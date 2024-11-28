Metro, enerjisini güneşten alacak
Metro Türkiye, 49 futbol sahasına eş değer alanda üç faz olarak 2025 yılında tamamlanması planlanan projenin 15 mağazayı kapsayan ilk fazını devreye aldı. Yatırımla gıda sevkiyat alanı üç kat büyüyen Mamak Sevkiyat Deposu, bölgede yedi şehre sevkiyat gerçekleştirecek.
Nagihan KALSIN
Yeşil enerji yatırımlarını önceliklendiren ve 2023 yılı itibarıyla Güneş Enerjisi Sistemi projesini hayata geçiren Metro Türkiye, toplam 49 futbol sahasına eş değer 200 bin metrekarelik alanda üç faz olarak 2025 yılında tamamlanması planlanan projenin 15 mağazayı kapsayan ilk fazını devreye aldı. Ankara Batıkent ve Etlik mağazasında yenilenebilir enerji sistemlerine geçilmesiyle, Metro Türkiye, Ankara’daki 2 mağazasının tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılamaya başladı.
Türkiye’de 1990’dan beri faaliyet gösteren Metro, Türkiye’deki yatırımlarını da artıracak. Ankara’da da operasyonlarını genişletmeye odaklanan Metro Türkiye, sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına yeni bir yatırım gerçekleştirdi.
En büyük 2’nci depo
Gerçekleştirilen yatırımla gıda sevkiyat operasyonu alanı üç kat büyüyen Mamak Sevkiyat Deposu, böylece Metro Türkiye’nin Konyaaltı deposundan sonra en büyük 2’nci deposu konumuna ulaştı.
İç Anadolu’da operasyon ağının merkezi görevini üstelenecek olan Mamak Sevkiyat Deposu, Ankara’nın yanı sıra Bolu, Kırıkkale, Karabük, Yozgat, Amasra, Bartın olmak üzere bölgede toplam yedi şehre sevkiyat gerçekleştirecek.
Geniş operasyon ağı
Müşterilerinin ihtiyacı olan ürünü ve servisi en iyi şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Metro Türkiye CEO’su David Antunes, “Ankara ve çevre illere baktığımızda sektörün potansiyelinin arttığını ve büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle Ankara, yerli ve uluslararası mutfakların temsilcilerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra şef restoranları ile de gastronomi alanında ciddi bir gelişim gösteriyor.Bölgede yeme içme sektörü daha dinamikleşirken, beklentileri eksiksiz karşılayabilmek amacıyla profesyonellerin en yakın iş ortağı olarak verdiğimiz hizmeti ve operasyonlarımızı güçlendirecek yeni bir yatırıma imza attık.
Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, ürün bulunurluğumuzu en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz 40 milyon TL’lik yatırımla depo hacmimizi üç kat büyütürken, bu alan artışıyla toplam palet sayımızı da üçe katladık. Bu büyüme paralelinde gelecek yıl itibarıyla operasyonda görev alan ekibimizin sayısı da iki kat artacak. Daha yüksek ürün bulunurluğu ve gerek mağazalarda gerekse sahadaki profesyonel ekiplerimizle amacımız; Ankara başta olmak üzere sevkiyat yaptığımız çevre illerde yeme içme sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap vererek gelişimlerine katkıda bulunabilmek” diye konuştu.
Yatırım miktarı 40 milyon TL’yi aştı
Metro Türkiye’nin gerçekleştirdiği yatırımla Mamak deposunun daha önce bin metrekare olan Gıda Sevkiyat Operasyonu alanı, neredeyse üç kat büyüyerek 3 bin metrekareyi aştı. Kuru gıda depolama alanı 566 metrekareden bin metrekareye yükseldi.
Sebze-meyve ve taze balık kategorilerinin eklendiği soğuk oda alanları iki katına çıkarak 263 metrekare oldu. Donuk ürün depolama alanının 124 paletlik kapasitesi ise ciddi bir yükselişle 840’a ulaştı. Depo alanının toplam palet sayısı ise yine üç kat artışla 2 bin 750’ye çıktı. Böylece Mamak deposunda günlük olarak yaklaşık 38 tondan 147 tona yükselen bir operasyon kapasitesine sahip olan Metro Türkiye’nin bu yatırım için harcadığı rakam ise 40 milyon TL’yi aştı.