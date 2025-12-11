Su krizine karşı yenilikçi model: 1.6 milyar litrelik tasarruf hedefi

İklim krizi, kuraklık ve hızla tükenen kaynaklar, tarımsal üretimi küresel ölçekte en kırılgan sektörler­den biri hâline getirdi. Dün­ya genelinde mevcut tatlı su kaynaklarının yalnızca küçük bir bölümü kullanılabilir du­rumda ve bu miktarın yüzde 70’inden fazlası tarımsal su­lamada tüketiliyor.

Artan nü­fusun gıda ihtiyacı ile düşen su seviyeleri arasındaki ma­kas her yıl biraz daha açılır­ken, sürdürülebilir tarım uy­gulamaları yalnızca çevresel bir gereklilik olmaktan çıkıp ekonomik ve toplumsal bir zorunluluk hâline geliyor. Bu nedenle suyun verimli kulla­nılması, modern sulama tek­niklerinin yaygınlaştırılması ve şirketlerin su yönetiminde aktif rol üstlenmesi, gelecek için kritik bir stratejik alan olarak görülüyor.

PepsiCo Türkiye, bu anla­yışla Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle yürüttüğü Bir Damla Bir Dünya Projesi kapsamında hem tarımsal su verimliliğini artırıyor hem de fabrikalarında kullandığı su­yu doğaya geri kazandırarak Net Su Pozitif vizyonunu güç­lendiriyor. Şirket, 2024 yıl so­nu itibarıyla DKM verilerine göre 735 milyon litre su tasar­rufu sağladı. 2025 sonunda bu miktarın 1,6 milyar litreye, ya­ni 674 olimpik yüzme havuzu­na eşdeğer tasarrufa ulaşması hedefleniyor.

PepsiCo’nun küresel sür­dürülebilirlik stratejisi pep+ doğrultusunda hayata geçi­rilen proje; su kaynaklarının korunması, tarımsal üretim­de verimlilik sağlanması ve su riski yüksek bölgelerde da­yanıklı bir ekosistem yaratıl­masını amaçlıyor. Çalışma, 60 milyon TL’nin üzerindeki bütçeyle yürütülüyor.

Modern sulama teknikleriyle çiftçiye destek

Adana, Mersin, Manisa ve İzmir’de uygulanmakta olan projede, çiftçilere iklim deği­şikliği, kuraklıkla mücadele, toprağın korunması, suyun verimli kullanımı gibi konu­larda eğitimler veriliyor. Eği­tim içerikleri; basınçlı sulama sistemlerinden doğru sulama zamanlamasına, bitki ve top­rak özelliklerine göre modern tekniklerin belirlenmesinden organik madde yönetimine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Proje sayesinde üç bin de­kara yakın alanda damla su­lama sistemleri yaygınlaştırı­lırken, su tüketimini azaltan ve mahsul verimliliğini artı­ran uygulamalar destekle­niyor. Böylece hem çiftçinin üretim maliyeti düşüyor hem de yerel su kaynaklarına olan baskı azaltılıyor.

Herkes için ortak ve acil bir mesele

Projeye ilişkin açıklama­da bulunan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, su krizinin ulaştığı boyutla­ra dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler’in 2024 Dünya Su Gelişimi Raporu, 20 yılda 1,4 milyar insanın su ve kuraklık kaynaklı sorunlardan etkilen­diğini ortaya koyuyor. Bu tab­lo yalnızca ekosistemleri de­ğil, gıda güvenliğini ve ekono­mik istikrarı da tehdit ediyor. Su artık çevresel bir konu ol­manın ötesinde, hepimiz için ortak ve acil bir mesele hâli­ne geldi” değerlendirmesinde bulundu.

PepsiCo Türkiye, Bir Dam­la Bir Dünya Projesi ile hem yerel üreticilere hem eko­sisteme katkı sunarken; fab­rikalarında su kullanımını azaltan teknolojiler, tedarik zinciri boyunca verimlilik uy­gulamaları ve sürdürülebilir tarım yöntemleriyle su riskini azaltma hedefini güçlendire­ceğini duyurdu. Şirket, önü­müzdeki dönemde projenin etki alanını daha fazla bölgeye yayarak hem doğal kaynakla­rın korunmasına hem de Tür­kiye’nin su geleceğine katkı sağlamaya devam edecek.

“Verimlilik için güçlü iş birliğl gerekiyor”

Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı da tarım sektörünün su tüketimindeki yüzde 79’luk payıyla dönüşümün odak noktası olduğunu vurguladı. Zeydanlı, “Kuraklık ve suyun yanlış kullanımı kaynaklarımız üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Su yönetimi artık sadece çevresel bir konu değil; doğrudan sosyoekonomik etkileri olan bir başlık. Verimlilik için güçlü iş birliklerine ve çiftçiyi merkeze alan modellere ihtiyaç var” dedi.

Su yönetimi stratejik öncelik

PepsiCo Türkiye’nin su yönetimini stratejik öncelik olarak ele aldığını vurgulayan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, “2024 yılı itibarıyla; Manisa fabrikasında kullanılan suyun yüzde 100’ünü, İzmir’de kullanılan suyun yüzde 94’ünü, Tarsus’ta kullanılan suyun yüzde 58’ini doğaya geri kazandırdık” bilgisini verdi.