Sıcaklıkta kritik eşik kapıya dayandı

Dünyada 2025 kayıt­lardaki en sıcak üçün­cü yıl olurken, geçen yılki küresel ortalama yüzey sıcaklığı sanayi öncesi dö­nem ortalamasının 1,47 dere­ce üzerine çıktı. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Mer­kezi (ECMWF) bünyesinde­ki Copernicus İklim Değişik­liği Servisi (C3S), 2025’teki sıcaklık dinamiklerine ilişkin bulgularını yayımladı.

Buna göre, geçen yıl dünya­daki ortalama yüzey sıcaklı­ğı 14,97 derece ölçüldü. Bu sı­caklık, sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,47 dere­ce yüksek. Böylece 2025, dün­yada kara yüzeyi sıcaklığı açı­sından kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl oldu.

Kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024’te küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi dönem or­talamasına göre 1,6 dereceye ulaşmıştı. Kayıtlardaki en sı­cak ikinci yıl olan 2023’te ise sıcaklık artışı sanayi öncesi­nin 1,48 derece üzerinde ger­çekleşmişti.

Copernicus'e göre, mevcut uzun vadeli küresel ısınma seviyesinin sanayi öncesi dö­nem ortalamasının yaklaşık 1,4 derece üzerine çıktığı he­saplanıyor. Dünyadaki mev­cut ısınma hızına göre, Pa­ris Anlaşması'nda belirlenen ‘küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma he­definin’ 2030’a kadar aşılma riski bulunuyor ve bu aşımın, beklenenden 10 yıl erken ger­çekleşebileceği öngörülüyor.

Dünyanın en sıcak yılları son 11 yılda yaşandı

Geçen yılki sıcaklıkların ardından, dünyada son 11 yıl kayıtlardaki en sıcak yıllar ol­du. Ayrıca 2023-2025 döne­mindeki ortalama sıcaklıklar, küresel sıcaklık artışının sa­nayi öncesi dönem ortalama­sına göre 1,5 dereceyi aştı­ğı ilk 3 yıllık dönem ola­rak kayıtlara geçti.

Dünyada 2025, hava sıcaklıkları açısından en sıcak ikinci yıl olurken, deniz yü­zeyi sıcaklığı bakı­mından da 20,73 de­receyle en sıcak üçün­cü yıl oldu. Antarktika, kayıtlara geçen en sıcak yıllık sıcaklığı yaşarken, Kuzey Kutbu ise en sıcak ikinci yılını geride bıraktı.

Küresel çapta devam eden ısınma nedeniyle 2025, aşırı sıcak hava dalgaları, Avrupa Asya ve Kuzey Amerika’da­ki şiddetli fırtınalar, İspanya, Kanada ve Güney Kaliforni­ya'daki orman yangınları da­hil birçok bölgede olağanüs­tü koşulların yaşandığı bir yıl oldu.

Ayrıca, Kaliforni­ya merkezli araştır­ma kuruluşu Berkeley Earth de eş zamanlı yayımladığı analizin­de 2025’in 1850’den beri kaydedilen en sıcak üçüncü yıl ol­duğunu tespit etti. Böylece, 2024 ka­yıtlardaki en sıcak ve 2023 en sı­cak ikin­ci yıl olarak kayıtlar­da kalmaya devam ediyor.

Uzun vadeli sıcaklık sınırına hızla yaklaşılıyor

ECMWF Genel Direktörü Florian Pappenber­ger, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın en sıcak 10 yıllık dönemde olduğu­nu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel kanıtların önemine dikkat çekti.

C3S Direktörü Carlo Buontempo da dünyada son 11 yılın kayıtlardaki en sıcak yıllar olmasının ik­lim değişikliğinin önemli bir kanıtı olduğunu dile getirerek, “Dünya, Paris Anlaşması ile be­lirlenen uzun vadeli sıcaklık sınırına hızla yak­laşıyor. Bu sınırı aşmamız kaçınılmaz ve şu anda yapabileceğimiz tek şey, ka­çınılmaz olan bu aşımı ve bu­nun toplumlar ve doğal sistemler üzerinde­ki etkilerini en iyi şekilde yönet­mek” ifade­lerini kul­landı.