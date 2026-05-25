Su muhasebesi tarımın geleceğini belirleyecek
Akdeniz Havzası’nda iklim krizinin etkileri tarımı tehdit ederken, Prof. Dr. Guido D’Urso su yönetiminde şeffaflık çağrısı yaptı. Uzmanlar, sürdürülebilir tarım için bilim temelli planlamanın zorunlu olduğunu belirtiyor.
İklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl daha sert hissedilirken, uzmanlar özellikle Akdeniz Havzası’nda tarımsal üretimin geleceği için su yönetiminin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Napoli Federico II Üniversitesi Tarım Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Guido D’Urso, tarım sektöründe suyun daha verimli kullanılması için bilimsel ve teknolojik yöntemlerin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, mevcut sistemlerin sürdürülebilir üretim açısından yetersiz kaldığını söyledi.
Akdeniz kuşağında yaşanan kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve düzensiz yağışların tarımsal üretim üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden D’Urso, çiftçilerin yalnızca bugünün değil geleceğin iklim koşullarına göre hazırlık yapması gerektiğini vurguladı. D’Urso, “Akdeniz Havzası’ndaki tarıma elverişli toprakları aşırı hava olaylarına karşı hazırlamak yalnızca araziyi korumak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda üretim kapasitesini ve çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliğini de güvence altına almak gerekiyor” diye konuştu.
En büyük sorun dağınık yapı
Tarım sektöründe en büyük su kullanımının sulama faaliyetlerinde gerçekleştiğine işaret eden D’Urso, bu nedenle su kaynaklarının doğru planlanmasının artık ertelenemeyecek bir zorunluluk olduğunu kaydetti. İklim krizinin etkisiyle suya erişimin giderek zorlaştığını belirten uzman isim, mevcut kaynakların bilimsel yöntemlerle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Su yönetimindeki en büyük sorunun verilerin dağınık yapısı olduğuna dikkat çeken D’Urso, birçok ülkede su kullanımına ilişkin kayıtların standart bir sistem içinde tutulmadığını belirtti. Bu durumun hem planlama süreçlerini hem de kriz yönetimini zorlaştırdığını ifade etti. “Sulama suyu herkesin gündeminde ancak konu çoğunlukla teorik düzeyde kalıyor” diyen D’Urso “Su muhasebesi prosedürleri standartlaştırılmalı. Her yerde tam olarak ne kadar suyun mevcut olduğunu, bunun sanayiye mi yoksa tarımsal üretime mi tahsis edildiğini açık şekilde bilmeliyiz. Çünkü su sektöründeki kurumlar arasında veri paylaşımı ve erişim konusunda önemli sıkıntılar yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.
“Planlama bugünden yapılmalı”
Küresel ölçekte yaşanan su krizinin yalnızca çevresel değil ekonomik ve sosyal sonuçlar da doğuracağına dikkat çeken uzmanlar, özellikle tarım sektöründe dijital dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre genç kuşağın teknolojiye yatkınlığı, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaşması açısından önemli bir avantaj sunuyor.
D’Urso, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca üreticilerin değil kamu kurumları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşların da ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tüm hidrolojik süreçleri ve su kaynaklarını nasıl kullandığımızı daha şeffaf hale getirmeden etkili bir yönetim modeli kuramayız. Geleceğin tarımı için bugünden doğru planlama yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.