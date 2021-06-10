Sekiz şehirde ‘herkes için bisiklet!’ seferberliği

WRI Türkiye, Türkiye’nin dört bir yanında kent içi bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi ve Hollanda Bisikletliler Birliği (The Dutch Cyclists’ Union) Fietsersbond iş birliğiyle ‘Herkes İçin Bisiklet!’ projesine başladı.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı III ile finanse edilen proje kapsamında pilot şehirler olarak seçilen Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya’da büyükşehir belediyeleri ve ilgili STK’ların desteği ile bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. ‘Herkes için Bisiklet!’ projesinde WRI Türkiye, söz konusu sekiz şehir ile iş birliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirmeyi, bisikletle ilgili STK’ların yerel ve ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine aktif katılımını artırmayı, STK’lar, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecek.

Türkiye'de bisikletin ulaşımdaki payı sadece yüzde 2

“Türkiye’de bisikletin ulaşımdaki payı sadece yüzde 2. Bisikleti ulaşım aracı olarak en çok kullanan şehirlerde bile bu oran sadece yüzde 5. Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 45 civarında. ‘Herkes için Bisiklet!’ ile özellikle COVID- 19 ile birlikte daha da önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olan bisikletin geniş kesimlerce benimsenmesini hedefliyoruz” diyen proje koordinatörü WRI Türkiye Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, sekiz şehri seçerken başlıca kriterlerinin bu kentlerde bisikletli ulaşım altyapısı, ileriye yönelik yatırımların ve bisiklet konusunda çalışan aktif STK’ların bulunması olduğunu belirtiyor.

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız ise “WRI Türkiye olarak bu yıl 15. yılımızı kutluyoruz, 10 yıldır özellikle kent içi bisikletli ulaşıma odaklandık. Sürdürülebilir kent içi ulaşımın önemli unsurlarından biri olan bisikleti her fırsatta anlatmaya, bisikletli ulaşım konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bisiklete dikkat çekmedeki amacımız bisikletin spor için değil, kent içi ulaşım için kullanılmasını sağlamak.

Bugüne kadar Türkiye’de 15 kentte bisikletli ulaşımın geliştirilmesi konusunda strateji belirleme, altyapı çözümleri, yönetişim ve iletişim alanlarında çalıştık. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk bisiklet regülasyonu hazırlığında, pilot bisiklet yolu planlaması ve personelin teknik kapasitesinin geliştirilmesinde destek verdik. ‘Herkes için Bisiklet!’ de çok önemsediğimiz ve Türkiye için yararlı olacağına inandığımız bir proje” diyor.