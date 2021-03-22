Suyuna sahip çık Türkiye!

22 Mart Pazartesi, Dünya Su Günü. Su, gezegenimizdeki yaşamın kaynağı. O olmazsa, yaşam olmaz. Fakat kuraklık evimizde! Ülkemiz, bir ülkede kişi başına düşen su miktarı göz önünde bulundurularak yapılan tanımlamaya göre su fakiri olma yolunda ilerliyor. Küresel ölçekte giderek artan su talebi ve iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği kuraklıkla birlikte su kaynaklarımız, nehirlerimiz, göllerimiz üzerindeki baskı her geçen gün şiddetleniyor.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/suyuna-sahip-cik-turkiye/615183