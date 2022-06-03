Proje finansmanının yüzde 30'u sürdürülebilirlik yatırımlarına

İlhan DUMAN

Yeşil dönüşüme yönelik ürün portföyünü genişletmeye odaklanan QNB Finansbank, dış borçlanmada da sürdürülebilirliğe önemli pay ayırdığını açıkladı. Son olarak sendikasyon kredisini ve yeşil bonoyu yenilediklerini kaydeden QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, “Sürdürülebilirlik konusuna daha önceki yıllarda da önem veriyorduk, ama bu yıl başı itibariyle organizasyon yapımızı değiştirdik. İçerideki yapıyı da sürdürülebilirliğe göre organize ettik. Müşterilerimizin karbon ayak izini takip etmeye başlıyoruz. Bankacıların sürdürülebilirlikle ilgili sorumlulukları var. Büyük kurumların sorumluluğu sadece para kazanmak, mevduat almak, mevduatları korumak olmamalı. Topluma da dokunmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sendikasyon kredisinde sürdürülebilirlik taahhütleri olduğunu ifade eden Tan, kullandıkları enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjilerden karşılamayı hedeflediklerini açıkladı. Dijital Köprü’deki müşteri sayısını artıracaklarını söyleyen Tan, şöyle devam etti: “Dijitalleşme kapsayıcılık açısından çok önemli. Sendikasyon kredisiyle Dijital Köprü’de bu yıl 100 bin, ilerleyen dönemde de 500 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme kağıtsızlık anlamında da önemli bir adım. Bu sene sendikasyon kredimizi 360 milyon dolarlık kaynak ile yeniledik. Bu kredinin tamamını sürdürülebilirlik kriterleriyle kullandırmak kolay değil. Türkiye’de döviz kredilerinin toplam bakiyeleri geçtiğimiz yıllara göre azalıyor. Sene başından bu yana yüzde 4-5 oranında azalma var. Dolayısıyla birebir sürdürülebilirlik kriterleriyle krediyi karşılamak mümkün değil. Keşke 300 milyon dolar kredi verebilecek müşteriyi bulabilsek ve daha fazlası için gidip borç alsak. Ama kolay değil."

Kullandırdıkları kredilerde sürdürülebilirliğe yönelik projelerin payını yüzdesel olarak artırmayı hedeflediklerini belirten Ömür Tan, halihazırda toplam proje finansmanının yüzde 30’unun sürdürülebilirlik yatırımlarına yönelik olduğunu kaydetti. Öte yandan sanayide çatı GES projelerine eğilimin arttığını, finansman talebinde de yükseliş olduğunu söyleye Tan, “Özellikle leasing tarafında artış söz konusu ama banka tarafında da artış var. Ticari tarafta çatı GES yatırımları 5-6 yılda kendini amorti ediyor. Bunu destekliyoruz. Bu konuyla ilgili bir proje ekibi oluşturduk. Bu yöndeki kredi başvuruları ayrı bir süreçten geçiyor ve daha hızlı sonuçlandırılıyor. Bu tür desteklerle yeşil portföyümüzü artıracağız. İlerleyen dönemlerde elektrikli araç kredileri, şarj istasyonu kredileri olacak” açıklamasını yaptı.

Sürdürülebilirlik yolculuğuna çocuklarla devam ediyor

QNB Finansbank, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle Mardin’de ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesini tanıttı. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte çocukların iklim krizindeki önemli rolüne dikkat çekmenin yanı sıra banka, yeni kömür yatırımlarını finanse etmeyeceğine dair taahhüdünü de açıkladı. Bankacılıktan doğan sorumluluklarının öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Tan şunları söyledi: “Bankanın genel müdürü olduktan sonraki ilk etkinliğimde sürdürülebilirlik ve çocuk odaklı bir çalışmayı özellikle seçtim. Çocukları geleceğe hazırlamak bizim için çok önemli. Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformu bu alanda birçok proje gerçekleştiriyor. Buna bir yenisini daha ekliyoruz. Amacımız, zaten iklim krizinin farkında olan çocuklarımızın bu konuda somut adımlar atabilmeleri için gerekli desteği sağlamak. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformumuz çatısı altında, 3 binden fazla gönüllümüzle birlikte 564 bin çocuğa ulaştık. Bugün TEGV ile gerçekleştirdiğimiz iklim odaklı iş birliğimizle de 500 çocuğa iklim ve proje eğitimi vereceğiz.”

Yakın gelecekte gelişmiş ve sürdürülebilir toplumların, karşılaştıkları sorunlara mantığa ve bilime dayalı çözümler üretebilen bireylerden oluşacağına inandıklarını dile getiren Sait Tosyalı da, “Bu nedenle, çocuklarımızın, Birleşmiş Milletlerin de sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında bulunan İklim konusunu şimdiden derinlemesine ele almaları, problem alanlarını görmeleri, çözüm için proje geliştirmeleri, yaşanabilir bir çevre için sorumluluk almalarını sağlıyor. QNB Finansbank’ın verdiği destek gelecek nesillerin bilinçli yetişmesi için çok değerli” şeklinde konuştu.

‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesi ile 13 şehirde aralarında finansçıların da bulunduğu 70 gönüllü eğitmen tarafından çocuklara eğitimler verildi. Proje çerçevesinde Mardin’de eğitim gören çocuklar, projelerini anlatarak hem bulundukları bölge hem de dünya için ürettikleri çevre çözümlerini uygulamalı olarak anlattı.