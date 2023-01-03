Terk edilen gemi Sao Luiz, çevreyi tehdit ediyor

Brezilya donanması, 1994 yılında inşa edilen 200 metre uzunluğundaki (660 fit) paslı bir dökme yük gemisi olan Sao Luiz’i altı yıldan fazla bir süredir körfezde demirledi. Brezilya’nın Guanabara Körfezi’nden Rio de Janeiro’ya geçişin sağlandığı köprüye doğru ilerleyen geminin, bölgedeki yunusları da tehdit ettiği belirtiliyor.

Sosyo-çevresel grup Movimento Baia Viva'nın (Yaşayan Körfez Hareketi) kurucu ortağı Sergio Ricardo, Sao Luiz gemisinin içinde 50 ton akaryakıtla bugün hala Rio Limanı’nda olduğunu belirtirken, geminin güvensiz ve çevre felaketine neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Guiana yunusları tehlikede

Dünya genelinde yaşanan gerek ekonomik gerekse de yasal sorunlar sebebiyle gemi sahiplerinin gemileri terk ettiği ifade edilirken, Sao Luiz’in ise körfezde paslanmaya terk edilen düzinelerce gemiden yalnızca bir tanesi olduğu belirtiliyor.

Geçmişte mangrovlara ve deniz yaşamına ev sahipliği yapan körfezin, günümüzde gemi mezarlığına dönüşmesi sonucunda mangrovların sayısının da azaldığına dikkat çekilirken, terk edilen gemiler sonucunda oluşan kirliliğin, yerel denizatlarını, yeşil kaplumbağaları ve Rio de Janeiro’nun sembolü haline gelen Guiana yunuslarını tehdit ettiğine dikkat çekiliyor.

Sayıları 34’e düştü

Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre 1900’lü yıllarda 800’e yakın olan Guiana yunuslarının sayısının bu yıl 34’e düştüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Ricardo'nun tahminine göre; gemilerin deniz yaşamı üzerindeki etkisinin ve yarı yüzen araçların engel rotasında gezinmek zorunda kalan gemilerin ve bunların yanı sıra körfezde meydana gelen kirliliğin yılda on milyarlarca reallik bir maliyete neden oluyor.

Körfezin eski balıkçılarından olan 62 yaşındaki Fernando Pinto Lima ise eskiden 50 ila 100 kilogram balığı hızlıca yakalarken, artık elli kiloyu yakalamanın bir hafta veya bir aya kadar sürebileceğini söylüyor.

Başak Nur GÖKÇAM