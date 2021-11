“Sıfıra Yarış” başladı

Didem ERYAR ÜNLÜ

Glasgow’da gerçekleşen BM İklim Zirvesi’nin (COP26) en önemli konusu fosil yakıttan çıkış politikaları oldu. Zirvede kömürlü elektrik üretimine dönük yeni yatırımların sonlandırılması; temiz enerji üretiminin dağıtımının hızlandırılması ve hidrojen başta olmak üzere yeni enerji kaynakları yatırımlarının artırılmasına yönelik önemli taahhütler verildi.

Oluşturulan koalisyonlar ve açıklanan taahhütler kapsamında, elektrik üretiminde kömür kullanımına yönelik yurt içi ve dışı yatırımların durdurulması, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin hızlandırılması, işçi ve topluluklar açısından kömürden temiz enerjiye adil bir geçiş sağlanması yer alıyor.

Hükümetler, Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sonlandırmak için temiz enerji dönüşümünün mevcut duruma göre 4 ila 6 kat daha hızlı gerçekleşmesi gerektiğinin artık farkındalar.

Yenilenebilir enerjiler

Zirvede verilen taahhütlerin en önemlisi “Kömürden Temiz Enerjiye Küresel Geçiş Deklarasyonu.” İngiltere’nin COP26 başkanlığı altında verilen taahhüt, kömürden çıkışını hızlandırma ve temiz enerji üretiminin dağıtımını hızla artırma sözü vererek, küresel temiz enerji geçişinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Uzmanlara göre kömür finansmanını sona erdirmeye yönelik pek çok küresel taahhüdün ardından, petrol ve doğal gaz finansmanını sona erdirmeye dair ilk defa uluslararası siyasi bir taahhüt verilmiş olması da çok önemli. Petrol ve Gazın Ötesi İttifakı, fosil yakıt üretimini aşamalı olarak sonlandırmayı amaçlıyor ve ‘asil üyelerin’ yeni arama izni vermeyi durdurmasını şart koşuyor. İmzacıların nihai listesine bağlı olarak, bu girişimin fosil yakıtlara her yıl harcanan en az 7,8 milyar doları doğrudan temiz enerjiye kaydırabileceği ifade ediliyor.

“Sıfıra Yarış (Race to Zero) 2030 Atılımları” da zirvede atılan önemli adımlardan biri. Race to Zero kapsamında, büyük şirketlerin yüzde 20’sinden fazlası, 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanmayı taahhüt ediyor. Daha küçük boyutlu şirketler ise 2028 yılını hedefliyor. Sıfıra Yarış’a (Race to Zero) katılan elektrik şirketleri ise 2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyar kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak 750 GW’ın üzerinde yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşmayı hedefliyor.

Bir diğer önemli taahhüt Küresel Deniz Üstü Rüzgar İttifakı. COP26’da duyurulan ittifak, 2030 yılına kadar her yıl en az 70 GW deniz üstü rüzgar santrali kurmak üzere hükümetler ve özel sektörü bir araya getiriyor. Bu oran yaklaşık 100 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli. İttifakın kurucuları, Danimarka, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi.

Verimliliği artırma taahhüdü

Zirvede verilen Verimliliği Artırma Taahhüdü ise Hindistan, Nijerya, Brezilya, Almanya ve Japonya da dahil olmak üzere on iki ülkenin, küresel elektriğin yüzde 40’ından fazlasını tüketen ürünlere (klimalar, buzdolapları, motorlar ve aydınlatma) odaklanarak 2030’a kadar ürün verimliliğini iki katına çıkarma hedefini içeriyor. Taahhüt, İklim Grubu’nun Süper Verimli Cihaz ve Ekipman Programı, Uluslararası Enerji Ajansı, Clasp ve BM Çevre Programı da dahil olmak üzere 129 işletme ve ortaktan oluşan EP100 girişimi tarafından destekleniyor.





Yüksek karbonlu altyapılar yatırımcılar için "çok riskli"

Küresel sürdürülebilirlik danışmanlığı SYSTEMIQ tarafından COP26 kapsamında yayınlanan Paris Anlaşması Etkisi (The Paris Effect) Raporu, tüm büyük sektörlerin 2030 yılına kadar maliyet açısından rekabetçi yeşil çözümler geliştirme kapasitesine sahip olduğunu ve karbon ağırlıklı altyapıya yatırım yapmanın artık anlamlı olmadığını ortaya koyuyor.

Rapor, yüksek karbonlu yatırımların çok riskli olduğuna değinirken, önümüzdeki 25 yılda net sıfır bir enerji sistemi kurmanın, küresel ekonomi için 26 trilyon dolarlık net fayda sağlayacağını belirtiyor.

