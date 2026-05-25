Su muhasebesi tarımın geleceğini belirleyecek

İklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl daha sert his­sedilirken, uzmanlar özel­likle Akdeniz Havzası’nda ta­rımsal üretimin geleceği için su yönetiminin hayati önem ta­şıdığına dikkat çekiyor. Napo­li Federico II Üniversitesi Ta­rım Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Guido D’Urso, ta­rım sektöründe suyun daha ve­rimli kullanılması için bilimsel ve teknolojik yöntemlerin hız­la yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, mevcut sistemlerin sürdürülebilir üretim açısından yetersiz kaldığını söyledi.

Akdeniz kuşağında yaşanan kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve dü­zensiz yağışların tarımsal üre­tim üzerinde ciddi baskı oluştur­duğunu ifade eden D’Urso, çift­çilerin yalnızca bugünün değil geleceğin iklim koşullarına göre hazırlık yapması gerektiğini vur­guladı. D’Urso, “Akdeniz Havza­sı’ndaki tarıma elverişli toprak­ları aşırı hava olaylarına karşı hazırlamak yalnızca araziyi ko­rumak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda üretim kapasitesini ve çiftçilerin ekonomik sürdürüle­bilirliğini de güvence altına al­mak gerekiyor” diye konuştu.

En büyük sorun dağınık yapı

Tarım sektöründe en büyük su kullanımının sulama faaliyet­lerinde gerçekleştiğine işaret eden D’Urso, bu nedenle su kay­naklarının doğru planlanması­nın artık ertelenemeyecek bir zorunluluk olduğunu kaydetti. İklim krizinin etkisiyle suya eri­şimin giderek zorlaştığını belir­ten uzman isim, mevcut kaynak­ların bilimsel yöntemlerle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Su yönetimindeki en büyük sorunun verilerin dağınık yapı­sı olduğuna dikkat çeken D’Ur­so, birçok ülkede su kullanımı­na ilişkin kayıtların standart bir sistem içinde tutulmadı­ğını belirtti. Bu durumun hem planlama süreçlerini hem de kriz yönetimini zorlaştırdığını ifade etti. “Sulama suyu her­kesin gündeminde ancak konu çoğunlukla teorik düzeyde kalı­yor” diyen D’Urso “Su muhase­besi prosedürleri standartlaş­tırılmalı. Her yerde tam olarak ne kadar suyun mevcut oldu­ğunu, bunun sanayiye mi yok­sa tarımsal üretime mi tahsis edildiğini açık şekilde bilmeli­yiz. Çünkü su sektöründeki ku­rumlar arasında veri paylaşımı ve erişim konusunda önemli sı­kıntılar yaşanıyor” değerlen­dirmesinde bulundu.

“Planlama bugünden yapılmalı”

Küresel ölçekte yaşanan su krizinin yalnızca çevresel değil ekonomik ve sosyal sonuçlar da doğuracağına dikkat çeken uzmanlar, özellikle tarım sektöründe dijital dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre genç kuşağın teknolojiye yatkınlığı, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaşması açısından önemli bir avantaj sunuyor.

D’Urso, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca üreticilerin değil kamu kurumları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşların da ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tüm hidrolojik süreçleri ve su kaynaklarını nasıl kullandığımızı daha şeffaf hale getirmeden etkili bir yönetim modeli kuramayız. Geleceğin tarımı için bugünden doğru planlama yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.