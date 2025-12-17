Tek Dünya Karadeniz Vakfı’ndan küresel sosyal etki hamlesi

Karadeniz Holding’in toplumsal fayda yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 2025’te sosyal etki çalışmalarını genişletti. Vakıf, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıya olan kesimlere yönelik projeleriyle farklı coğrafyalarda kalıcı ve ölçülebilir sonuçlar üretmeyi hedefledi.

Afrika’da yetimhaneler yenilendi

Vakıf, son iki yılda Afrika ve Latin Amerika’da yürüttüğü yetimhane yenileme projeleriyle 300’den fazla çocuğa daha güvenli yaşam alanları sundu. Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Gine ve Fildişi Sahili’nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında barınma, eğitim ve yaşam koşulları iyileştirildi. 2025’te Gana’nın Accra kentindeki Osu Children’s Home kapsamlı bir yenilemenin ardından yeniden hizmete açıldı.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, bugüne kadar Türkiye ve Afrika’da 55 binden fazla öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladı. Girl Power ve Girl Move Academy projeleriyle kız çocuklarının eğitimden kopmasının önüne geçilirken, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Women in Energy Network programı kadınların enerji sektöründe istihdamını destekledi.

Afet bölgelerinde kalıcı modeller

Vakıf, afet ve kriz bölgelerinde geçici yardımlar yerine sürdürülebilir sosyal destek modellerine odaklandı. 6 Şubat depremlerinin ardından İskenderun’da devreye alınan Lifeship Süheyla Sultan ve Lifeship Rauf Bey projeleriyle binlerce kişiye barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri sunuldu.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, sosyal etkiyi uzun vadeli ve ölçülebilir projelerle büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, toplumsal faydayı geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak gördüklerini ifade etti.