2010- 2016 yılları arasında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreterliğini yapan Christiana Figueres, "Önümüzdeki 10 yıl için yön belirlendi. 1.5 derece sınırında kalmak için karbonsuzlaştırma çabalarından geri adım atmayacağız. Paris Anlaşması'ndan bu yana önemli ilerleme kaydedildi ve yakında emisyon eğrisinin aşağı doğru gitmeye başladığını göreceğiz. The Paris Effect raporu, bize kilit sektörlerin dönüşümünün gerçekleştiğini gösteriyor” diyor.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BULGULAR

- Petrol projeleri için uzun dönemli borçlanma maliyetleri, yenilenebilir enerji yatırımlarına göre yüzde 20'nin üzerinde. Bu ton başına 80 dolar karbon vergisine eşdeğer.

- Yenilenebilir projeler için sermaye maliyetlerindeki fark, son 5 yılda yenilenebilir enerji lehine yüzde 10 düşüş gerçekleşti.

- Küresel emisyonların yüzde 73’ünü temsil eden 131 ülke, net sıfır hedeflerine ulaşmayı taahhüt etti.

- Geçen yıl boyunca, tüm yeni elektrik kapasitesinin yüzde 80'inden fazlası yenilenebilir enerjiden sağlandı.

- 2020'de elektrikli araç satışları 3 milyon adede; küresel pazarın yüzde 4'üne yükseldi.

- Önümüzdeki 25 yılda net sıfır bir enerji sistemi kurmak, küresel ekonomi için 26 trilyon dolarlık net fayda sağlayacak.







Sürdürülebilir finans ihtiyacı artıyor

Hükümetlerin küresel iklim kriziyle mücadele politikalarını güçlendirmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş planlarının hızlanması ile birlikte sürdürülebilir finansman ihraçları da hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yatırım yönetimi şirketi Morningstar verilerine göre, küresel sürdürülebilir yatırım fonları altındaki toplam varlıklar 2021’in ikinci çeyreğinde rekor kırarak 2,3 trilyon dolara ulaştı. Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini odak alan ESG yatırımlarındaki artış ise mart ayı sonundan bu yana yüzde 12 oranında gerçekleşti. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri de COVID- 19 sürecinde sürdürülebilirliğe olan ihtiyacın çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış olması. Gerçek olan şu ki, düşük karbon ekonomisine geçişte, finans sektörünün dönüştürücü gücüne ihtiyacımız var.

Akbank, 2030’a kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlayacak

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Akbank, 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı ve 2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye ulaşan sürdürülebilir yatırım fonları gibi sağlam ve uzun vadeli hedefler belirledi” diyor.

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni imzalayan bankalar arasında yer alan Akbank, Nisan 2021’de sendikasyon kriterlerine sürdürülebilirlik (ESG) performans kriterleri ekledi. Bu kriterler; cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini kredilendirmeme ve bankanın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasından oluşuyor. Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ile düşük karbon ekonomisine geçişte finans sektörünün dönüştürücü rolünü ve Akbank’ın bu kapsamda üstlendiği sorumluluğu konuştuk:

4 ana odak noktası

“Akbank, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, paydaşları ve iş dünyası için en öncelikli 4 ana odak noktası belirledi. Bu dört temel alan; daha sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek için Sürdürülebilir Finansman; şirketleri ve finansal sağlığı geliştirmek için Ekosistem Yönetimi; operasyonlar ve portföy kaynaklı emisyonları azaltmak için İklim Değişikliği; çalışanlarımızı ve toplumumuzu güçlendirmek için İnsan ve Toplum’dan oluşuyor. Akbank, 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı ve 2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye ulaşan sürdürülebilir yatırım fonları gibi sağlam ve uzun vadeli hedefler belirledi.” ‘Yatırım çeşitliliği‘ ve ‘yatırımda teknoloji’ konularında pazarda lider konumda olan Akbank Yatırım Hizmetleri, müşterilerine sunduğu sosyal amaçlı yatırım ürünlerinde de liderliği hedefliyor. Bu alanda şimdiden 1.4 milyar TL büyüklüğe ulaştık, Eylül ayında ilk Yurt İçi Bireylere Yönelik 340 milyon TL’lik Sosyal Bono İhraçlarını gerçekleştirdik.

