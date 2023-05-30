Sürdürülebilirlik artık bir tercih değil zorunluluk

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yeşil İş Zirvesi, “Dönüşüm için Aksiyon, Birlikte, Şimdi, Daha Hızlı” temasıyla her alanda değişimi hızlandıracak önemli konu ve konuklarıyla İstanbul’da başladı.

Zirvede, kamu ve özel sektör temsilcileri, yurtiçi ve yurt dışından katılan uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler, yeni mevzuatlar, yol haritaları, finansmana dikkat çekerken, tüm sektörlerde sürdürülebilir dönüşümünün ne derece acil ve önemli olduğunun altı çizildi. Zirvenin açılışında konuşan Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerken, “Doğru parametreleri doğru teraziye koyduğunuzdan emin olun” önerisinde bulundu.

Taksi sürelerini kısaltacağız

İGA İstanbul Airport CEO’su Kadri Samsunlu, yenilenebilir enerjiye geçişin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Bu kaçınılmaz” dedi. Karbon emisyonlarını aşağı çekmek için çalıştıklarını ifade eden Samsunlu, “Bir kere yenilenebilir enerjiye geçmemiz lazım. 65 megavat elektrik tüketiyoruz, bunun yüzde 40-45’i yenilenebilir enerjiden geliyor. Kömür, gaz ithal etmeyip, yenilenebilir enerjiye geçmemiz lazım.

Türkiye’nin 6 bölgesinde ağaçlandırma yapıyoruz. Atıkları azaltmaya ve taksi sürelerini kısaltmaya çalışıyoruz. Süreyi yüzde 5-10 arasında kısaltacağız. Atık yönetiminde günlük 120-130 ton atık çıkıyor, bunun yüzde 34’ünü geri kazanıyoruz” dedi. Q Terminals Antalya Limanı SEÇK Müdürü Uğur Burhan Yıldırım, denizlerin kirliliğine karşı emisyon yönetiminin önemli olduğunu söyledi.

Firma olarak son 4 yılda 12 bin ton karbon emisyonun ofsetlediklerini dile getiren Yıldırım, “Mevzuat açısından, karbon emisyonlarının sıfırlandığı, her yıl 10 bin fidan ekiminin zorunlu kılındığı bir sürece evriliyor limancılık. Burada yatırım ve teşvik mekanizmaları hayata geçirilmesi lazım ki bugünden ‘tüm kriterleri kabul ediyorum’ deseniz bile 5 yıllık bir yatırım planlaması ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Şehirleşme oranı yüzde 70’i geçti

Altensis Kurucu Ortak Dr. Emre Ilıcalı, Türkiye’de şehirleşme oranının yüzde 70’i geçtiğini, konfor alanı arttıkça kullanılan hammadde ve doğal kaynaklara talebin de arttığını belirterek, “Bizim şu anki yaşam biçimlerimizle net sıfır hedeflerimize ulaşmamızı çok mümkün göstermiyor. Özellikle firmalarımızın iş yapış şekillerini değiştirmeleri gerekiyor. Ciddi paradigma değişimi ortaya çıkmalı” dedi.

2022’yi lastiğe ayırdık

Kordsa Sürdürülebilirlik Direktörü Nevra Aydoğan, otomotiv ve havacılıkta regülasyonların yoğun olduğunu söyledi. Özellikle otomotiv tarafında Avrupa’da, geri dönüştürülmüş malzeme ve emisyonların azaltılmasına yönelik regülasyonlara işaret eden Aydoğan, “Biz 2022’yi lastiğe ayırdık. Bu yıl kompozitle devam ediyoruz.

