Okyanus tabanında dev parçalanma: Yerkürenin tektonik sigortası atıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Gezegenimiz, üzerinde yaşadığımız soğuk ka­buğun sürekli olarak sıcak mantoya geri döndüğü devasa bir geri dönüşüm ma­kinesi gibi çalışıyor. Bu me­kanizmanın kalbinde yer alan dalma-batma bölgeleri, her yıl yaklaşık 3 ila 4 santimetrelik hızlarla okyanus tabanını ye­rin derinliklerine çekiyor.

An­cak Science Advances dergi­sinde yayımlanan son veriler, bu ‘sonsuz’ sanılan döngünün beklenmedik bir noktada kı­rıldığını bilimsel olarak kanıt­ladı. Juan de Fuca levhasının Kuzey Amerika’nın altına sü­zülürken bir tren kazası gibi parçalara ayrılması, tektonik sistemlerin sürdürülebilirliği­ne dair tüm ezberleri bozdu.

Ekonomik ve çevresel sür­dürülebilirlik açısından ba­kıldığında, bu bölgeler sadece yer bilimcilerin ilgi alanı değil. Dünya üzerindeki volkanik fa­aliyetlerin yüzde 80’i ve en bü­yük depremlerin tamamı bu hatlarda gerçekleşiyor. Casca­dia bölgesindeki bu yeni bulgu­lar, levhanın homojen bir şekil­de batmak yerine raydan çıkan vagonlar gibi ayrıştığını göste­riyor. Bu durum, sismik ener­ji birikiminin tahmin edilenin aksine çok daha karmaşık ve parçalı bir yapıda olduğunu or­taya koyarken, bölgedeki mil­yarlarca dolarlık altyapı yatı­rımlarının risk haritalarını da doğrudan etkiliyor.

Teknolojik röntgen: Casie21 deneyi

Bilim insanları, Dünya’nın iç yapısını incelemek için tıp­ta kullanılan ultrason tekno­lojisine benzer bir yöntem olan ‘sismik yansıma görün­tüleme’ tekniğini kullandı. Marcus G. Langseth araştır­ma gemisiyle yürütülen ope­rasyonda, deniz tabanına gön­derilen ses dalgaları 15 kilo­metre boyunca uzanan hassas sensörler tarafından yakalan­dı. Bu teknoloji, levhanın sa­dece nerede olduğunu değil, üzerindeki kırık ve fay hatla­rının santimetre bazındaki detaylarını bile gün yüzüne çı­kardı.

LSU’dan Dr. Brandon Shu­ck’ın ifadesiyle, bir dalma böl­gesini başlatmak dik bir yo­kuşta ağır bir treni yukarı it­mek gibi. Muazzam bir enerji ve direnç gerektiriyor. Ancak sistem bir kez harekete geçti­ğinde, yerçekiminin etkisiy­le kontrolü imkansız bir hız­lanma başlıyor. Bugün Casca­dia’da gözlemlenen olay ise o devasa trenin hızını alamayıp parçalanma evresine girdiğini gösteriyor.

Çünkü eğer bu böl­geler sonsuza dek çalışmaya devam etseydi, kıtalar birbi­rinin üzerine yığılacak ve bu­gün bildiğimiz okyanus hav­zaları tamamen yok olacaktı. Bu parçalanma da aslında ge­zegenin kendi kendini den­geleme ve sürdürülebilirliği­ni koruma biçimi olarak ifade ediliyor. Araştırmaya ilişkin açıklama yapan Shuck, “Lev­hayı aktif olarak kıran çok büyük bir fay hattı var” diye açıkladı. “Henüz yüzde 100 kopmadı, ama çok yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Dalma-batma bölgeleri, at­mosferdeki karbonun okya­nus

tabanına çökmesi ve ar­dından mantoya taşınması sürecinde anahtar rol oynu­yor. Bilim insanları, levha par­çalanması gibi olayların, bu karbon taşıma kapasitesini doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. Jeolojik süreçlerin yavaşlaması veya yön değiş­tirmesi, uzun vadede atmos­ferik kompozisyon ve küre­sel sıcaklık dengeleri üzerin­de, etkisi yüzyıllara yayılacak çevresel maliyetler doğurma potansiyeline sahip.

Gezegenin eskiyen parçaları emekliye ayrılacak

Araştırmaya göre bilim dünyası, “Juan de Fuca’daki ölüm anı görüntüsü, diğer büyük levha sınırı sistemleri için bir erken uyarı olabilir mi?” sorusuna odaklanmış durumda. Sismik veriler, levhanın mikro parçalara ayrıldığını ve yeni sınırlar oluşturduğunu gösteriyor. Bu durum, sürdürülebilir şehir planlamasından kentsel dönüşüm stratejilerine kadar geniş bir ekonomik yelpazede stratejik revizyonları zorunlu kılıyor. Ve gezegenin ‘eskiyen’ parçalarının nasıl emekliye ayrıldığını anlamak, gelecekteki sismik felaketlerin maliyetini yönetmekte insanlığın en büyük kozu olacağı tahmin ediliyor.