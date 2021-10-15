Özel iklim yasası yolda

Maruf BUZCUGİL

Türkiye, iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat uyum çalışmalarını bir bütün olarak çıkarılacak “İklim Kanunu” kapsamında yürütmeye hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “İklim kanunu”nun kısa sürede TBMM’den geçirilmesinin planlandığını belirterek, Türkiye’nin 2053 yılında “sıfır” emisyon hedefine ulaşabilmesi için yürütülecek tüm faaliyetlerin bu yasal şemsiye altında yürütüleceğini açıkladı. Bakan Kurum, İklim Şurası’nın da Ocak ayında toplanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenlediği sohbet toplantısında gazetecilere Türkiye’nin kabul ettiği Paris Anlaşması ardından yürütülecek yeşil uyum çalışmaları ve 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da açılacak Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin Paris İklim anlaşmasını oybirliği ile TBMM’den geçirerek kararlılığını gösterdiğini belirten Kurum, “Yeşil Mutabakat Türkiye için olmazsa olmaz bir süreçtir” dedi.

İklim Değişikliği Başkanlığı

Bakan Kurum’un verdiği bilgiye Cumhurbaşkanı’nın duyurduğu şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği adını alacak bakanlık bünyesinde kurulacak İklim Değişikli Başkanlığı tüm Yeşil Dönüşüm çalışmalarının koordine edildiği bir idare olarak örgütlenecek. Ülke ve sektörler bazında tüm emisyon hedefl erini izleyecek olan başkanlı, sektörlere önderlik edecek ve yol gösterecek. Sektörlere verilecek yeşil dönüşüm desteği ve iklim finansmanı başkanlık tarafından yönetilecek.

Yeşil kalkınma dönemi

Murat Kurum, yeşil dönüşümün aynı zamanda yeni bir kalkınma hamlesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Tarihte sanayi devrimi, bilgi teknolojileri devrimleri yaşandı. Bu süreçleri doğru okuyan ülkeler büyüdüler. Şimdi dünya; yeni bir dönemi, yeni bir süreci; Yeşil Kalkınma Devrimi’ni yaşamaktadır, bu sürecin lider ülkelerinden biri de Türkiye olmalıdır. Ülkemizin; yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretim noktasında büyük bir potansiyeli var. Biz yeşil kalkınma hamlemizle; bu potansiyeli en yüksek dereceye çıkaracağız. ”

Kamuoyu farkındalığı oluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ulusal hem de uluslararası ölçekte sel, kuraklık, yangın gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaynaklanan afetlerin sayısının arttığına dikkati çekti ve şöyle dedi: “Ülkemizde de kamuoyu farkındalığı oluşmuş ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına yönelik beklenti artmıştır. Yeşil kalkınma devrimi; bu yöndeki kararlılığı net bir şekilde ortaya koyacak, devletimizin kamuoyuna bu konuyu en üst düzeyde ele aldığını göstermesini ve halkın desteğinin kazanılmasını sağlayacaktır.”

Türkiye’nin İklim Değişikliği Yol Haritası belirlendi

Murat Kurum, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat’la ilgili yol haritasını şöyle açıkladı:

Kamu ve özel sektörümüz, üniversitelerimiz, çevre kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimizden oluşan geniş bir istişare mekanizması kuracağız. Ocak ayında ilk defa tüm tarafl arın katılımıyla İklim Şurası’nı gerçekleştireceğiz. Buradan elde edeceğimiz çıktılar ülkemizin de bu konuda bir yol haritası olacaktır. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu’nu yapılandıracağız. İklim Değişikliği Başkanlığı’nı kuracağız. Planlamaya uygun, ihtiyaç duyduğumuz yasa ve mevzuatları geliştireceğiz. Meclisimiz de İklim Kanunu kapsamında çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu yıl İklim Kanunu da Meclisimizden geçecektir. Paris Anlaşması kapsamında; Ulusal Katkı Beyanımızı güncelleyeceğiz. Avrupa Birliği’nin uygulayacağı sınırda karbon vergisi yerine Kendi Emisyon Ticaret Sistemi’mizi kuracağız. Elde edilecek gelirle yine; tarımdan sanayiye, enerjiden şehirciliğe kadar tüm temiz üretim teknolojilerini ve iklim dostu yatırımları destekleyeceğiz. Akıllı teknolojileri sübvanse edeceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’mizin yol haritası niteliğinde olacak, istisnasız tüm sektörlerimizi kapsayan “Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı”mızı hazırlayacağız. Dünyanın, tüm üretim ve tüketim kalıplarını dönüştürecek olan yeşil ekonomiye geçiş sürecini, ülkemiz için ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirecek adımları atacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli performans analizlerimizi yapacak; şeffaflık ve işbirliği temelinde tüm paydaşlarımız ve milletimizle paylaşacağız. Tüm çalışmalarımızı; “Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler” hedefiyle sınıfl andıracak, değerlendirecek, uygulamalarımıza yeni bir boyut kazandıracağız. Örneğin yeni bir sanayi alanını yaparken, bir şehirde kentsel dönüşüm yaparken, sosyal konut üretirken orada güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi yapılar olacak.

AKM Millet Bahçesi 28 Ekim’de açılacak

Bakan Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre, Ankara’da hipodromun ve Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bulunduğu 760 bin metrekarelik alanda kurulan Millet Bahçesi 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Millet bahçesinde 1200 kişilik cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak. El sanatlarının sergileneceği ve satışının yapılacağı alanlarında bulanacağı AKM içinde 6 duraklı tramvay da hizmet verecek.