Metro, enerjisini güneşten alacak

Nagihan KALSIN

Yeşil enerji yatırımları­nı önceliklendiren ve 2023 yılı itibarıyla Gü­neş Enerjisi Sistemi projesini hayata geçiren Metro Türki­ye, toplam 49 futbol sahasına eş değer 200 bin metrekarelik alanda üç faz olarak 2025 yılın­da tamamlanması planlanan projenin 15 mağazayı kapsayan ilk fazını devreye aldı. Ankara Batıkent ve Etlik mağazasında yenilenebilir enerji sistemleri­ne geçilmesiyle, Metro Türki­ye, Ankara’daki 2 mağazasının tüm elektrik ihtiyacını güneş­ten karşılamaya başladı.

Türkiye’de 1990’dan beri fa­aliyet gösteren Metro, Türki­ye’deki yatırımlarını da artıra­cak. Ankara’da da operasyon­larını genişletmeye odaklanan Metro Türkiye, sektör profes­yonellerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına yeni bir yatırım gerçek­leştirdi.

En büyük 2’nci depo

Gerçekleştirilen yatırımla gıda sevkiyat operasyonu ala­nı üç kat büyüyen Mamak Sev­kiyat Deposu, böylece Metro Türkiye’nin Konyaaltı depo­sundan sonra en büyük 2’nci deposu konumuna ulaştı.

İç Anadolu’da operasyon ağı­nın merkezi görevini üstelene­cek olan Mamak Sevkiyat De­posu, Ankara’nın yanı sıra Bo­lu, Kırıkkale, Karabük, Yozgat, Amasra, Bartın olmak üzere bölgede toplam yedi şehre sev­kiyat gerçekleştirecek.

Geniş operasyon ağı

Müşterilerinin ihtiyacı olan ürünü ve servisi en iyi şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Metro Türkiye CE­O’su David Antunes, “Anka­ra ve çevre illere baktığımızda sektörün potansiyelinin art­tığını ve büyüdüğünü görüyo­ruz. Özellikle Ankara, yerli ve uluslararası mutfakların tem­silcilerine ev sahipliği yapma­nın yanı sıra şef restoranları ile de gastronomi alanında ciddi bir gelişim gösteriyor.Bölgede yeme içme sektörü daha dina­mikleşirken, beklentileri ek­siksiz karşılayabilmek ama­cıyla profesyonellerin en ya­kın iş ortağı olarak verdiğimiz hizmeti ve operasyonlarımızı güçlendirecek yeni bir yatırı­ma imza attık.

Müşterilerimi­ze daha iyi hizmet verebilmek, ürün bulunurluğumuzu en üst seviyeye çıkarabilmek amacıy­la gerçekleştirdiğimiz 40 mil­yon TL’lik yatırımla depo hac­mimizi üç kat büyütürken, bu alan artışıyla toplam palet sa­yımızı da üçe katladık. Bu bü­yüme paralelinde gelecek yıl itibarıyla operasyonda görev alan ekibimizin sayısı da iki kat artacak. Daha yüksek ürün bulunurluğu ve gerek mağaza­larda gerekse sahadaki profes­yonel ekiplerimizle amacımız; Ankara başta olmak üzere sev­kiyat yaptığımız çevre illerde yeme içme sektörünün tüm ih­tiyaçlarına cevap vererek ge­lişimlerine katkıda bulunabil­mek” diye konuştu.

Yatırım miktarı 40 milyon TL’yi aştı

Metro Türkiye’nin gerçekleştirdiği yatırımla Mamak deposunun daha önce bin metrekare olan Gıda Sevkiyat Operasyonu alanı, neredeyse üç kat büyüyerek 3 bin metrekareyi aştı. Kuru gıda depolama alanı 566 metrekareden bin metrekareye yükseldi.

Sebze-meyve ve taze balık kategorilerinin eklendiği soğuk oda alanları iki katına çıkarak 263 metrekare oldu. Donuk ürün depolama alanının 124 paletlik kapasitesi ise ciddi bir yükselişle 840’a ulaştı. Depo alanının toplam palet sayısı ise yine üç kat artışla 2 bin 750’ye çıktı. Böylece Mamak deposunda günlük olarak yaklaşık 38 tondan 147 tona yükselen bir operasyon kapasitesine sahip olan Metro Türkiye’nin bu yatırım için harcadığı rakam ise 40 milyon TL’yi aştı.