Tek kullanımlık tıbbi önlükler zararlı sera gazı üretiyor

Cornell Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre biyolojik olarak parçalanabilen önlük üretiminin, geleneksel alternatiflere oranla ek yüzde 11 daha yüksek ekotoksisite oranı oluşturduğu belirtiliyor.

Geleneksel önlüklerden daha hızlı ayrıştığı düşünülen biyolojik önlükler, daha az alan kullandığı ve çöplüklerdeki kronik emisyonlar sebebiyle daha çevreci bir seçenek olarak algılanarak pazara sunulmuştu. Cornell Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesörü Fenggi You, plastikleştirilmiş geleneksel tıbbi önlüklerin parçalanmasınun uzun yıllar aldığını ve biyolojik olarak parçalanabilen önlüklerin çok daha hızlı bozulduğuna dikkat çekti. “Bu soruna sihirli değnek yok” diyen You, tıbbi önlüklerin normal önlüklere göre ilave metan ve karbondioksit gibi gaz emisyonlarını daha hızlı ürettiğini söyledi.

Geleneksel önlükler daha az zarar veriyor

Cornell Üniversitesi doktora öğrencisi Xiang Zhao liderliğindeki araştırmada, biyolojik olarak parçalanabilen önlük üretiminin, geleneksel alternatiflere göre ek olarak yüzde 11 daha yüksek ekotoksisite oranı oluşturduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, biyobozunur önlüklü sıhhi depolama alanlarında çöp gazı yakalama ve kullanım süreçlerinin benimsenmesinin, sera gazı emisyonlarını yüzde 9,79 oranında, yaşam döngüsü depolama sahası kullanımını ise yüzde 49’a yakın bir oranda azaltabileceğini belirtiyor.

Yerinde ortak elektrik üretiminin kullanılmasının en az yüzde 10 fosil kaynak tasarrufu sağlayabileceğini belirten araştırmacılar, geleneksel önlüklerin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir olduklarını düşünüyor. Bunun nedeni ise geleneksel önlüklerin insanlar için yüzde 14 daha az toksisite oluşturması ve yüzde 10 daha az sera gazı emisyonuna neden olmaları şeklinde açıklanıyor.