Yenilenebilir enerji üretim projelerinin enerji üretim portföyümüze oranı %84

“Yenilenebilir enerji üretim projelerinin enerji üretim portföyümüze oranı yüzde 84. Yıl sonunda enerji portföyümüzün 2.697 MW’ını HES, 955 MW’I RES, 320 MW’ını JES ve 181 MW’ını GES projeleri oluşturdu. 2020 yıl sonu itibarıyla destek verdiğimiz yenilenebilir enerji proje sayısı 175 oldu. Akbank olarak sadece yenilenebilir enerji sektörüne değil, aynı zamanda yeni trendlerden olan hidrojen yatırımları, karbon yakalama ve dönüştürme, alg yatırımları gibi yenilikçi konuları da takip ediyoruz.”

Türkiye için büyük fırsatlar var

“Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve beraberinde gelen Sınırda Karbon Vergisi uygulaması (SKV); Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor. 2023’te yürürlüğe girecek olan vergilendirme mekanizması ilk olarak demir çelik, gübre, alüminyum, çimento, elektrik sektörlerini etkileyecek. Yalnızca AYM ve SKV de değil, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını onaylaması ve 2053 karbonnötr hedefi vermesi de ülkemiz açısından oldukça sevindirici ve büyük dönüşüm fırsatlarını barındıran bir adım. Bu sayede Türkiye, hem globalde gelişen regülasyon değişiklikleri hem de TR’nin bu alandaki çalışmaları ile düşük karbona geçiş sürecini hızlandıracak; rekabette de büyük avantaj sağlayacak.”

Bankalara büyük sorumluluklar düşüyor

“Dönüşüm için bankalara büyük sorumluluklar düşüyor. Müşterilerin mevcut durumunu anlayıp, uzun vadede dönüşümü teşvik edici öneriler sunmak bu işin temelini oluşturuyor. Karbon ayak izini ölçen, karbon nötr yol haritası belirleyen sektörler; dönüşüm için sürdürülebilir finansa erişime ihtiyaç duyuyor. Tüm sektörler özelinde sürdürülebilir finans ürünleri oluşturmanın; bu ürünlerin düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Dönüşümü zamanında gerçekleştiren şirketler rekabette önce çıkacak; zamanında tamamlayamayanlar ise ek vergi yükümlülükleriyle karşılaşacaklar.”

50 milyon dolarlık Yeşil Bono ihracı

“Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. Kadın çalışan oranımız yüzde 52’nin üzerindeyken kadın yönetici oranımız yüzde 39’a ulaştı. 2025’e kadar operasyonel salımları sıfırlayarak karbon nötr banka olma yolundaki çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Ağustos 2020’de, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün 4 yıl 110 gün vadeli 50 milyon doları tutarındaki ilk Yeşil Bono ihracını gerçekleştirdik.”

Sürdürülebilir finansmanda taahhüt ettiğimiz hedefin üstündeyiz

“2021 Şubat’ta Uluslararası Sermaye Piyasaları Kuruluşu (ICMA) – Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Bono prensipleriyle ve Kredi Piyasası Birliği (LMA )Yeşil Kredi prensipleriyle uyumlu, bankamızın ilk Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni yayınladık. 22 Haziran 2021’de ise Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik. 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan işlemin büyüklüğü 500 milyon dolar oldu.

Akbank 2021’deki sendikasyon işlemlerinin her ikisini de sürdürülebilirlikle ilişkilendiren ilk ve tek Türk bankası oldu. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm yurtdışı borçlanmaları sürdürülebilirlik/ESG temalı olarak gerçekleştirdik. Son 2 yılda, bono, sermaye benzeri kredi, sendikasyon ve uluslararası finans kuruluşlarından (IFI) sağladığımız kredilerle ülkemize 2 milyar doların üstünde sürdürülebilirlik/ESG temalı fonlama sağladık. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 yılsonunda yüzde 30’a çıkarmayı hedefledik. Son sendikasyon işlemimizle bu oranı yüzde 40’ın üstüne taşıyarak taahhüt ettiğimiz bu hedefin oldukça üstüne çıktık. Karbon yoğun sektörlerin dönüşümü kadar, doğal kaynakların korunmasına da odaklanmak gerekiyor. Mavi finansman ürün paketinde yer alan 3 yeni, inovatif ve dönüşümü teşvik eden ürün ile üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini teşvik etmeyi, faaliyetlerde çevresel ayak izinin azaltılmasını sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz.”

KOBİ'lere yeni dönüşüm kredisi

Yeşil dönüşüm için KOBİ'lerin dönüşümü de büyük önem taşıyor. KOBİ’lere “yeşil” kapsamını çok daraltmadan ve dönüşüme hizmet edebilecek her türlü işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kredi paketi üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası fon kuruluşlarının da desteğiyle 2022 Q1’de sadece finansal değil, finansal olmayan hizmetlerle birlikte bir bütün halinde paket sunacağız.