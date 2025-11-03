Mühendislikte yeni standart: Sürdürülebilirlik

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel sanayi, son yıl­larda üretim kadar sürdürülebilirliğe de odaklanan bir dönüşüm süre­cinden geçiyor. Enerji verim­liliği, karbon ayak izinin azal­tılması ve çevre dostu üretim artık yalnızca çevresel sorum­luluk değil, aynı zamanda re­kabet gücünün belirleyici un­suru haline geldi.

Bu dönü­şümün merkezinde yer alan mühendislik firmaları, en­düstrinin geleceğini şekillen­diren yenilikçi çözümler geliş­tiriyor. Türkiye’de bu vizyonu somut mühendislik başarıları­na dönüştüren firmalardan bi­ri de 25 yıldır bu alanda hizmet veren Asel Teknik. Bu kapsam­da toz toplama sistemleri, ses­siz fan teknolojileri ve yapay zekâ destekli kontrol çözümle­ri geliştiren şirket, sürdürüle­bilirliği bir mühendislik stan­dardı haline getiriyor.

Sürdürülebilirliğin Asel Teknik’in mühendislik yak­laşımının temeli olduğunu vurgulayan Asel Teknik Ge­nel Müdürü Dr. Barkın Mi­nez, “Bizim için iyi mühen­dislik, sistemin ilk günkü per­formansını yıllar boyunca koruyabilmesidir. Düşük ka­liteli tasarımlar, zamanla yüz­de 30’a varan performans kay­bına yol açıyor. Biz bu tabloyu birçok işletmede gördük. Asel Teknik olarak sistemlerimi­zin uzun ömürlü, verimli ve sürdürülebilir çalışmasını ga­ranti altına alan çözümler ge­liştiriyoruz” dedi.

Enerji verimliliği artık rekabetin temeli

Enerji verimliliği ve çevresel duyarlı­lığın artık bir ter­cih değil, re­kabetin ön koşu­lu haline geldiğini söyleyen Barkın Minez, “Eğer üre­tim süreçlerinize enerji ve­rimliliğini entegre etmezse­niz hem rekabet gücünüzü kaybedersiniz hem de Avru­pa gibi yüksek standartlı pa­zarlara erişim imkânınızı yi­tirirsiniz. Asel Teknik, tüm tasarımlarını enerji verimli­liği ilkesiyle geliştirerek üre­timin her aşamasında çevre­sel etkiyi minimize etmeye odaklanıyor” diye konuştu.

Şirketin geliştirdiği ve glo­bal patentle korunan özgün tasarımlar sayesinde Asel Teknik’in makineleri, benzer­lerine kıyasla daha düşük kar­bon ayak izine sahip ol­duğunun altını çizen Minez, “Patentli di­zaynlarımız sayesin­de enerji tüketimini minimumda tutar­ken yüksek perfor­manstan ödün vermiyoruz. Böylece hem işletme ma­liyetlerini hem çevresel etki­yi azaltıyoruz” ifadelerini kul­landı.

Asel Teknik’in Ar-Ge mer­kezinde, yapay zekâ destekli kontrol sistemleri üzerine ça­lışmalar yürütüldüğünü söyle­yen Minez, “Bu sistemlerin, iş­letme koşullarını öğrenebilen, veri odaklı kararlar alabilen ve kullanıcıyı daha verimli çalış­maya yönlendiren bir yapıya sahip olmasını hedefliyoruz. Amacımız yalnızca makine performansını değil, işletme verimliliğini de sürdürülebi­lir şekilde optimize eden akıl­lı sistemler geliştirmek” dedi.

Devlet destekleri KOBİ’lerin Ar-Ge kabiliyetini güçlendirecek

2018’den bu yana yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Ar-Ge’yi sürdürülebilir büyümenin ve ülke sanayisinin geleceğinin anahtarı olarak gördüklerini söyleyen Asel Teknik Genel Müdürü Dr. Barkın Minez, “Devlet desteklerinin artması özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge kabiliyetlerini güçlendirecek. Biz de elimizdeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak yenilikçi, çevre dostu teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.