OGM ve Yeniköy Kemerköy’den ormanlara büyük katkı: 4 milyon fidan toprakla buluştu

OGM koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü, Yeniköy Kemerköy Enerji’yi takdir belgesiyle onurlandırdı. Belge, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer tarafından Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık’a takdim edildi. Yüzer, iş birliğinin sadece bir dikim yükümlülüğü değil, planlama, tür seçimi, bakım ve izlemeyi kapsayan bütüncül bir ormancılık uygulaması olduğunu vurguladı.

Karbon tutulumunda somut sonuçlar

Yeniköy Kemerköy Enerji’nin akademisyenlerle birlikte yaptığı hesaplamalara göre, dikilen 4 milyonu aşkın fidan 2024 yılı sonunda atmosferden 1 milyon 501 bin ton karbondioksiti tuttu. Bu rakamın 2025 sonunda 2 milyon 80 bin tona çıkması, 30 yıl içinde ise 4,5 milyon tonu aşması bekleniyor. Ağaçların, toprak sağlığından su döngüsüne kadar geniş bir alanda olumlu etki yarattığı belirtiliyor.

Maden sahalarında doğaya dönüş

Şirket, Milas’taki eski maden sahasında yürüttüğü “Hüsamlar Yeniden Doğaya Kazandırma” projesiyle 2025 itibarıyla 576 hektarlık alanı rehabilite etti ve 246 binden fazla fidan ve bitki dikti. Çalışmalar, akademisyenler ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından izlenip raporlanıyor. Yeniköy Kemerköy Enerji, 2032’ye kadar toplam 1.363 hektarlık alanı doğaya kazandırmayı hedefliyor.