Kordsa içinde emisyonu düşürmek bir konu. Enerji kaynağını dönüştürmek bir konu. Bir tarafı da hammaddelerin dönüşmesi. Bunun için tedarikçileri de dönüştürmek gerekiyor. Birleşmiş Milletler’in, bilime dayalı hedeflerini artık tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelere eklemeye başladık. Onların da 1,5 dereceye uygun emisyonlarını düşürmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Çevresel etki ölçülmüyor

Deloitte Türkiye Direktör Murat Günaydın, kurumların sürdürülebilirliğe yaklaşımlarına ilişkin global ölçekte bir anket çalışması yaptıklarını, 2 bin şirket tepe yöneticisinin katıldığı ankette, iklim krizinin hem kişisel yaşamları, hem kurumları etkilediğinin ön plana çıktığını vurguladı. Günaydın, “Tepe yöneticilere sorduğumuzda, bize diyorlar ki ‘evet bir krizin içerisindeyiz, bunun farkındayız. Bu hem kişisel hayatımızı, hem kurumlarımızı etkiliyor’ diyor. Yüzde 62 oranında böyle bir oranla karşılaştık. Yeni jenerasyonda bu oran yüzde 75’e çıkıyor. Çevresel etkiyi ölçememek ise her 5 tepe yöneticisinden birinin söylemi” dedi.

Yeşil hidrojeni göreceğiz

Zirvede konuşan Türklim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Erçelik, denizcilik sektöründeki dönüşümde finansman konusuna değindi. Erçelik, “Denizcilik endüstrisi bu dönüşümü yaparken, AB tarafından 2 milyar Euro bedelle sübvanse edilsin. Çalışmalar 2025’de yüzde 2’lik küçük bir çalışmayla başlasın. Sonra hızlanarak devam etsin ve 2050’de emisyonlarda azalma olsun. Artık yeni nesil gemilerde yeni nesil yakıtlar kullanılmaya başladı. Metanoller, amonyaklar geliyor artık. Yeşil hidrojeni göreceğiz” şeklinde konuştu.

TIR şoförleri kadın olacak

Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal, Türkiye’nin çok yoğun kara yoluyla ürün taşıdığına işaret ederek, “Taşımaların yüzde 90’ı karayoluyla yapılıyor ülke içerisinde. Demiryolu kullanımı yüzde 1’den bile az. Her 10 sefer için bir ağaç dikeceğiz yaklaşımıyla bir süreç başlattık 10 yıl önce. Bugüne kadar 600 bin ağaç diktik. Yaklaşık 10 bin ton karbon salımını ortadan kaldırdığımızı söyleyebilirim. Kadın tır şoförlerinin istihdamı sürecine de girdik. Yollardaki tırlarımızda şimdi kadınlar da olacak. İmkan ve fırsat verildiğinde her şey yapılıyor” dedi.

Arızaların önüne geçtik

Borusan Cat Strateji ve Sürdürülebilirlik Lideri Aslıhan Selenk, daha iyi bir dünya için çözüm üreticisi vizyonuyla dönüşümü başlattıklarını söyledi. Selenk, “Bizim işimizde sahanın durmaması çok önemli. Bu iş modeli yaygınlaştıkça, faydalı ekosistemi genişletebildiğimiz gördük” diye konuştu.

Yatırımlara 5 milyar dolarlık kredi

Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, sınırda karbon vergisinin Ocak 2026’da başlayacağına dikkat çekerek, “Karbon ayak izi maliyetimizin bir parçası olacak. Kim hızlı yol alırsa o daha başarılı olacak Dolayısıyla, her şirketin yaparmış gibi değil, kurallara kaidelere bugünden uyması gerekecek.

Biz kamunun 48 yıllık kuruluşuyuz. Yurt dışından getirdiğimiz ucuz, uzun vadeli finansman sağlıyoruz. Şirketler için bu noktada bir yol planını belirliyor, ileriye gitmelerini ve hedefleri tutturmalarını sağlıyoruz. 2022 sonunda 2,5 milyar dolar, toplam 5 milyar dolar böyle kredi getirdik. Finanse ettiğimiz yatırımlarla, yıllık 5 milyon ton karbon salımını engelliyoruz” dedi.