Google Haberler

Mühendislikte yeni standart: Sürdürülebilirlik

Sanayide rekabetin yeni ölçütü artık enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik. Asel Teknik Genel Müdürü Dr. Barkın Minez, “İyi mühendislik sistemin ömrünü uzatır, çevresel etkiyi azaltır” dedi. Şirket, uzun ömürlü sistemler ve verimliliği artıran teknolojilerle sürdürülebilir sanayinin öncülerinden biri olmayı hedefliyor.

Mühendislikte yeni standart: Sürdürülebilirlik

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel sanayi, son yıl­larda üretim kadar sürdürülebilirliğe de odaklanan bir dönüşüm süre­cinden geçiyor. Enerji verim­liliği, karbon ayak izinin azal­tılması ve çevre dostu üretim artık yalnızca çevresel sorum­luluk değil, aynı zamanda re­kabet gücünün belirleyici un­suru haline geldi.

Bu dönü­şümün merkezinde yer alan mühendislik firmaları, en­düstrinin geleceğini şekillen­diren yenilikçi çözümler geliş­tiriyor. Türkiye’de bu vizyonu somut mühendislik başarıları­na dönüştüren firmalardan bi­ri de 25 yıldır bu alanda hizmet veren Asel Teknik. Bu kapsam­da toz toplama sistemleri, ses­siz fan teknolojileri ve yapay zekâ destekli kontrol çözümle­ri geliştiren şirket, sürdürüle­bilirliği bir mühendislik stan­dardı haline getiriyor.

Sürdürülebilirliğin Asel Teknik’in mühendislik yak­laşımının temeli olduğunu vurgulayan Asel Teknik Ge­nel Müdürü Dr. Barkın Mi­nez, “Bizim için iyi mühen­dislik, sistemin ilk günkü per­formansını yıllar boyunca koruyabilmesidir. Düşük ka­liteli tasarımlar, zamanla yüz­de 30’a varan performans kay­bına yol açıyor. Biz bu tabloyu birçok işletmede gördük. Asel Teknik olarak sistemlerimi­zin uzun ömürlü, verimli ve sürdürülebilir çalışmasını ga­ranti altına alan çözümler ge­liştiriyoruz” dedi.

Enerji verimliliği artık rekabetin temeli

Enerji verimliliği ve çevresel duyarlı­lığın artık bir ter­cih değil, re­kabetin ön koşu­lu haline geldiğini söyleyen Barkın Minez, “Eğer üre­tim süreçlerinize enerji ve­rimliliğini entegre etmezse­niz hem rekabet gücünüzü kaybedersiniz hem de Avru­pa gibi yüksek standartlı pa­zarlara erişim imkânınızı yi­tirirsiniz. Asel Teknik, tüm tasarımlarını enerji verimli­liği ilkesiyle geliştirerek üre­timin her aşamasında çevre­sel etkiyi minimize etmeye odaklanıyor” diye konuştu.

Şirketin geliştirdiği ve glo­bal patentle korunan özgün tasarımlar sayesinde Asel Teknik’in makineleri, benzer­lerine kıyasla daha düşük kar­bon ayak izine sahip ol­duğunun altını çizen Minez, “Patentli di­zaynlarımız sayesin­de enerji tüketimini minimumda tutar­ken yüksek perfor­manstan ödün vermiyoruz. Böylece hem işletme ma­liyetlerini hem çevresel etki­yi azaltıyoruz” ifadelerini kul­landı.

Asel Teknik’in Ar-Ge mer­kezinde, yapay zekâ destekli kontrol sistemleri üzerine ça­lışmalar yürütüldüğünü söyle­yen Minez, “Bu sistemlerin, iş­letme koşullarını öğrenebilen, veri odaklı kararlar alabilen ve kullanıcıyı daha verimli çalış­maya yönlendiren bir yapıya sahip olmasını hedefliyoruz. Amacımız yalnızca makine performansını değil, işletme verimliliğini de sürdürülebi­lir şekilde optimize eden akıl­lı sistemler geliştirmek” dedi.

Devlet destekleri KOBİ’lerin Ar-Ge kabiliyetini güçlendirecek

2018’den bu yana yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Ar-Ge’yi sürdürülebilir büyümenin ve ülke sanayisinin geleceğinin anahtarı olarak gördüklerini söyleyen Asel Teknik Genel Müdürü Dr. Barkın Minez, “Devlet desteklerinin artması özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge kabiliyetlerini güçlendirecek. Biz de elimizdeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak yenilikçi, çevre dostu teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar