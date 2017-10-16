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'Temiz enerji'ye Çin yön verecek

IEA, global temiz enerji büyümesine Çin'in yön vermesi bekliyor.

'Temiz enerji'ye Çin yön verecek
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin'in gelecek 5 yılda global temiz enerji büyümesinin yüzde 40'ını gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi.

Foreks'te yer alan haberde, Çin'in global yenilenebilir enerji üretiminde payını 2022 yılına kadar yüzde 257'ye, rüzgar enerjisi üretiminde ise yüzde 32'ye çıkaracağı ifade edildi.

Çin'in 2022 yılına kadar rüzgar enerjisi kapasitesini 9 GW artırması bekleniyor.

2022'ye kadar güneş enerjisi ise rüzgarı geçerek Çin'in yenilenebilir enerji büyümesine liderlik edecek.

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