Mikroplastik krizinde ezber bozuluyor
Viyana Üniversitesi’nin Nature’da yayımlanan araştırması, mikroplastik kirliliğinde ezber bozuyor. Karasal kaynakların atmosfere okyanuslardan 20 kat fazla parçacık saldığını kanıtlayan çalışma, küresel emisyon modellerini sarstı. Soluduğumuz havadan sofraya inen bu yük, halk sağlığı ve ekonominin geleceği için büyük tehdit.
Küresel ekonomide döngüsel modele geçiş süreci yaşanırken, üretimin yan ürünü olan plastikler, artık sadece okyanusların derinliklerinde değil, soluduğumuz her nefeste kendisini hissettiriyor. Bugün dünya genelinde yıllık plastik üretimi 400 milyon tonun üzerine çıkmış durumda ve bu üretimin ekonomik maliyeti kadar çevresel faturası da her geçen gün ağırlaşıyor. Bugüne kadar mikroplastiklerin ana kaynağının okyanuslar olduğu varsayılıyordu; ancak Viyana Üniversitesi’nden gelen son veriler, krizin merkez üssünün ayaklarımızın altındaki kara parçaları olduğunu kanıtlıyor.
Viyana Üniversitesi Meteoroloji ve Jeofizik Bölümü’nden Ioanna Evangelou, Silvia Bucci ve Andreas Stohl liderliğinde yürütülen araştırma, sürdürülebilirlik literatürünü kökten değiştirecek cinsten. 2 bin 782 farklı atmosferik ölçümün analiz edildiği çalışma, karasal kaynaklardan atmosfere salınan mikroplastik miktarının, okyanus kaynaklı emisyonlardan tam 20 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu veri, sadece ekolojik bir uyarı değil, aynı zamanda sanayi ve lojistik sektörleri için de yeni bir risk haritası anlamına geliyor.
Havadaki bu plastiklerin ana kaynağı ise tekstil lifleri ve lastik aşınması gibi doğrudan karasal aktiviteler. Özellikle lojistik sektörünün can damarı olan karayolu taşımacılığı, lastik aşınması yoluyla atmosfere devasa miktarda sentetik partikül bırakıyor. Bu durum, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde emisyon sadece karbon üzerinden değil, partikül kirliliği üzerinden de vergilendirilirse, lojistik maliyetlerinin ciddi oranda artabileceğine işaret ediyor.
Hatalı modeller ve gerçek dünya ölçümleri
Araştırmanın en çarpıcı yönlerinden biri de geçmişteki bilimsel tahminlerin ne denli yanıltıcı olduğunun saptanması. Bilim insanları, mevcut taşıma modellerinin havadaki plastik miktarını aslında olduğundan çok daha fazla tahmin ettiğini fark ettiler. Gerçek dünya gözlemleriyle eşleşmeyen eski modeller, kirlilikle mücadele stratejilerini de yanlış yönlendiriyordu. Yeni bulgular sayesinde, mikroplastiklerin atmosferde nasıl süzüldüğü ve hangi bölgelerde yoğunlaştığı artık daha şeffaf bir şekilde izlenebilecek.
Atmosfer, bu noktada devasa bir otoban görevi görüyor. Şehir merkezlerinden yükselen mikroplastikler, hava akımlarıyla birlikte dünyanın en izole bölgelerine, kutuplara ve dokunulmamış ekosistemlere taşınıyor. Bu durum, “yerel kirlilik” kavramını ortadan kaldırarak konuyu küresel bir makroekonomik sorun haline getiriyor. Plastik kirliliği artık sınır tanımayan, dolayısıyla çözümü de sınır ötesi iş birlikleri gerektiren bir krizdir.
Sağlık ve ekonomi çıkmazı
Mikroplastiklerin solunması, sadece çevresel bir endişe değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı maliyeti doğuruyor. Solunum yolu hastalıklarının artışı, iş gücü kaybı ve sağlık sistemleri üzerindeki yük, plastik ekonomisinin görünmeyen “dışsallıkları” olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar, bu minik parçacıkların toprağa ve suya tekrar çökerek tarımsal verimliliği de etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için, üretim aşamasında ortaya çıkan bu mikroskobik atıkların yönetilmesi, işletmeler için bir tercih değil, yasal bir zorunluluk haline gelmek üzere.
Lastik aşınması: Sessiz kirletici
Otomotiv ve lojistik sektörü genellikle karbon emisyonuna odaklansa da, lastik aşınması atmosfere karışan mikroplastiklerin en büyük kaynaklarından birini oluşturuyor. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 6 milyon ton lastik aşınma partikülünün çevreye yayıldığı tahmin ediliyor. Bu partiküllerin karasal kaynaklı hava kirliliğindeki payı, tekstil lifleriyle birleştiğinde okyanusların etkisini gölgede bırakıyor. Elektrikli araçlara geçiş karbonu azaltsa da, araç ağırlığının artması lastik aşınmasını tetikleyerek plastik kirliliğini artırma riski taşıyor.
Veri analitiğinin gücü
Araştırma ekibi, sonuçlara ulaşmak için dünya çapında toplanan 2 bin 782 adet gerçek zamanlı ölçümü kullandı. Üç farklı emisyon tahmini içeren taşıma modelinin bu verilerle karşılaştırılması, bilim dünyasındaki ‘aşırı tahmin’ yanılgısını düzeltti. Bu yöntem, gelecekte kirlilik vergileri veya sınırda karbon düzenlemeleri gibi ekonomik araçların daha adil ve veriye dayalı kurgulanmasına olanak sağlayacak.