MESKİ, 2 ayda biyogazdan 1 milyon 200 bin TL’lik elektrik üretti

02 Haziran 2020

MERSİN- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) çevreyi temiz tutmak ve doğadaki canlıları korumak için işletilen 12 Atıksu Arıtma Tesisi’nde 1 yılda toplam 128 milyon 172 bin metreküp atık su arıtırken, Karaduvar Arıtma Tesisleri’nde biyogazdan 1 milyon 896 bin 405 kilowatt elektrik enerjisi üretti. 1 Nisan 2019’dan bu güne kadar arıtma çamurundan elde edilen biyogazdan 1 milyon 200 bin TL değerinde ve 1000 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına yetecek kadar enerji ürettiklerini belirten MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Türkiye Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında, en yüksek atık su arıtma oranına sahip olduklarını aktararak mevcut kapasitenin artırılması için de yatırımların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

“Akdeniz’in temizliğine önemli bir katkı sunduk”

Birçok yeni atık su arıtma tesisi ve kapasite artırımı projesinde sona geldiklerini kaydeden Alaeddin Alkaç, MESKİ Genel Müdürlüğü olarak, 1 yıllık süre içerisinde toplamda 128 milyon 172 bin metreküp atık suyu arıttıklarını belirterek, “Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi’nde 19 milyon 558 bin, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nde 14 milyon 125 bin, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi’nde 7 milyon 494 bin ve Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde ise 582 bin metreküp atık suyu arıttık. Kapasitesi artırılan ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilen Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi’nde 767 bin, Atakent Atıksu Arıtma Tesisi’nde ise 2 milyon 701 bin metreküp atık suyu arıtarak, temiz bir şekilde doğaya deşarj ettik. Rehabilite ve kapasite artırımına gidilecek olan Silifke Atıksu Arıtma Tesisi’nde ise 3 milyon 726 bin, Karaman sınırına yakın Mut İlçesi’nde bulunan Atıksu Arıtma Tesisi’nde ise 1 milyon 318 bin metreküp atıksuyun bertarafını sağladık. Mersin’in en batı ucu olan Antalya sınırında bulunan Anamur ve Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisleri’nde ise 10 milyon 209 bin metreküp atıksuyu arıtarak, Akdeniz’in temizliğine önemli bir katkı sunduk.” diye konuştu.