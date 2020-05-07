Toroslar Belediyesi, atık pil projesi ile toprağı koruyor

07 Mayıs 2020

MERSİN- Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için ‘Sıfır Atık’ sloganıyla yola çıkan Toroslar Belediyesi, geri dönüşümde başlattığı çalışmaların sonuçlarını almaya başladı. İlçedeki okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile alışveriş merkezlerine yerleştirdiği atık pil toplama kutuları ile yaklaşık 300 kilogram atık pil toplayan Toroslar Belediyesi, yaklaşık 100 bin metreküp toprağı kirletilmekten kurtardı. Çöp yerine atık pil kutularına atılması önemle bildirilen piller, yeniden işlenerek birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılıyor. Yapılan araştırmalara göre bir kalem pilin; 4 metreküp verimli toprağı ve 800 bin litre suyu kirletebildiği belirtiliyor. Ayrıca toplanan piller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ( TAP) tarafından geri kazandırılacak.

Geri dönüşümün ekonomiye artı değer kattığına vurgu yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Amacımız toplanmış atıkların geri dönüşüme gönderilerek ham madde olarak geri dönmesi ve enerji üretim süreçleriyle buluşturulmasıdır. Geri dönüştürülebilen atıklardan olan pillerin toplanması ülkemiz ve geleceğimiz için önem arz etmektedir. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ülke ekonomisine artı değer katıyoruz" dedi.