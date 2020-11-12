Penti, geri dönüşüm modasına uydu

12 Kasım 2020

Selenay YAĞCI

Yerli iç giyim markası Penti, ' I’m In - Değişime Varım’ koleksiyonluğuyla geri dönüşüm modasına uydu. Son yıllarda sürdürülebilir moda akımının bir parçası olarak markaların atıkları geri dönüştürerek üretmesi giderek yayılıyor. Birçok moda markası ve moda tasarımcısı tamamen olmasa bile sürdürülebilirlik konusuna eğilmeye, geri dönüştürülmüş ve organik kumaşları tercih ederek üretim yöntemlerini gözden geçirmeye başladı. Penti de Türkiye’de bu konuda öncülerden biri oldu. Şirket, Unify işbirliği doğada atık halde bulunan 1 milyon pet şişeyi ve 5 tondan fazla endüstriyel naylon atıklarını geri dönüştürdü. Penti, önümüzdeki 3 yıllık dönem için hazırlamış olduğu sürdürülebilirlik programında geri dönüştürülmüş ürünlerin yanında, çevreye duyarlı kumaşlardan yapılmış koleksiyonlar ve uzun ömürlü kullanıma uygun özellikte ürünleri de tüketicileri ile buluşturacak. Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, bu çevre dostu, sürdürülebilir ve küresel normlara uygun yapılan üretimler aynı zamanda yüksek katma değerli ihracatın da önünü açmış olacağını vurguladı. Bir çok ülkenin bu yönde üretimi desteklediğini ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ürünleri tercih ettiğinin belirterek, bu adımın dış ticaret gelirine sağlayacağı katkının da altını çizdi.

3 ila 6 pet şişe 1 t-shirt için geri dönüşüyor

Sürdürülebilirliğin, hayatın birçok noktasında özellikle de son dönemde moda dünyasında oldukça öne çıktığını ifade eden Karaibrahimoğlu, sürdürülebilir doğa dostu koleksiyonların sayısının her geçen yıl arttığını ve tüketicinin bakış açısının da markaları bu yönde inovasyona yönlendirdiğini ifade etti. Sürdürülebilirliğin Penti için önemi gittikçe artan ve sorumlu

luğunu üstlendiği bir iş değeri haline geldiğini söyleyen Karaibrahimoğlu, “Konvansiyonel polyester ve polymid malzemeler yerine geri dönüştürülmüş elyafın dünya lideri “repreve’’ ipliklerini kullandığımız koleksiyonumuz ile modadaki sürdürülebilirliğin esasında geleceğin sürdürülebilirliğine yapacağı katkının altını bir kez daha çizmek istedik. Bu noktada, küresel ölçekte moda markalarına tekstil çözümleri sağlayan global iş ortağımız Unify ile bu projede bir araya geldik. Unify sentetik & geri dönüştürülmüş performans elyaflarının üretiminde dünyanın önde gelen isimleri arasında bulunuyor” dedi.

Karaibrahimoğlu, süreci söyle anlattı: “Doğadan toplanan pet şişeler geri dönüşüm tesislerinde önce minik parçalara bölünüyor, ardından parçalar saçma tanesi büyüklüğüne toplara çevriliyor. Ardından bu parçalar eritilip fitre ediliyor ve önce ipliğe dönüştürülecek işlemlerden geçiriliyor ve ardından kumaş haline getiriliyor. 54 parçalık koleksiyonumuzda kullanmış olduğumuz bu kumaşlar ev giyim, iç giyim, spor giyim ve çorap ürün gruplarında tüketicimizle buluşuyor. Ürünün ihtiyacı olan kumaş gramajına göre farklılık göstermekle birlikte örneğin bir t-shirt üretimi için 3 ile 6 arasında pet şişenin geri dönüşümünden elde edilen iplik kullanılıyor. Böylece koleksiyon, yüzde 45 daha az enerji, yüzde 20 daha az su ve yüzde 30 daha az emisyon katkısı sağladı.”

Moda markalarının hedef kitlesinin %50’si Z kuşağı olacak

Z kuşağının çevresel ve toplumsal noktada duyarlılığa en üst seviyede olduğunu ifade eden Karaibrahimoğlu’nun verdiği bilgilere göre;