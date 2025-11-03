Mühendislikte yeni standart: Sürdürülebilirlik
Sanayide rekabetin yeni ölçütü artık enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik. Asel Teknik Genel Müdürü Dr. Barkın Minez, “İyi mühendislik sistemin ömrünü uzatır, çevresel etkiyi azaltır” dedi. Şirket, uzun ömürlü sistemler ve verimliliği artıran teknolojilerle sürdürülebilir sanayinin öncülerinden biri olmayı hedefliyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel sanayi, son yıllarda üretim kadar sürdürülebilirliğe de odaklanan bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevre dostu üretim artık yalnızca çevresel sorumluluk değil, aynı zamanda rekabet gücünün belirleyici unsuru haline geldi.
Bu dönüşümün merkezinde yer alan mühendislik firmaları, endüstrinin geleceğini şekillendiren yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türkiye’de bu vizyonu somut mühendislik başarılarına dönüştüren firmalardan biri de 25 yıldır bu alanda hizmet veren Asel Teknik. Bu kapsamda toz toplama sistemleri, sessiz fan teknolojileri ve yapay zekâ destekli kontrol çözümleri geliştiren şirket, sürdürülebilirliği bir mühendislik standardı haline getiriyor.
Sürdürülebilirliğin Asel Teknik’in mühendislik yaklaşımının temeli olduğunu vurgulayan Asel Teknik Genel Müdürü Dr. Barkın Minez, “Bizim için iyi mühendislik, sistemin ilk günkü performansını yıllar boyunca koruyabilmesidir. Düşük kaliteli tasarımlar, zamanla yüzde 30’a varan performans kaybına yol açıyor. Biz bu tabloyu birçok işletmede gördük. Asel Teknik olarak sistemlerimizin uzun ömürlü, verimli ve sürdürülebilir çalışmasını garanti altına alan çözümler geliştiriyoruz” dedi.
Enerji verimliliği artık rekabetin temeli
Enerji verimliliği ve çevresel duyarlılığın artık bir tercih değil, rekabetin ön koşulu haline geldiğini söyleyen Barkın Minez, “Eğer üretim süreçlerinize enerji verimliliğini entegre etmezseniz hem rekabet gücünüzü kaybedersiniz hem de Avrupa gibi yüksek standartlı pazarlara erişim imkânınızı yitirirsiniz. Asel Teknik, tüm tasarımlarını enerji verimliliği ilkesiyle geliştirerek üretimin her aşamasında çevresel etkiyi minimize etmeye odaklanıyor” diye konuştu.
Şirketin geliştirdiği ve global patentle korunan özgün tasarımlar sayesinde Asel Teknik’in makineleri, benzerlerine kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunun altını çizen Minez, “Patentli dizaynlarımız sayesinde enerji tüketimini minimumda tutarken yüksek performanstan ödün vermiyoruz. Böylece hem işletme maliyetlerini hem çevresel etkiyi azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.
Asel Teknik’in Ar-Ge merkezinde, yapay zekâ destekli kontrol sistemleri üzerine çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Minez, “Bu sistemlerin, işletme koşullarını öğrenebilen, veri odaklı kararlar alabilen ve kullanıcıyı daha verimli çalışmaya yönlendiren bir yapıya sahip olmasını hedefliyoruz. Amacımız yalnızca makine performansını değil, işletme verimliliğini de sürdürülebilir şekilde optimize eden akıllı sistemler geliştirmek” dedi.
Devlet destekleri KOBİ’lerin Ar-Ge kabiliyetini güçlendirecek
2018’den bu yana yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Ar-Ge’yi sürdürülebilir büyümenin ve ülke sanayisinin geleceğinin anahtarı olarak gördüklerini söyleyen Asel Teknik Genel Müdürü Dr. Barkın Minez, “Devlet desteklerinin artması özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge kabiliyetlerini güçlendirecek. Biz de elimizdeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak yenilikçi, çevre dostu teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.