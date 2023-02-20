Sabancı'da sürdürülebilirlik görevine Yeşim Önen atandı

Önen, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Hakan Timur’dan devralacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Hakan Timur’a bugüne kadarki katkıları nedeniyle teşekkür ederken, “Hakan Timur, Topluluğumuzda farklı şirketlerimizde geçen 25 yıllık kariyeri boyunca kıymetli başarılar göstermiş ve özellikle 2018 yılından itibaren Sabancı Holding’de yürüttüğü görevinde başta Yeni Neslin Sabancı’sı dönüşümü olmak üzere, Sabancı Topluluğu’nun İşin Geleceğine Uyum ve Sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde kalıcı değerler yaratmıştır. Kendisine Topluluğumuza yaptığı bu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını dileriz” dedi.

Alper, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik alanlarındaki uygulamalara 15 Mart 2023 itibarıyla Önen’in devam edeceğini ve deneyiminin büyük güç katacağına yürekten inandığını ekleyerek, "Kendisine yeniden hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Önen, 2007-2011 yıllarında Sabancı'da Topluluk İnsan Kaynaklarından Sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü idi. 2011’den itibaren ise Korn Ferry şirketinde Kıdemli Şirket Ortağı olarak görev yapıyor.