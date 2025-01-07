Sürdürülebilir Enerji Fikir Maratonu'nun kazananları belli oldu

'Sürdürülebilir Enerji Fikir Maratonu', Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Techcareer.net iş birliğinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştiridi. Üç gün süren etkinlikte, yenilenebilir enerji alanında yaratıcı fikirler geliştiren üniversite öğrencileri ödüllendirdi.

Güney Marmara Bölgesi'nden ön elemeyi geçen 13 takım, ilk iki günde Techcareer.net'in sağladığı mentörluk ve eğitimleriyle projelerini geliştirdi. Etkinliğin son gününde jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren projeler EnerjiSA sponsorluğunda ödüllendirildi.

İlk üçte yer alan projeler

Ecorise takımının, rüzgar türbini kontrol sistemini optimize eden yapay zeka modeli ile enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan 'VentoFlow' çalışması birinci oldu. Yapay zeka destekli 'Rüzgar+' bakım ve tahmin sistemiyle öne çıkan Harmonia takımı ikinci oldu. Üçüncü sırada ise liman aydınlatmalarını piezoelektrik, triboelektrik ve solar panellerle sağlama fikri geliştiren 3B-SE takımı yer aldı.