ rapo­runu yayınlandı. OECD bu rapor ile Küresel Kuraklık Görünümü kuraklık eğilimlerinin ve etki­lerinin iklim değişikliği altında nasıl geliştiğine dair kapsamlı ve kanıta dayalı bir değerlendir­me sunarken etkili adaptasyon için politika yanıtlarını tanımlı­yor. Raporu değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şu­besi Başkanı Sinan Can, Türkiye genelindeki 12 aylık yağışlar, son 52 yılın en düşük seviyesine indi­ğini, Akdeniz Bölgesi’nde ise ya­ğışlarda yüzde 31 azalma gerçek­leştiğini söyledi.

Rapor gözler önüne seriyor

Çevre Mühendisleri Oda­sı Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, bölgede ciddi kuraklık tehli­kesi ile karşı karşı olduğuna dik­kat çekerek, “Ekonomik Kalkın­ma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 tarihli ‘Küresel Kurak­lık Görünümü’ raporunu yayın­landı. OECD bu rapor ile Küre­sel Kuraklık Görünümü kuraklık eğilimlerinin ve etkilerinin iklim değişikliği altında nasıl gelişti­ğine dair kapsamlı ve kanıta da­yalı bir değerlendirme sunmakta ve etkili adaptasyon için politika yanıtlarını tanımlamaktadır. Ra­por aynı zamanda risk önleme, sağlam veri ve izleme sistemle­rinin yanı sıra hassas nüfusların ve ekosistemlerin ihtiyaçlarını ele alan kapsayıcı yönetişim için sürekli yatırım ihtiyacının altını çizmektedir” dedi.

Toprakta nem azaldı

OECD raporuna göre, 1980– 2023 yılları arasında Türki­ye topraklarının yüzde 60’ın­da toprak nemi anlamlı biçimde azaldığını ifade eden Sinan Can, “Bu düşüş, Akdeniz Havzası ül­kelerinde küresel ortalamanın da üzerinde gerçekleşti. Türki­ye’nin güneyinde yer alan Mer­sin, Adana, Antalya gibi iller, ar­tan sıcaklıklar ve azalan yağış nedeniyle yoğun toprak kurulu­ğu ile karşı karşıya” şeklinde ko­nuştu.

Mersin gün geçtikçe kuraklık risk potansiyeli artan kentler arasında

Sinan Can, Mersin’de hem ya­ğış rejiminde ciddi değişiklikler hem de kuraklık ile birlikte top­rak verimliliğinde de ciddi so­runların başladığına vurgulaya­rak, “Ekonomik Kalkınma ve İş­birliği Örgütü (OECD) 2025 yılı kuraklık raporuna ek olarak Me­teoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim 2024- 30 Eylül 2025 dö­nemini kapsayan 2025 su yı­lı raporu açıklandı. Rapora gö­re, Türkiye’de yağış oranlarının ciddi seviyede azalmış. Yağışla­rın son 52 yılın en düşük seviye­sine indiği bölgelere göre yağış verilerinde ise Akdeniz’de yüz­de 31 azalma kaydedildiği belir­tilmiştir. Diğer yandan Mersin’e içme suyu sağlayan Berdan Ba­rajı’nın su seviyesinin yüzde 30, su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı’nın ise doluluk oranının yüzde 70 dolaylarındadır” ifade­sini kullandı.

Seracılık ve açık tarım alanlarında kayıp kapıda

Sinan Can, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Tüm bu veriler ışığında Mersin’de hem yağış rejimin­de ciddi değişiklikler yaşandığı hem de kuraklık ile birlikte top­rak verimliliğinde de ciddi so­runlar yaşanmaya başlandığı gö­rülmektedir. Bu durum Akdeniz kıyısında yetiştirilen narenciye, muz ve domates gibi suya duyar­lı ürünlerin üretimi büyük risk altında olduğu ve Mersin’de ku­raklığın süresi uzadıkça, seracı­lık ve açık tarım alanlarında bü­yük ekonomik kayıplar yaşana­bileceğini söyleyebiliriz.”

Kaynak: DÜNYA - MERSİN