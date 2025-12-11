Su krizine karşı yenilikçi model: 1.6 milyar litrelik tasarruf hedefi
PepsiCo Türkiye, Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle yürüttüğü Bir Damla Bir Dünya Projesi kapsamında suyu verimli kullanarak 2024’te 735 milyon litre tasarruf sağladı. Modern sulama teknikleriyle çiftçilere destek veren proje ile 2025 sonunda 1.6 milyar litre suyun doğaya geri kazandırılmasının hedeflediği duyuruldu.
İklim krizi, kuraklık ve hızla tükenen kaynaklar, tarımsal üretimi küresel ölçekte en kırılgan sektörlerden biri hâline getirdi. Dünya genelinde mevcut tatlı su kaynaklarının yalnızca küçük bir bölümü kullanılabilir durumda ve bu miktarın yüzde 70’inden fazlası tarımsal sulamada tüketiliyor.
Artan nüfusun gıda ihtiyacı ile düşen su seviyeleri arasındaki makas her yıl biraz daha açılırken, sürdürülebilir tarım uygulamaları yalnızca çevresel bir gereklilik olmaktan çıkıp ekonomik ve toplumsal bir zorunluluk hâline geliyor. Bu nedenle suyun verimli kullanılması, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve şirketlerin su yönetiminde aktif rol üstlenmesi, gelecek için kritik bir stratejik alan olarak görülüyor.
PepsiCo Türkiye, bu anlayışla Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle yürüttüğü Bir Damla Bir Dünya Projesi kapsamında hem tarımsal su verimliliğini artırıyor hem de fabrikalarında kullandığı suyu doğaya geri kazandırarak Net Su Pozitif vizyonunu güçlendiriyor. Şirket, 2024 yıl sonu itibarıyla DKM verilerine göre 735 milyon litre su tasarrufu sağladı. 2025 sonunda bu miktarın 1,6 milyar litreye, yani 674 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer tasarrufa ulaşması hedefleniyor.
PepsiCo’nun küresel sürdürülebilirlik stratejisi pep+ doğrultusunda hayata geçirilen proje; su kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde verimlilik sağlanması ve su riski yüksek bölgelerde dayanıklı bir ekosistem yaratılmasını amaçlıyor. Çalışma, 60 milyon TL’nin üzerindeki bütçeyle yürütülüyor.
Modern sulama teknikleriyle çiftçiye destek
Adana, Mersin, Manisa ve İzmir’de uygulanmakta olan projede, çiftçilere iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, toprağın korunması, suyun verimli kullanımı gibi konularda eğitimler veriliyor. Eğitim içerikleri; basınçlı sulama sistemlerinden doğru sulama zamanlamasına, bitki ve toprak özelliklerine göre modern tekniklerin belirlenmesinden organik madde yönetimine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.
Proje sayesinde üç bin dekara yakın alanda damla sulama sistemleri yaygınlaştırılırken, su tüketimini azaltan ve mahsul verimliliğini artıran uygulamalar destekleniyor. Böylece hem çiftçinin üretim maliyeti düşüyor hem de yerel su kaynaklarına olan baskı azaltılıyor.
Herkes için ortak ve acil bir mesele
Projeye ilişkin açıklamada bulunan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, su krizinin ulaştığı boyutlara dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler’in 2024 Dünya Su Gelişimi Raporu, 20 yılda 1,4 milyar insanın su ve kuraklık kaynaklı sorunlardan etkilendiğini ortaya koyuyor. Bu tablo yalnızca ekosistemleri değil, gıda güvenliğini ve ekonomik istikrarı da tehdit ediyor. Su artık çevresel bir konu olmanın ötesinde, hepimiz için ortak ve acil bir mesele hâline geldi” değerlendirmesinde bulundu.
PepsiCo Türkiye, Bir Damla Bir Dünya Projesi ile hem yerel üreticilere hem ekosisteme katkı sunarken; fabrikalarında su kullanımını azaltan teknolojiler, tedarik zinciri boyunca verimlilik uygulamaları ve sürdürülebilir tarım yöntemleriyle su riskini azaltma hedefini güçlendireceğini duyurdu. Şirket, önümüzdeki dönemde projenin etki alanını daha fazla bölgeye yayarak hem doğal kaynakların korunmasına hem de Türkiye’nin su geleceğine katkı sağlamaya devam edecek.
“Verimlilik için güçlü iş birliğl gerekiyor”
Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı da tarım sektörünün su tüketimindeki yüzde 79’luk payıyla dönüşümün odak noktası olduğunu vurguladı. Zeydanlı, “Kuraklık ve suyun yanlış kullanımı kaynaklarımız üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Su yönetimi artık sadece çevresel bir konu değil; doğrudan sosyoekonomik etkileri olan bir başlık. Verimlilik için güçlü iş birliklerine ve çiftçiyi merkeze alan modellere ihtiyaç var” dedi.
Su yönetimi stratejik öncelik
PepsiCo Türkiye’nin su yönetimini stratejik öncelik olarak ele aldığını vurgulayan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ergün Günay, “2024 yılı itibarıyla; Manisa fabrikasında kullanılan suyun yüzde 100’ünü, İzmir’de kullanılan suyun yüzde 94’ünü, Tarsus’ta kullanılan suyun yüzde 58’ini doğaya geri kazandırdık” bilgisini verdi.