Suyun % 50’si yaşam alanlarına ulaşmadan israf oluyor

Nüfus artışı ve çevresel etkiler göz önüne alındığında, bu durumun gelecekte ki su güvenliği açısından çok büyük bir sorun teşkil edeceği öngörülüyor.

“Su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi, suyun yarınlara taşınması noktasında kritik önem taşıyor” diyen Masdaf Satış ve Pazarlama Direktörü Barış Geren, 18 Eylül Dünya Su İzleme Günü vesilesiyle su yönetiminin önemine dikkat çekti.

Son 20 yılda dünyanın karasal su depolaması azaldı

Nüfus artışı ve çevresel etkiler göz önüne alındığında, bu durumun gelecekteki su güvenliği açısından çok büyük bir sorun teşkil edeceği öngörülüyor.

“Su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi, suyun yarınlara taşınması noktasında kritik önem taşıyor” diyen Masdaf Satış ve Pazarlama Direktörü Barış Geren, 18 Eylül Dünya Su İzleme Günü vesilesiyle su yönetiminin önemine dikkat çekerek “İklim krizi, hızla artan dünya nüfusu ve su kaynaklarının yönetiminde yapılan yanlışlar nedeniyle su kaynakları hızla tükeniyor.

Yarınlarımız için bugünden önlem alıp, suyumuzu korumamız gerekiyor. Ancak tasarruf için su kaynaklarını bilinçli kullanmak yani bireysel tedbirler yeterli değil, aynı zamanda suyu doğru bir şekilde yönetmek de gerekiyor” diye konuştu.

Suda yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf

Su temininde akıllı pompa teknolojilerini tercih ederek, şebekelerden kaynaklı su israfını önlemek ve sudan yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu belirten Barış Geren, “Masdaf olarak, su temininde yüksek verim sunan akıllı pompa teknolojilerimiz ile dünyanın su kriziyle mücadelesini destekliyoruz. Özellikle; konutlara, endüstrilere, hastanelere, okullara ve tarımsal sulamaya yönelik olarak geliştirdiğimiz “akıllı pompa teknolojilerimiz” ile küresel anlamda yaşanmakta olan su stresi ile mücadelede önemli rol oynuyoruz” dedi.