Sürdürülebilir kentsel dönüşümle, 500 milyar dolarlık enerji tasarrufu mümkün

Sürdürülebilirlik alanındaki fırsatları daha güçlü bir şekilde vurgulamak hedefiyle harekete geçen yapı sektörü, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle “Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’22"nde bir araya geldi.

Swissôtel The Bosphorus-İstanbul'da gerçekleştirilen Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’22'de bu yıl "Sıfırın İnşası" ana teması olarak işlendi. 40’a yakın konuşmacı, dünya gündemini kapsayan 5 özel konu, 100’e yakın kurum ve kuruluşun yanında toplam 650’e yakın katılımcının yer aldığı zirvede, "Binaların geleceği, sürdürülebilir finansman, karbonsuzlaştırma hedefleri ve döngüsel ekonomi" gibi konu başlıklarına değinildi.

Suver: YeS TR ile hedef çevreye daha az zarar veren binalar ve yerleşim alanları

Zirve'nin açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, ulusal yeşil bina sertifikası olan YeS-TR ve sürdürülebilirlik kavramlarına değindi.

Yeşil bina uygulamalarının enerji verimliliği ve çevrenin korunması açısından son derece önemli bir adım olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'nin kendi yeşil bina kriterlerini belirlediği YeS-TR sertifikasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yeşil binaların değerlendirilmesi, derecelendirilmesi ve sürdürülebilirliğin tasdikini sağlayan yerli ve milli bir uygulama olan Yeşil sertifika (YeS-TR) sistemini kullanıma hazır hale getirdiklerini söyleyen Suver, bu sistem sayesinde bir binanın tasarımından kullanımına kadar geçen bütün süreçleri çevresel, sosyal ve ekonomik olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Suver, çevreye daha az zarar veren, enerjiyi en verimli şekilde kullanan, atığını değerlendiren, yeşil alan ve sosyal donatısı sağlanmış üst seviyede ses yalıtımı olan, ulaşım planlaması yapılmış, bina ve yerleşim alanlarının oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Sürdürülebilir binalarla birlikte enerji tasarrufu yüzde 50’ye ulaşıyor

Enerji tüketiminin en büyük kaynağının binalar olduğunu belirten ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, 7 milyon konutun kentsel dönüşümünün sürdürülebilir kriterlere uygun bir şekilde yapılması durumunda uzun vadede 500 ila 800 milyar dolarlık bir enerji tasarruf sağlanabileceğini vurguladı. Kılıç ‘’ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, binaların sürdürülebilir olması enerjide yüzde 24 ila 50 tasarruf sağlıyor. Bu yılın İlk 6 ayında 48 milyar dolarlık dövizi enerjj için harcadığımızı düşünürsek bu rakamların ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Sürdürülebilir binalar atık konusunda yüzde 70, su kullanımında ise üçte bire varan oranda tasarruf sağlıyor. Kriterleri binalarımıza yerleştirmezsek tasarrufa geçemeyiz. Bunu azaltamayız. Bunu azaltamadığımız zaman da daha ciddi iklim krizleriyle karşı karşıya kalma riski olacaktır. Sürdürülebilirlik konusu artık gönüllülük esasından çıktı ve bir zorunluluk halini aldı. Kamu, özel sektör, STK’lar, üniversiteler, toplum hepsi birlikte bu konunun içine girmesi lazım. " dedi.

