Mikroplastik krizinde ezber bozuluyor

Küresel ekonomi­de döngüsel mo­dele geçiş süreci yaşanırken, üretimin yan ürünü olan plastikler, ar­tık sadece okyanusların derinliklerinde değil, solu­duğumuz her nefeste ken­disini hissettiriyor. Bu­gün dünya genelinde yıllık plastik üretimi 400 milyon tonun üzerine çıkmış du­rumda ve bu üretimin eko­nomik maliyeti kadar çev­resel faturası da her geçen gün ağırlaşıyor. Bugüne ka­dar mikroplastiklerin ana kaynağının okyanuslar ol­duğu varsayılıyordu; ancak Viyana Üniversitesi’nden gelen son veriler, krizin merkez üssünün ayakları­mızın altındaki kara parça­ları olduğunu kanıtlıyor.

Viyana Üniversitesi Me­teoroloji ve Jeofizik Bölü­mü’nden Ioanna Evange­lou, Silvia Bucci ve Andreas Stohl liderliğinde yürütü­len araştırma, sürdürülebi­lirlik literatürünü kökten değiştirecek cinsten. 2 bin 782 farklı atmosferik ölçü­mün analiz edildiği çalış­ma, karasal kaynaklardan atmosfere salınan mikrop­lastik miktarının, okyanus kaynaklı emisyonlardan tam 20 kat daha fazla oldu­ğunu ortaya koydu. Bu ve­ri, sadece ekolojik bir uyarı değil, aynı zamanda sanayi ve lojistik sektörleri için de yeni bir risk haritası anla­mına geliyor.

Havadaki bu plastiklerin ana kaynağı ise tekstil lif­leri ve lastik aşınması gibi doğrudan karasal aktivite­ler. Özellikle lojistik sektö­rünün can damarı olan ka­rayolu taşımacılığı, lastik aşınması yoluyla atmosfe­re devasa miktarda sente­tik partikül bırakıyor. Bu durum, Avrupa Yeşil Muta­bakatı çerçevesinde emis­yon sadece karbon üzerin­den değil, partikül kirliliği üzerinden de vergilendiri­lirse, lojistik maliyetleri­nin ciddi oranda artabile­ceğine işaret ediyor.

Hatalı modeller ve gerçek dünya ölçümleri

Araştırmanın en çarpıcı yönlerinden biri de geçmiş­teki bilimsel tahminlerin ne denli yanıltıcı olduğu­nun saptanması. Bilim in­sanları, mevcut taşıma mo­dellerinin havadaki plastik miktarını aslında olduğun­dan çok daha fazla tahmin ettiğini fark ettiler. Ger­çek dünya gözlemleriyle eşleşmeyen eski modeller, kirlilikle mücadele strate­jilerini de yanlış yönlen­diriyordu. Yeni bulgular sa­yesinde, mikroplastiklerin atmosferde nasıl süzüldü­ğü ve hangi bölgelerde yo­ğunlaştığı artık daha şeffaf bir şekilde izlenebilecek.

Atmosfer, bu noktada de­vasa bir otoban görevi görü­yor. Şehir merkezlerinden yükselen mikroplastikler, hava akımlarıyla birlikte dünyanın en izole bölge­lerine, kutuplara ve doku­nulmamış ekosistemlere taşınıyor. Bu durum, “yerel kirlilik” kavramını ortadan kaldırarak konuyu küresel bir makroekonomik sorun haline getiriyor. Plastik kir­liliği artık sınır tanımayan, dolayısıyla çözümü de sınır ötesi iş birlikleri gerektiren bir krizdir.

Sağlık ve ekonomi çıkmazı

Mikroplastiklerin so­lunması, sadece çevresel bir endişe değil, aynı za­manda ciddi bir halk sağlı­ğı maliyeti doğuruyor. So­lunum yolu hastalıklarının artışı, iş gücü kaybı ve sağ­lık sistemleri üzerindeki yük, plastik ekonomisinin görünmeyen “dışsallıkları” olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar, bu minik parçacıkların toprağa ve suya tekrar çökerek tarım­sal verimliliği de etkileye­bileceğine dikkat çekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için, üretim aşamasında ortaya çıkan bu mikrosko­bik atıkların yönetilmesi, işletmeler için bir tercih değil, yasal bir zorunluluk haline gelmek üzere.

Lastik aşınması: Sessiz kirletici

Otomotiv ve lojistik sektörü genellikle karbon emisyonuna odaklansa da, lastik aşınması atmosfere karışan mikroplastiklerin en büyük kaynaklarından birini oluşturuyor. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 6 milyon ton lastik aşınma partikülünün çevreye yayıldığı tahmin ediliyor. Bu partiküllerin karasal kaynaklı hava kirliliğindeki payı, tekstil lifleriyle birleştiğinde okyanusların etkisini gölgede bırakıyor. Elektrikli araçlara geçiş karbonu azaltsa da, araç ağırlığının artması lastik aşınmasını tetikleyerek plastik kirliliğini artırma riski taşıyor.

Veri analitiğinin gücü

Araştırma ekibi, sonuçlara ulaşmak için dünya çapında toplanan 2 bin 782 adet gerçek zamanlı ölçümü kullandı. Üç farklı emisyon tahmini içeren taşıma modelinin bu verilerle karşılaştırılması, bilim dünyasındaki ‘aşırı tahmin’ yanılgısını düzeltti. Bu yöntem, gelecekte kirlilik vergileri veya sınırda karbon düzenlemeleri gibi ekonomik araçların daha adil ve veriye dayalı kurgulanmasına olanak sağlayacak.