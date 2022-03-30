Tat Gıda'dan akıllı tarıma 3 yılda 25 milyon TL yatırım

Hasan KUŞ

Sürdürülebilirliği tarladan, üretime, ürüne ve iş süreçlerindeki tüm adımlara kadar uçtan uca yöneten Tat Gıda, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla fabrikalarında Endüstri 4.0 uygulamaları ile enerji ve su kaynaklarının verimli yönetimine yönelik çözümler geliştiriyor. Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, dijital teknolojileri kullanarak, tarla verileri ile ürün performansı arasında ilişki kurmaya yönelik teknolojik altyapı ve takip sistemleri kullandıklarını belirterek, “Bu sistemler sayesinde 2021 yılında kendi tarlalarımızdaki dijital tarım uygulamalarıyla dekar başına 11 tonluk domates verimi elde ederek bu alandaki performansımızı dünya standartları seviyesine taşıdık. Akıllı tarım uygulamaları ve tarımdaki mekanizasyona yönelik yatırımlarımız, 2022 yatırımlarımız dahil edildiğinde son 3 yılda 25 milyon TL’ye ulaşacak” dedi.

IoT yatırımları ile izlenebilirliği artırıyor

Nesnelerin interneti (IoT) yatırımları ile izlenebilirliği artırırken, daha fazla üretimi, daha az enerji ve su ile yapmak için karar destek ve optimizasyon sistemleri geliştirdiklerini dile getiren Evren Albaş, “Ayrıca sürekli iyileştirme programlarımızda da, çevreye saygılı üretim ve kaynak verimliliğine odaklanıyoruz. Her seviye çalışanımızın öneri ve katılımıyla enerji verimliliği projeleri yapıyor, su tüketimimizi ve atıklarımızı azaltıyoruz” dedi. WRI (World Resource Institute) tarafından başlatılan 10x20x30 projesinde gönüllü olarak yer aldıkları belirten Albaş, atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaları odağına dahil ederek döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefl ediklerini söyledi. Üreten ve kendine yeten bir ülke olmanın pandemiden sonra daha çok önem kazandığına dikkat çeken Evren Albaş, “Bu kapsamda bir yandan domates tarımının geliştirilmesi, çiftçimizin güçlenmesi için tarımda dijitalleşme ve modern uygulamalara öncülük ederken; diğer yandan yeni ürün çalışmaları, farklı ambalaj kullanımlarıyla karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Döngüsel ve yenilikçi iş modelleri ile enerji kaynaklarının verimli kullanılması konularında sürekli iyileştirme projeleri üretiyoruz” diye konuştu.

Mobil uygulamasıyla çiftçileri önceden bilgilendiriliyor

2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koyan Koç Holding’in başlattığı Karbon Dönüşüm Programı’nda da yer aldıklarını vurgulayan Albaş, şöyle devam etti: “Bu program kapsamında, iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarımızı analiz ediyor, çıktılar doğrultusunda aksiyon planlarımızı oluşturuyoruz. Bu doğrultuda sıfır karbona ulaşmayı hedefl eyen ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık.”

‘Domatesin Önderleri’ programıyla domates tarımında hayata geçirdikleri dijital uygulamaları ve iyi örnekleri üreticilerle paylaştıklarını kaydeden Evren Albaş, “Maliyet-verimlilik-sürdürülebilirlik ekseninde başarılı sonuçlar almalarına katkıda bulunuyoruz. ‘Tat Lider Çiftçi’ mobil uygulamasıyla da çiftçilere önceden bilgilendirmelerde bulunabiliyor, tarlalarının gelişimini ve bitki sağlığını uydu görüntüleri ile analiz edip, ziraat mühendislerimizin yorum ve yönlendirmeleriyle birlikte çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde bu uygulama üzerinden iletiyoruz” ifadesini kullandı.

Kendi tarlalarındaki su tüketimini yüzde 30 azalttı

Dijital toprak analizi ile dakikalar içinde sonuç alabildiklerini açıklayan Evren Albaş, “Otomatik dümenli traktörlerle verimli tarla kullanımı ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Sensörlerle nem kontrolü ve bu sayede su tasarrufu yapabiliyoruz. Su tüketimine yönelik yapılan çalışmalar ve dijital tarım uygulamaları ile kendi tarlalarımızdaki su tüketimini yüzde 30 azalttık. Sonraki hedefimiz ise birlikte çalıştığımız ve dijital tarım konusunda danışmanlık verdiğimiz çiftçilerimizin üretim yaptığı sahalarda bu teknolojilerin yaygınlaştırılması, bu sayede tarımsal verimin artırılması ve daha bilinçli sulama ile su tüketiminin azaltılmasıdır” dedi.