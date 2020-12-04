Sürdürülebilirlik yönetişim karnesi 2020 sonuçları açıklandı

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi 2020” araştırmasının sonuçları, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Küresel Konferansı’nda açıklandı. 7 farklı ülkeden ve 10 farklı sektörden, 212 Küresel Sürdürülebilirlik Lideri şirketin “sürdürülebilirlik çalışmalarının sürdürülebilirliğini” iyi yönetişim bakış açısıyla inceleyen çalışma, iyi örnekleri ön plana çıkararak küresel öğrenme hızını artırıyor. Türkiye’den dünyaya katkı olarak sunulan araştırmanın geçen seneki raporu B20 Tokyo’da sürdürülebilirlik alanında küresel iyi örnek olarak gösterilmişti.

Argüden Yönetişim Akademisi, Konferansın Bilgi Ortağı olarak dünya şirketlerine sürdürülebilirlik reçetesi sundu. Öne çıkan 3 temel sonuç şöyle sıralandı: Yönetim kurullarının sürdürülebilirlik konusunda liderliği üstlenmesi gerekiyor.

Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri hem organizasyon hem de ekosistem için veriye dayalı yaklaşımı benimsiyor ve şirketlerin yarattığı önemli etkiler şeffafça paylaşılıyor.

Araştırma Almanya, Amerika, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere ve Türkiye borsalarının sürdürülebilirlik endekslerine dâhil olan 212 şirketi kapsıyor.

Araştırma’da Türkiye’den 12 şirket yer alıyor. Bu şirketler, Anadolu Efes, Aygaz, Coca Cola İçecek, Ford Otosan, Migros Ticaret, Petkim, Tofaş Oto, Turkcell, Tüpraş, Türk Telekom, Ülker Bisküvi ve Zorlu Enerji.

Araştırma sonuçlarına göre, Türk şirketlerinin stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKA)’ni gözeterek oluşturma oranı yüzde 92 ile en yüksek seviyede görünüyor. Türkiye, şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin doğurduğu sonuçları SKA’larla ilişkilendirerek raporlama konusunda ise en çok gelişim göstermesi gereken ülke konumunda. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi şirketler arasında sıralama yapılmadan gruplandırılarak iyi örneklerden öğrenilmesini sağlıyor. Beş farklı gruplandırmanın yapıldığı Araştırmada, Coca Cola İçecek en fazla iyi uygulamaların yer aldığı 1. Grup’ta yer alırken; Ford Otosan, Migros Ticaret ve Ülker Bisküvi 2. Grup’ta; Anadolu Efes, Aygaz, Tofaş ve Tüpraş 3. Grup’ta; Petkim, Türk Telekom, Turkcell ve Zorlu Enerji ise 5. Grup’ta yer alıyor.