Gamboa: Çaba harcamamak gibi bir lüksümüz yok

Karbonsuzlaşma ve sürdürülebilirlik üzerine açıklamalarda bulunan World Green Building Council (WGBC) CEO'su Cristina Gamboa ise ekonomik ilkelerle ve diğer kritik unsurlarla sürdürülebilirliği bir araya getirmenin önemine dikkat çekti. Gamboa ‘’ Toplumun katkısını da çok önemsemeliyiz. Toplum güçlüklerle karşılaştığında daha farklı bir motivasyonla hareket edebilir. Zorluklara odaklanmak yerine, yetileri ortaya koyabilme fırsatımız var.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, ALARKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, ALKAŞ Danışmanlık Başkanı Avi Alkaş'ın katıldığı ve moderatörlüğünü Ilgaz Gürsoy'ın yaptığı açılış panelinin ana teması ise sıfırın ve karbonsuzlaşmanın inşası oldu. Oturumda yeşil binaların önemi, finansal unsurları, ekonomiye katkısı ve döngüsel ekonomi için kazanımları sıralandı. Panelde konuşan ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, Türkiye’de yeşil binaların gelişmesi ve yaygınlaşması açısından ülke koşullarına uygun bir sertifika olan YeS-TR’nin önemini vurguladı.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, binaların finansmana erişimi kolaylaştırıldığında ve teşviklerin yanında sektörler de bunu talep ettiğinde arzın buna göre şekilleneceğine değindi. ALARKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ise enerji tasarruflu ürün ve çalışmaların önemini aktardı. Sürdürülebilirlik kavramının ticari gayrimenkullerdeki yansımalarını aktaran ALKAŞ Danışmanlık Başkanı Avi Alkaş ise ticari yaşamın dönüşümünü ve bu dönüşümde AVM’lerin rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de 454 AVM bulunduğunu anımsatan Alkaş ‘’ Bu AVM’lerde yılda 2.5 milyarlık bir nüfusu Türkiye’de ziyaretçi olarak ağırlıyoruz. Bugün sürdürülebilirlik anlamında toplumun bilinçlenmesi için AVM’lerin Halk Eğitim Merkezleri gibi rol alabileceğini düşünüyorum. ‘’ dedi.

“Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği bir iş alanı olarak görülmeli”

TAV Havalimanları Başkanı Dr. Sani Şener'in ve gazeteci Hakan Güldağ’ın oturumunda ise sürdürülebilirlik teması işlendi. Çoklu hedefler koymanın önemine dikkat çeken Şener, akıllı yatırımların yanında sürdürülebilir ve jeopolitik etkilerin de önemli olduğunu söyledi. Finansmana erişmenin sürdürülebilir projelerle mümkün olduğunu belirtti. Havacılık endüstrisi geçtiğimiz yıl 17 milyon ton tasarruf etmiş karbondioksitten. Biz de her türlü önlemi almalıyız ve 2053’de ülke olarak sıfıra ulaşabilmemiz için karbonu yakalayan bir teknolojinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Şu an yapıldı ama rakamların oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.

5 panelde gündem belirleyecek konu başlıkları ele alındı

Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi 22'nin ikinci bölümünde düzenlenen panellerde konularında uzman akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcileri söz aldı.

Gelecekte yaşanabilir bir çevre ve insana yakışır, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak adına yeşil bina sistemlerinin öneminin tartışıldığı Binalamızın Geleceği panelinde ÇEDBİK Başkan Yardımcısı Emre Ilıcalı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Murat Bayram, GBCI Europe Genel Müdürü Kay Killman, İtalya Yeşil Bina Konseyi COO'su Marco Caffi ve EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü sahne aldı.

Öğleden sonra düzenlenen dört panelde ise Malzeme & Kaynaklar ele alınırken "Dönüşümün Kaynağı Nerede?", "Karbonsuzlaşma, Ama Nasıl?" sorularına yanıt arandı. Günün son panelinde ise konuşmacılar "Yaşanabilir Binalar" üzerine görüşlerini aktardı.

Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Zirve’de ÇEDBİK tarafından düzenlenen “Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı” Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması’nın kazananları ödüllerini takdim edildi.

Doğanın sürdürülebilir işleyişini su temasıyla tasarımına taşıyarak artan su kaynağı ve kullanımı problemine alternatif çözümler sunan Melih Kut ve Şükrü Köse'nin Simbiyo modül pavyonu birincilik ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülü ise Bio pavyonu ile Göksu Eda Yılmaz'ın olurken üçüncülük ödülü Eda Bakırkaya ve Ege Dündar Altınöz'ün Dönüşüm pavyonunun oldu.

Mansiyon ödülleri ise Pupa, Turnusol ve Atık pavyonu projelerine verildi.